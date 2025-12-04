NVIDIA сокращает производство графических процессоров B40, которые разработала специально для китайского рынка с учетом экспортных ограничений

Планы NVIDIA по поставкам специализированных ИИ-чипов в Китай столкнулись с реальностью рынка. Оказалось, что местные компании нашли другие пути.

Согласно данным инсайдера, компания снизила план по выпуску чипов B40 для второй половины 2025 года. Вместо запланированных 1.5–2 миллионов штук теперь изготовят только около 900 тысяч. В чем же причина столь значительного сокращения?

Аналитики, изучавшие ситуацию в Азии, выяснили любопытную деталь. Китайский ИИ-сектор сильно зависит от других решений. А именно — от топовых игровых видеокарт GeForce RTX 5090 (их привлекают 32 ГБ быстрой памяти), от более ранних мощных чипов серии Hopper, которые успели завезти до ограничений, и, конечно, от местных разработок.

Проще говоря, специальный продукт NVIDIA B40, созданный под жесткие экспортные нормы, не вызвал ажиотажа. Клиенты предпочитают либо старые, но более мощные решения, либо игровые карты, либо отечественные аналоги. В итоге NVIDIA вынуждена была скорректировать производственные планы в сторону понижения.