Почти 40% россиян пожалели хотя бы об одной крупной покупке, совершенной в 2025 году

Согласно недавнему опросу, 38% россиян сейчас сожалеют хотя бы об одной крупной покупке, которую сделали в этом году. Проще говоря, каждый третий купивший что-то серьезное уже хотел бы вернуть все обратно.

Что же чаще всего вызывает это чувство досады? На первом месте бытовая техника и электроника. Тридцать процентов опрошенных признались, что пожалели о таких приобретениях. На втором неудачно сложившиеся путешествия (27%). Замыкают тройку антилидеров подписки на развлекательные и образовательные сервисы, о которых пожалели 18% респондентов. Реже всего сожаление вызывали траты на ремонт или походы в салоны красоты.

Главный враг кошелька, по мнению почти половины участников (47%), эмоции. Человек покупает не потому, что ему действительно нужна новая колонка или телефон, а потому что его «зацепила» реклама или просто захотелось порадовать себя. Еще 41% винит в разочаровании завышенные ожидания, которые нарисовала та же реклама. Многие также отмечают, что на фоне общего роста цен трата на непонятную вещь кажется особенно необоснованной.

При этом есть и те, кто доволен своими покупками. Четверть опрошенных (24%) тщательно планировали крупные траты и откладывали на них, поэтому не испытывают сожалений. Еще 21% и вовсе предпочли переждать не самые стабильные времена, сознательно отказавшись в этом году от серьезных приобретений. А что же насчет будущего? Похоже, урок усвоен. На будущий год 33% россиян планируют в первую очередь урезать расходы на развлечения и подписки, а 27% отказаться от планов по обновлению техники.