Оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей с осени 2026 года начнет напрямую передавать информацию о переводах в Росфинмониторинг. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Цепочка сбора данных для финансового контроля в России станет короче. Теперь ведомство, отвечающее за борьбу с отмыванием денег, сможет общаться с платежным оператором напрямую, минуя банки-посредники. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Новые правила прописаны в поправках к закону «О противодействии легализации доходов». Документ официально опубликовали. Согласно ему, Росфинмониторинг получает право запрашивать и получать сведения о платежах у самого оператора — Национальной системы платежных карт (НСПК). Именно она обслуживает карты «Мир» и Систему быстрых платежей.

Раньше схема работала иначе. Служба направляла запросы кредитным организациям, а те, в свою очередь, связывались с НСПК за нужной информацией. Как сообщается, инициатива об изменении этого порядка исходила от самих банков. Таким образом, они рассчитывают снизить свою административную нагрузку.

Полномочия вступят в силу не сразу, а с 1 сентября 2026 года. До этой даты Росфинмониторинг и Банк России должны согласовать технический порядок и сроки обмена информацией. В законе отдельно оговорено, что оператор будет предоставлять данные безвозмездно.

Эксперты отмечают, что прямой доступ ускорит процедуры финансового мониторинга. Государство сможет оперативнее получать сведения о подозрительных операциях, в том числе о крупных или регулярных переводах, не имеющих очевидного экономического смысла.