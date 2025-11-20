Астрономы установили, что 3I/ATLAS - это естественное небесное тело, прилетевшее из другой звездной системы. Комета уже удаляется от Солнца и не представляет угрозы для Земли.

Очередная космическая сенсация рассыпалась в прах, утверждает американский научно-популярный журнал Popular Science (PopSci) , выходящий с 1872 года. То, что некоторые эксперты приняли за инопланетный корабль, оказалось просто кометой — пусть и весьма необычной.

Новые снимки космических телескопов NASA окончательно подтвердили природу кометы 3I/ATLAS. Этот межзвездный странник, вызвавший столько спекуляций, оказался обычной кометой, пишет PopSci — правда, с исключительной историей. Объект обладает всеми характерными признаками: ледяное ядро и газовая кома, которая ярче светится при приближении к Солнцу.

Скорость движения кометы действительно впечатляет — первоначальные 350 000 км/час увеличились до 386 000 км/час при сближении с Солнцем в конце октября. Именно эта необычная скорость и заставила некоторых экспертов предположить искусственное происхождение объекта. Однако тщательный анализ данных показал: перед нами естественное небесное тело.

Любопытная история произошла с предполагаемой сменой цвета кометы. В интернете активно обсуждали, что 3I/ATLAS якобы меняла окраску с красной на голубую. Ученые из обсерватории Лоуэлла провели дополнительный анализ и установили — цвет не менялся. Визуальный эффект возник из-за увеличения яркости комы по мере приближения к Солнцу.

Происхождение кометы представляет особый интерес для науки. Наблюдаемые параметры указывают, что она могла прийти из звездной системы старше нашей. Это своеобразная капсула времени, несущая информацию о древних этапах развития Вселенной.

Несколько космических аппаратов НАСА, включая космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST), космический телескоп «Хаббл» и LUCY, сделали снимки межзвёздного гостя во время его путешествия по Солнечной системе. Несколько фото, предоставленных изданием PopSci, приведены нами ниже.

На этом изображении межзвёздная комета 3I/ATLAS представлена в виде яркого размытого шара в центре. 3I/ATLAS, движущаяся по Солнечной системе со скоростью 209 000 километров в час, была обнаружена с помощью серии цветных изображений, полученных с 11 по 25 сентября с помощью инструмента Heliocentric Imager-1 (H1) – инструмента для получения изображений в видимом диапазоне на космическом аппарате STEREO-A (Solar Terrestrial Relations Observatory). Раскрашивание было применено для того, чтобы отличить изображение от изображений, полученных другими космическими аппаратами. Изображение: NASA/Lowell Observatory/Qicheng Zhang.

На этом изображении показано гало газа и пыли, или кома, окружающее комету 3I/ATLAS, третий межзвездный объект, когда-либо обнаруженный астрономами при прохождении через нашу Солнечную систему. Изображение было получено 9 октября 2025 года прибором на борту космического аппарата NASA MAVEN, который изучает Марс с орбиты с 2014 года. Прибор, Imaging Ultraviolet Spectrograph, делает снимки в ультрафиолетовой части спектра, чтобы определить химический состав объектов. В центре изображения находится самый яркий пиксель, указывающий на местоположение кометы. Следующие по яркости оттенки на изображении указывают на области, где прибор зафиксировал атомы водорода, исходящие от кометы. Этот водород выделяется, когда солнечный свет нагревает комету, в результате чего ее водяной лед превращается в пар. После попадания в космос молекулы воды распадаются на атомы кислорода и водорода. Изображение: NASA/Goddard/LASP/CU Boulder

Комета 3I/ATLAS видна как незабываемый объект вблизи центра этого изображения, полученный путем объединения начала миссии NASA PUNCH, проведенной с 20 сентября по 3 октября 2025 года, когда комета находилась на расстоянии примерно 375-480 миллионов километров от Земли. Ее хвост выглядит как короткий вытянутый фрагмент справа. Звезды на заднем плане выглядят как полосы. Изображение: НАСА/Юго-Западный научно-исследовательский институт

Сейчас комета уже удаляется от Солнца, и больше она никогда не вернется в нашу систему. Но исследования продолжатся: космический телескоп Джеймса Уэбба будет отслеживать этот объект, пока тот не скроется в межзвездном пространстве. Для астрономов эта комета стала уникальным окном в далекое прошлое космоса.