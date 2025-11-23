Оказывается, наша Луна могла родиться не от «пришельца», а от ближайшего «соседа» — и это многое объясняет. Ученые выяснили, что планета Тейя, столкнувшаяся с Землей 4,5 млрд лет назад, скорее всего сформировалась рядом с ней — во внутренней части Солнечной системы.

Долгое время происхождение Луны оставалось предметом споров. Новая работа ученых подсказывает: ее «прародитель» мог сформироваться совсем рядом с Землей — буквально по соседству в космическом масштабе.

4,5 млрд лет назад Земля столкнулась с планетой размером с Марс — Тейей (Theia). По распространённой гипотезе гигантского удара, из обломков обоих тел образовалась Луна. Но где именно зародилась Тейя — во внешней или внутренней части Солнечной системы? Этот вопрос десятилетиями оставался открытым.

Теперь команда ученых под руководством Тимо Хоппа (Timo Hopp) из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка (Max Planck Institute for Solar System Research) нашла ответ. Исследователи сравнили изотопы железа, хрома, молибдена и циркония в 15 образцах земных пород и 6 лунных (доставленных миссией «Аполлон»). Ключевой вывод: изотопный состав железа на Земле и Луне практически идентичен.

Почему это важно? Изотопы разных элементов распределялись в ранней Солнечной системе неравномерно: ближе к Солнцу и дальше от него соотношения отличались. Если бы Тейя пришла из внешних областей Солнечной системы, ее «след» в лунных породах был бы заметен. Но его нет.

Кроме того, ученые проанализировали метеориты — «осколки» древней Солнечной системы, сформировавшиеся в разных регионах. Это подтвердило: строительные блоки Земли и Тейи возникли во внутренней части системы. Иными словами, Тейя была «соседкой» Земли — или даже «сестрой», сформировавшейся на близкой орбите.

Такое соседство объясняет, почему Луна и Земля так похожи по составу — загадка, которая долго смущала ученых. Теперь картина становится яснее: Тейя, по всей видимости, сформировалась в той же области Солнечной системы, что и Земля. Их столкновение породило систему Земля‑Луна, которую мы наблюдаем сегодня.