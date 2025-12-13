Масштабный проект Stargate стоимостью $300 млрд, совместный проект Oracle и OpenAI, столкнулся с первыми серьезными задержками. Часть центров обработки данных, которые должны были быть готовы к 2027 году, перенесены на 2028-й. Эта ситуация заставляет рынок сомневаться в реалистичности ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, гигантская ставка Oracle на будущее искусственного интеллекта, проект Stargate, столкнулся с суровой реальностью. Реальностью, в которой не хватает простых вещей: рабочих и стройматериалов.

Летом Oracle и OpenAI заключили контракт на $300 миллиардов. Компания Ларри Эллисона взялась построить для стартапа Сэма Альтмана целую сеть сверхмощных дата-центров. Проект, который тут же окрестили Stargate, должен был обеспечить OpenAI два миллиона ускорителей ИИ и 5 гигаватт энергии. Это как запитывать целый крупный город.

Но грандиозные планы упираются в прозаические проблемы. Источники Bloomberg сообщают, что ввод в строй некоторых объектов в США перенесли с 2027 на 2028 год. Виной всему — нехватка рабочей силы и те самые «материалы». Что скрывается за этим словом — дефицит графических процессоров, бетона или медных кабелей, — точно не ясно. Но факт остается: стройка века на данный момент дает сбой.

При этом представитель Oracle уверяет, что все идет по плану. Мол, никаких задержек на критически важных объектах нет, все этапы согласованы с заказчиком. Компания ссылается на свой опыт: вот, например, кластер в Техасе с 200 тысячами GPU собрали за несколько месяцев. Но Stargate — это другой масштаб. Это пять гигантских комплексов, каждый из которых должен войти в список крупнейших в мире. На их нужды потребуется больше энергии, чем тратят все домохозяйства Чикаго.

Интересно, что весь этот маховик раскрутился с простого личного сообщения в LinkedIn. Весной 2024 года руководство OpenAI, отчаянно искавшее мощности, написало менеджерам Oracle. Спонтанное предложение совпало с моментом, когда Oracle уже планировала огромный кампус в Западном Техасе — изначально для xAI Илона Маска. Маск, впрочем, передумал. И тогда на сцене появилась OpenAI.

Дальше — политика, помпезные презентации в Белом доме и громкие заявления о сотнях тысяч новых рабочих мест. «Центры обработки данных уже строятся», — заявил тогда Эллисон, стоя рядом с президентом Трампом. — «Каждое здание занимает полмиллиона квадратных футов». Сейчас эти слова звучат иначе.

Весь этот проект — колоссальная ставка. Ставка на то, что убыточная OpenAI, которая пока не доказала способность стабильно зарабатывать, однажды оправдает вложения. Microsoft, главный партнер и инвестор OpenAI, от аналогичных обязательств отказалась. Oracle же, наоборот, ринулась в бой, стремясь наверстать упущенное в предыдущих технологических проектах — облаке, мобильных сервисах.

Рынок какое-то время верил в эту историю. Акции Oracle взлетели, а состояние Эллисона в сентябре даже ненадолго превысило капитал Илона Маска. Однако эйфория угасает. К декабрю акции компании потеряли треть стоимости от пика. Финансовый отчет показал, что расходы растут быстрее ожиданий, а свободный денежный поток стал отрицательным впервые с 1992 года. Это заставляет инвесторов нервничать.

Скептики уже делают свои ставки против гиганта. На рынке растет спрос на кредитные дефолтные свопы (CDS) Oracle — это как страховка на случай, если компания не справится с долгами. Аналогичным инструментом активно пользовались те, кто играл против ипотечного пузыря в 2008 году. Так что история со Stargate из символа безграничных возможностей ИИ постепенно превращается в барометр, измеряющий степень перегрева всей этой истории. И показания этого барометра начинают тревожить инвесторов.