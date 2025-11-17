В Санкт-Петербурге нейросеть «Городовой» начала отслеживать скопления снега и наледи на крышах нежилых зданий.

Теперь крыши Петербурга зимой будут под пристальным вниманием искусственного интеллекта.

Восемь мобильных комплексов «Городовой» теперь не просто катаются по городу. С первым снегом в них активировали специальную функцию — нейросеть ищет снежные шапки и сосульки на кровлях нежилых зданий. Система анализирует изображения и, если видит опасное скопление снега или наледи, автоматически фиксирует нарушение. Владелец здания затем получает штраф в 100 тысяч рублей.

Этому нейросеть училась постепенно. Пилотный запуск провели еще в конце прошлой зимы. Результат – система выписала штрафов на 2,1 миллиона рублей, выявив проблемы у 21 собственника. Технология явно работает.

ГАТИ тем временем рекомендует владельцам нежилых зданий следить за чистотой крыш. Проще убрать снег или нависшие над тротуаром сосульки вовремя, чем потом оплачивать штрафы.