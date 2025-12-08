Правительство России выделяет 382,3 млн рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры в Новороссийске

Железнодорожные подходы к крупнейшему порту на юге страны ждут масштабная модернизация. На нее нашли деньги в правительственном резерве.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Конкретная сумма — 382,3 миллиона рублей. Эти деньги планируют направить на объекты до конца текущего года.

Финансирование позволит ускорить несколько конкретных проектов. В списке — строительство нового железнодорожного парка «Б» на станции Новороссийск и продолжение реконструкции путей на перегоне Кирилловский — парк «Б». На выделенные средства также завершат реконструкцию тяговой подстанции «Гайдук». Еще одна задача — до конца года закончить работы по обновлению первого главного пути.

Общий план глобальнее. Всего в рамках развития узла должны уложить около 50 километров новых путей. Цель — убрать «узкие места», которые сегодня тормозят движение грузов к морским терминалам.

Проект включили в госпрограмму «Строительство» только в сентябре нынешнего года, что и открыло доступ к федеральному бюджету. По словам Мишустина, всего до 2030 года на развитие подобных транспортных коридоров предусмотрено около 70 миллиардов рублей. Работа идет в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».