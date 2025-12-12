КамАЗ запустил специальную программу предпродаж электромобиля «Атом» для своих сотрудников.

Пока многие только присматриваются к электромобилям, сотрудники КамАЗА уже могут забронировать себе «Атом». Компания дала старт предпродажам — и это серьезный шаг к выходу модели на рынок.

Сегодня на совете директоров ПАО «КамАЗ» объявили: начинается предпродажа электромобиля «Атом» для сотрудников компании. На площадке Научно‑технического центра КамАЗа заодно устроили тест‑драйв новинки.

Что нужно, чтобы стать владельцем? Внести депозит — 250 000 рублей. При этом сотрудник сразу фиксирует стартовую цену и получает пакет бонусов:

доступ к будущим платным подпискам и сервисам «Атома»;

памятный ключ особого выпуска;

сервисную программу «Забота»;

пакет заряда на 3000 кВт.

«Атом» прошел важный этап — в конце сентября получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это значит, что машину можно официально эксплуатировать и продавать. Производить электромобиль будут в двух версиях — с тремя и четырьмя креслами, включая водительское.

Первый предсерийный образец собрали в конце прошлого месяца на московском заводе «Москвич». Эти машины уже сделаны по тем же технологиям, что пойдут в массовое производство.

«Атом» позиционируется как электромобиль‑гаджет: у него своя электронная архитектура, операционная система «Атом ОС», цифровой маркетплейс и идентификатор «Атом ID». Управлять машиной можно через сенсорный дисплей на руле, голосового помощника и проекцию дополненной реальности на лобовом стекле.