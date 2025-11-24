Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Оптический чип может ускорить работу искусственного интеллекта
Ученые разработали новую архитектуру для оптических вычислений, которая использует свет вместо электричества для обработки данных.

Современные системы искусственного интеллекта упираются в ограничения традиционных процессоров. Новая технология предлагает использовать для вычислений свет вместо электричества.

Проблема современных ИИ в том, что они работают с особыми структурами данных – тензорами. Представьте картотеку с тысячами ящиков, где нужно постоянно перекладывать документы. Современные процессоры делают это медленно и тратят много энергии.

Оптические вычисления используют лазеры вместо транзисторов. Раньше такие системы могли обрабатывать данные только последовательно, как одна касса в магазине. Новая архитектура POMMM (Parallel Optical Matrix-Matrix Multiplication) работает как несколько касс одновременно - один лазерный импульс выполняет множество операций.

Чжипэй Сунь (Zhipei Sun) из Университета Аалто (Aalto University, Финляндия) объясняет: данные кодируют в свойства световых волн. Математические операции происходят автоматически при распространении света – дополнительная энергия не нужна. Это как если бы числа умножались сами по себе, пока движутся от точки А к точке Б.

Технология еще не готова для массового использования. Чжипэй прогнозирует, что интеграция в коммерческие системы займет 3-5 лет. Но потенциально она может ускорить сложные вычисления и снизить энергопотребление.

В научном сообществе к разработке относятся с осторожностью. Одни видят в ней путь к искусственному интеллекту общего назначения, другие напоминают, что аппаратная часть – лишь один элемент сложной системы. Масштабирование вычислений не гарантирует создания по-настоящему разумных систем.

#процессоры #искусственный интеллект #ии #нейросети #оптические вычисления
Источник: livescience.com
