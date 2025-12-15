Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги 2025 года для авторов контента. Их совокупные доходы от видео и нативных рекламных форматов выросли в два раза по сравнению с предыдущим периодом.

Нынешний год для создателей контента в крупнейшей российской соцсети сложился более чем удачно. Рост обеспечен не только увеличением аудитории, но и новыми более эффективными способами заработка прямо на платформе.

Сервис донатов VK Donut показал исторический максимум. За текущий год через него авторам перечислили ₽2.23 миллиарда — на 50% больше, чем годом ранее. Во многом это заслуга новых функций: многоуровневых подписок и «целей» для сбора, которые помогают зрителям точечно поддерживать любимых блогеров.

Еще сильнее — в 2.5 раза — выросло количество рекламных интеграций через сервис VK AdBlogger. Ключевым драйвером стал формат, где автор напрямую получает процент с продаж товара. Это особенно популярно среди микроинфлюенсеров: 79% успешных сделок пришлось на сообщества с аудиторией до 50 тысяч подписчиков.

Платформа активно развивает и другие инструменты. С момента обновления партнерской программы средний доход ее участников взлетел в 8 раз. Начинающим помогает «Фонд оригинальных авторов VK»: доход его выпускников увеличился более чем втрое.

На фоне этого растет и вовлеченность аудитории. Самыми популярными темами года стали развлечения, хобби, бьюти, образование и блоги инфлюенсеров. Отдельно отмечается бум бизнес-сообществ, чья совокупная аудитория приросла на 292 миллиона подписчиков.

Рост доходов авторов совпал с общим трендом на видеоконтент в VK. Ежедневные просмотры коротких вертикальных клипов достигли 3 миллиардов, а время, проведенное за их просмотром, удвоилось. Это создает благоприятную среду для дальнейшего роста монетизации.