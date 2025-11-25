Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Производитель российского электромобиля «Атом» получил высший мировой сертификат безопасности
Производитель электромобиля «Атом» сообщил о получении сертификата ASIL D. Это высший уровень функциональной безопасности по международному стандарту ISO 26262.

Российский автомобильный проект «Атом» впервые в истории страны получил сертификат ASIL D — высший уровень международного стандарта функциональной безопасности. Это достижение открывает перед разработчиками новые возможности на глобальном рынке.

Сертификат ASIL D подтверждает, что электронные системы автомобиля способны корректно работать даже в случае возникновения нештатных ситуаций. По сути, это означает, что архитектура машины выдерживает возможные сбои и продолжает функционировать в критических условиях. Такой уровень безопасности — обязательное требование для систем автоматического управления любого класса, начиная от базовых ассистентов водителя и заканчивая полностью автономным управлением.

В компании «КАМА» подчеркивают: одного только технического совершенства недостаточно для массового внедрения автономного транспорта. Необходимо официальное подтверждение соответствия строгим международным нормам. Получение сертификата позволяет российским разработчикам создавать системы для ведущих автопроизводителей мира.

Перспективы применения этой технологии выходят за рамки автомобилестроения. Те же решения могут использовать в интеллектуальной транспортной инфраструктуре — при организации городских систем управления потоками, координации общественного транспорта и создании «умных» светофоров. Во всех этих случаях требуются решения с гарантированной надежностью, подтвержденной международными стандартами.

Для российской автомобильной промышленности это прецедент: впервые отечественная разработка соответствует тем же критериям безопасности, что и продукты мировых лидеров автомобильного рынка.

#электромобиль #автономное вождение #атом #кама #asil d
Источник: 32cars.ru
