Китайский минивэн Geely Galaxy V900 установил мировой рекорд Гиннесса по вместимости. В салон автомобиля поместились 42 человека.

Обычный с виду минивэн сумел вместить целый танцевальный коллектив. Китайский автопроизводитель Geely доказал, что его новая модель может установить мировой рекорд.

Geely Galaxy V900 — это довольно просторный автомобиль. При длине 5,36 метра и высоте почти 2 метра он предлагает 8,41 квадратного метра внутреннего пространства. Производитель заявляет, что это лучший показатель в классе.

27 октября в салон авто поместили 42 танцовщицы. Средний рост участниц составлял около 170 сантиметров. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали это достижение. Правда, сравнивать результат с другими категориями сложно — в 2015 году Volkswagen Campervan вместил 50 человек, но это была другая категория транспортных средств.

Модель V900 является версией с расширенным запасом хода (EREV) на базе электрического LEVC L380. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым генератором и батареями емкостью до 50 кВт•ч. Запас хода на электротяге достигает 202 километров.

В стандартной комплектации минивэн предлагает два варианта салона: шестиместный с тремя рядами сидений или восьмиместный с четырьмя рядами. Глубина багажника варьируется от 347 до 919 миллиметров в зависимости от компоновки.





Geely представила V900 на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре, хотя заявку на продажи в Китае подала еще в сентябре. Цены на модель пока не объявлены. Для автопроизводителя рекорд стал удачным маркетинговым ходом перед началом продаж.