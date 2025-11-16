Американские военные решили закупать системы защиты от дронов современными методами. Новая инициатива превратит сложный процесс приобретения вооружений в нечто похожее на обычный онлайн-шопинг.
Бригадный генерал Мэтт Росс, выступая перед журналистами, пояснил: командиры объектов и партнеры из ФБР смогут заказывать оборудование через единый портал. Представитель группы прямо сравнил систему с Amazon — пользователи будут изучать возможности технологий и читать отзывы перед покупкой.
Площадка предоставит достоверные данные о работе систем в разных условиях. «Нам нужны все виды защиты, — отметил Росс. — Требования различаются в зависимости от местоположения и типа угрозы». При этом система исключает применение взрывных перехватчиков на территории США. Как пояснили в ведомстве, технологии, эффективные на поле боя, неприменимы внутри страны из-за риска сопутствующего ущерба для населения. Вместо этого арсенал будет включать датчики обнаружения и средства радиоэлектронной борьбы. Оперативная группа уже анализирует сотни рыночных компонентов, стремясь сделать их взаимозаменяемыми.
По мнению авторов статьи, опубликованной в The War Zone, этот шаг — ответ на учащающиеся случаи вторжения дронов на охраняемые объекты. По сути, Пентагон пытается сделать передовые технологии защиты доступными так же просто, как и любые другие товары в интернете.