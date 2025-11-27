Бразильский завод китайского автопроизводителя BYD собрал 10 000 автомобилей. Предприятие в штате Баия, запущенное в июле, вводит вторую рабочую смену. Это позволит увеличить выпуск машин для местного рынка.

Всего за пять месяцев бразильское подразделение BYD сумело достичь важной отметки. Их завод в Камасари выпустил десятитысячный автомобиль с момента открытия в июле.

Завод в штате Баия официально заработал 1 июля. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал компактный электромобиль Dolphin Mini. Сейчас здесь собирают три модели: электрический хэтчбек Dolphin Mini, гибридный седан King и кроссовер Song Pro.

25 ноября предприятие отпраздновало выпуск 10-тысячного автомобиля. Чтобы еще больше нарастить темпы, руководство завода вводит вторую смену. В ночную смену будут работать 120 сотрудников. Это серьезный шаг для предприятия, которое изначально рассчитывало на годовой объем в 150 тысяч машин.

Планы у BYD амбициозные. В перспективе бразильский завод должен выйти на выпуск 600 тысяч автомобилей ежегодно. Сейчас это крупнейшее производство компании за пределами Китая. Для сравнения: завод в Узбекистане делает 50 тысяч машин в год, в Таиланде — 150 тысяч.

Бразильский рынок демонстрирует растущий спрос на автомобили BYD. С января по сентябрь компания реализовала в стране 89 380 машин. Гибридные модели составили 54 256 единиц, а полностью электрические — 35 124. Покупателям доступно двенадцать моделей бренда.

Уже в следующем месяце бразильцам представят гибридный внедорожник Denza B5. Его ожидаемая цена — около 437 тысяч реалов (81 тысяча долларов). В планах также выход на рынок моделей Denza Z9 GT и минивэна D9.