Рыночная стоимость Nintendo сократилась на $14 миллиардов после падения акций почти на 5%. Инвесторы испугались новостей о резком подорожании комплектующих для будущей консоли Switch 2.

Зарубежные трейдеры массово продавали бумаги Nintendo в среду, услышав тревожные данные по рынку чипов. Именно новости о подорожании оперативной памяти для грядущей Switch 2 спровоцировали эту распродажу.

За три месяца цена на модуль DRAM объемом 12 ГБ — критически важный компонент для новой консоли — взлетела на 41%. Стоимость флеш-памяти NAND для той же приставки подросла на 8%. Эти цифры и вызвали панику на бирже.

Аналитик Пелхэм Смитерс поясняет, как Nintendo уже пытается компенсировать издержки. Компания, по его словам, фактически перекладывает часть расходов на геймеров. Яркий пример — рекомендованная карта памяти Express SD на 256 ГБ. За нее сейчас просят около $90 на Amazon, что явно выше старых ценников.

В итоге компания оказалась в сложном положении. С одной стороны, себестоимость производства растет. С другой — нужно сохранять ценовую привлекательность консоли на конкурентном рынке.

При этом Nintendo не одинока в этой проблеме. Microsoft, к примеру, уже повышает цены на свои Xbox, даже теряя долю рынка. Отрасль ждет, что рост цен на чипы памяти продлится в 2026 году. Облегчение может наступить только к 2028-му, а до тех пор производители консолей и геймеры будут вынуждены подстраиваться под новые реалии.