PoZiTiv4iK
Каждый третий россиянин сожалеет о крупной покупке в 2025 году
Почти 40% россиян пожалели хотя бы об одной крупной покупке, совершенной в 2025 году

Согласно недавнему опросу, 38% россиян сейчас сожалеют хотя бы об одной крупной покупке, которую сделали в этом году. Проще говоря, каждый третий купивший что-то серьезное уже хотел бы вернуть все обратно.

Что же чаще всего вызывает это чувство досады? На первом месте бытовая техника и электроника. Тридцать процентов опрошенных признались, что пожалели о таких приобретениях. На втором неудачно сложившиеся путешествия (27%). Замыкают тройку антилидеров подписки на развлекательные и образовательные сервисы, о которых пожалели 18% респондентов. Реже всего сожаление вызывали траты на ремонт или походы в салоны красоты.

Главный враг кошелька, по мнению почти половины участников (47%), эмоции. Человек покупает не потому, что ему действительно нужна новая колонка или телефон, а потому что его «зацепила» реклама или просто захотелось порадовать себя. Еще 41% винит в разочаровании завышенные ожидания, которые нарисовала та же реклама. Многие также отмечают, что на фоне общего роста цен трата на непонятную вещь кажется особенно необоснованной.

При этом есть и те, кто доволен своими покупками. Четверть опрошенных (24%) тщательно планировали крупные траты и откладывали на них, поэтому не испытывают сожалений. Еще 21% и вовсе предпочли переждать не самые стабильные времена, сознательно отказавшись в этом году от серьезных приобретений. А что же насчет будущего? Похоже, урок усвоен. На будущий год 33% россиян планируют в первую очередь урезать расходы на развлечения и подписки, а 27% отказаться от планов по обновлению техники.

#финансы #покупки #россияне
Источник: banki.ru
Сейчас обсуждают

Asker 013
00:44
зелены
Обнаружена чёрная дыра, вокруг которой вращаются ветры со скоростью более 210 миллионов км/ч
Алексей
00:13
МВидео, ДНС разве с кемто может сейчас конкурировать? У них цены максимально непривлекательные, а в ДНС берут всякие тревожники.
Рост комиссий на маркетплейсах для продавцов неизбежно вызовет общее подорожание товаров
Felix
23:38
Зыстакс, это реально трэшняк)) Когда у меня шота с компом, я просто ставлю заместо него свой ноут за 60к на Интуле, подключаю периферию и почти не ощущаю разницы. Хоть там всего 8 потоков, а не 12... ...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Papant
23:30
Расчёт не корректен. Почему годовая выработка ? Тут используется суточный цикл, так что результат надо разделить на 365. Но всё равно безумно дорого для массового использования. Даже если подешевеет ...
Солнечные электростанции с накопителем в течении светового дня энергии стали коммерчески выгодными
Den Fed
23:30
молодые ветра
Обнаружена чёрная дыра, вокруг которой вращаются ветры со скоростью более 210 миллионов км/ч
grazer08
23:25
Выиграют те, кто меньше жадничает: рынок порешает, кто самый хитрозадый.
Рост комиссий на маркетплейсах для продавцов неизбежно вызовет общее подорожание товаров
Papant
23:21
Интересно - что там могло хлопнуть под землёй? Чистый водород не взрывается.
Найдено подтверждение огромных запасов водорода в земной коре, которого хватит на десятки тысяч лет
Ilikethat
22:47
Столько слов, а мог бы просто поставить Linux.🤷
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
Ilikethat
22:41
Это очень специфический пример. А по факту маркетплейсы давят сетевые магазины вроде МВидео, ДНС и тп.
Рост комиссий на маркетплейсах для продавцов неизбежно вызовет общее подорожание товаров
Dzhereli
22:33
Не страшно. Эти деньги в основном ворованные из страны
Reuters: ЕС бессрочно заморозил российские активы
