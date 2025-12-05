Американская компания Deep Fission выбрала площадку в Канзасе для своего первого коммерческого малого ядерного реактора. Установку разместят в пробуренной скважине на глубине около 1,6 км под землей.

Ядерная энергетика США делает шаг вглубь — в прямом смысле. Стартап Deep Fission планирует строить реакторы не на поверхности, а в глубоких подземных скважинах, используя технологии из нефтегазовой отрасли.

Компания объявила, что площадкой для пилотного проекта станет индустриальный парк Great Plains в городе Парсонс, штат Канзас. Территория занимает больше 14 тысяч акров, что дает пространство для масштабирования в будущем. Церемония закладки первого камня запланирована на 9 декабря.

Сам реактор — это так называемый гравитационный малый модульный реактор с водой под давлением (PWR). Его ключевая особенность – размещение в специально пробуренной скважине на глубине примерно в одну милю, то есть около 1600 метров. По сути, компания совмещает стандартное бурение, как для нефтяных скважин, геотермальные технологии и классическую конструкцию реактора.

Каждый такой блок будет генерировать 15 мегаватт электроэнергии. Несколько реакторов можно установить на одной площадке, чтобы увеличить общую мощность. В качестве топлива используют низкообогащенный уран.

Deep Fission утверждает, что подземное расположение дает несколько преимуществ. Во-первых, это дополнительный уровень безопасности: толща земли служит естественной защитой. Во-вторых, отпадает необходимость в массивных и дорогих наземных защитных сооружениях. В итоге, по замыслу компании, это снизит стоимость строительства и конечную цену энергии.

Проект участвует в программе Министерства энергетики США по пилотным реакторам, которая должна упростить регулирование. Deep Fission надеется завершить строительство и достичь критичности (начала цепной реакции) к 4 июля 2026 года. Но это зависит от получения разрешения от регуляторов.