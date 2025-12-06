Россияне получают от Госуслуг уведомления о возможности создать домовые чаты в мессенджере MAX.

Домовые чаты давно стали привычным инструментом общения жильцов — кто‑то обсуждает капремонт в WhatsApp, кто‑то координирует уборку в подъездах во «ВКонтакте». Теперь государство предлагает перенести такое общение в мессенджер MAX.

Пользователи Госуслуг получают уведомления с предложением создавать домовые чаты в MAXе. Разработчики выделяют несколько ключевых преимуществ системы. Во‑первых, чат остается доступным даже при проблемах с интернетом. Во‑вторых, ссылка на беседу не меняется при смене управляющей компании — вся история переписки сохраняется. В‑третьих, единый чат избавляет от необходимости вести параллельные переписки в разных мессенджерах.

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, каждый многоквартирный дом в России должен обзавестись таким чатом. При этом депутат Госдумы Владимир Кошелев подчеркнул: никого не будут принудительно вынуждать подключать или заводить такой чат именно с MAXе.