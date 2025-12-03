Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Marvell покупает стартап Celestial AI за $3,25 млрд для развития оптических технологий
Компания Marvell Technology объявила о покупке стартапа Celestial AI за 3,25 миллиарда долларов. Сделка нацелена на захват рынка оптических соединений следующего поколения для центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Гонка за инфраструктурой для искусственного интеллекта вышла на новый уровень. Крупные игроки скупают не просто компании, а ключевые технологии, без которых следующий этап развития может и не наступить.

Marvell заплатит $1 миллиард наличными и акциями на $2,25 миллиарда. Но это еще не всё. Бывшие владельцы Celestial AI могут получить дополнительные акции Marvell еще на $2,25 миллиарда, если стартап покажет серьезные финансовые результаты к 2029 году. Условия жесткие: чтобы получить полную сумму, выручка должна превысить $2 миллиарда.

За что такие деньги? Celestial AI разработала платформу Photonic Fabric для оптических соединений внутри серверных стоек и между ними. По сути, это технология, которая заменяет традиционные медные провода на свет. Зачем? Мощнейшие современные ИИ-кластеры, объединяющие сотни процессоров (XPU), уже упираются в ограничения меди — потери сигнала, нагрев, недостаточная пропускная способность.

Разработка Celestial AI решает эти проблемы. Их чиплет первого поколения, к примеру, заявляет пропускную способность в 16 Тбит/с. Это в десять раз больше, чем у текущих решений. При этом энергоэффективность, по их данным, вдвое выше, чем у медных аналогов.

Ключевое преимущество — термостабильность. Технология может работать вплотную к раскаленным процессорам, что позволяет встраивать ее прямо в корпус чипа. Это освобождает место на кристалле, которое можно отдать под память.

Marvell уже видит интерес крупных клиентов, так называемых гиперскейлеров, вроде AWS. Компания ожидает, что первые значительные доходы от технологии появятся во второй половине 2028 финансового года, а к 2029 году она может приносить миллиард долларов в год. Итог прост: Marvell покупает не стартап, а билет в будущее, где центры данных перейдут с электрических сигналов на оптические.

#полупроводники #ии #сделка #marvell #центры обработки данных #цод #celestial ai #оптические соединения
Источник: wsj.com
