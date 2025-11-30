Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что процесс импортозамещения WhatsApp близится к завершению. Российская платформа Max активно развивается и может заменить иностранный мессенджер.

Сергей Боярский заявил в своем аккаунте в Max, что работа по импортозамещению мессенджера успешно завершается. По его словам, национальная платформа развивается стремительными темпами.

Депутат отметил: у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами. Однако компания даже не пыталась этого сделать. Боярский считает, что нет смысла продолжать делать исключения для мессенджера от Meta, которую в России признали экстремистской организацией.

Политик ссылается на проблемы с безопасностью WhatsApp — утечки данных и нежелание соблюдать российские законы. При этом он не уточнил конкретные сроки возможного ограничения мессенджера. Заявление появилось после многочисленных запросов о будущем WhatsApp в России. Ранее в Госдуме неоднократно звучали предложения ограничить работу зарубежных мессенджеров, которые не соблюдают местное законодательство.