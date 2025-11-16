Специальная группа Пентагона по борьбе с дронами создает централизованную торговую площадку для закупки защитного оборудования. Система будет работать по принципу Amazon, позволяя ведомствам выбирать технологии через интернет.

Американские военные решили закупать системы защиты от дронов современными методами. Новая инициатива превратит сложный процесс приобретения вооружений в нечто похожее на обычный онлайн-шопинг.

Бригадный генерал Мэтт Росс, выступая перед журналистами, пояснил: командиры объектов и партнеры из ФБР смогут заказывать оборудование через единый портал. Представитель группы прямо сравнил систему с Amazon — пользователи будут изучать возможности технологий и читать отзывы перед покупкой.

Площадка предоставит достоверные данные о работе систем в разных условиях. «Нам нужны все виды защиты, — отметил Росс. — Требования различаются в зависимости от местоположения и типа угрозы». При этом система исключает применение взрывных перехватчиков на территории США. Как пояснили в ведомстве, технологии, эффективные на поле боя, неприменимы внутри страны из-за риска сопутствующего ущерба для населения. Вместо этого арсенал будет включать датчики обнаружения и средства радиоэлектронной борьбы. Оперативная группа уже анализирует сотни рыночных компонентов, стремясь сделать их взаимозаменяемыми.