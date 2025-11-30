Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Депутат Боярский: Российский мессенджер Max успешно замещает WhatsApp
Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что процесс импортозамещения WhatsApp близится к завершению. Российская платформа Max активно развивается и может заменить иностранный мессенджер.

Сергей Боярский заявил в своем аккаунте в Max, что работа по импортозамещению мессенджера успешно завершается. По его словам, национальная платформа развивается стремительными темпами.

Депутат отметил: у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами. Однако компания даже не пыталась этого сделать. Боярский считает, что нет смысла продолжать делать исключения для мессенджера от Meta, которую в России признали экстремистской организацией.

Политик ссылается на проблемы с безопасностью WhatsApp — утечки данных и нежелание соблюдать российские законы. При этом он не уточнил конкретные сроки возможного ограничения мессенджера. Заявление появилось после многочисленных запросов о будущем WhatsApp в России. Ранее в Госдуме неоднократно звучали предложения ограничить работу зарубежных мессенджеров, которые не соблюдают местное законодательство.

#импортозамещение #whatsapp #госдума #мессенджеры #мессенджер #max
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
2
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
4
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
4
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
1
Обновление ПО повысило производительность и автономность консолей Asus ROG Ally
+
Нейросети сокращают время выбора контента для зрителей онлайн-кинотеатров
+
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
Global Defense News: Ту-160 — воздушный страж ядерной триады России в Арктике
1
В Сибири создадут первый в России кластер переработки цветных и редкоземельных металлов
+
В Великобритании отправят военных инструкторов принимать экзамены по вождению у граждан
+
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
5
Sapphire готовит материнскую плату PURE X870A WIFI7 в белой расцветке
+
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Xiaomi представила Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с передовыми характеристики по доступной цене
+
В России резко вырос спрос на наличные деньги
5

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
8
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
20
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
4
Обзор геймпада 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox
+

Сейчас обсуждают

Felix
23:52
Спору нет, все эти операционки мало кому нужны на десктопе... Но насчет такой уж великолепной совместимости на Windows притянуто за уши. Адекватный человек Windows XP юзать не будет, разве что для но...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
ippatern
23:51
Показатель развитости мозга пиздеть про нищету и т.д. Гнойный ты тип.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
Артем Хорошанский
23:24
Прокатился. Что за похабный жаргон?
Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
klopcha
23:09
Видимо только подставить свой самолёт или всё-таки пушка была хоть. А так согласен, просто для вида.
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
klopcha
23:06
Завалят все базары гиперзвуком.
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
Voldemaar
23:05
Ну ясен хрен, что не доставка
Названа профессия с самым продолжительным сроком обучением в РФ
Сергей Анатолич
22:53
Во, во!
WSJ: Трамп не исключил применения силы в случае отказа Мадуро уйти добровольно в отставку
Алексей Чумаков
22:51
Зачем извиняться, за то, что написал осознанно, ты упоролся?
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Evgeny Chezarin
22:23
Последнее фото, какое же срачево... Мало того, что статья - очередной высер больного шизофреника, так он еще свинство разводит. Учитывая также присутствие ГБО в его среде, доступ к электрическим прибо...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
22:02
Мы с Вами дождались фряхи )) ну а что он слегка (или не слегка) шизофреник ,вроде и не обсуждалось.Верните к нам Чимбала -он курс не прошел терапии.Вот
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter