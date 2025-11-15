Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Трамп готовит иск к BBC на $5 миллиардов за отредактированную речь
Дональд Трамп заявил о намерении подать иск против BBC на сумму до 5 миллиардов долларов.

Британская вещательная корпорация оказалась в центре международного скандала. Редактирование речи Дональда Трампа (Donald John Trump) о событиях 6 января 2021 года может обойтись компании в миллиарды долларов и стоило должностей двум топ-менеджерам.

Трамп сообщил журналистам, что подаст иск на сумму от 1 до 5 миллиардов долларов уже на следующей неделе. «Думаю, мне придется это сделать. Ведь они даже признались, что мошенничали», — заявил президент США. По его словам, BBC смонтировала разные части выступления с разницей почти в час, создав ложное впечатление, что он подстрекал к штурму Капитолия.

Ранее адвокаты Трампа направили BBC ультиматум с требованием отозвать документальный фильм и принести извинения. Телекомпания признала редактирование «ошибкой», направила личные извинения и заявила, что не будет повторно транслировать эту программу. В BBC настаивают, что правовых оснований для иска нет.

Скандал спровоцировал крупнейший кризис в BBC за последние десятилетия. Генеральный директор Тим Дэви и руководитель отдела новостей Дебора Тернесс покинули свои посты. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал телерадиокомпанию «навести порядок», но подчеркнул важность сохранения независимого вещателя.

#трамп #судебный иск #bbc
Источник: reuters.com
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
5
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
2
Учёные составили карту древнеримских дорог протяжённостью более 100 000 километров
+
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
Издатель PUBG предлагает сотрудникам уволиться ради превращения в «ИИ-компанию»
+
Исследователи создали необычного робота по облику устройства из культового фильма «Интерстеллар»
+
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
Casio представила научный калькулятор fx-9910CW ClassWiz с функцией электронных таблиц
1
Половина закрытий торговых точек в ТЦ России пришлась на магазины одежды и обуви
2
В Беларуси начались предварительные заказы на электрические кроссоверы Dongfeng Vigo
+
Китай усложнил параллельный импорт новых авто в Россию — они должны иметь регистрацию от 180 дней
+
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
В Косово запустили серийное производство ударных БПЛА
1
Два китайских автомобиля GAC и Hongqi попали в Книгу рекордов Гиннесса
+
Моддер успешно припаял второй разъём питания 12V-2x6 к GeForce RTX 5090 GAMING OC от GIGABYTE
+
Находка на Шпицбергене возрастом 249 миллионов лет перевернула представления о скорости эволюции
+
Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
2
Гигантские «адские свиньи» ростом с человека и весом с тонну дробили кости как львы 30 млн лет назад
2
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
9

Популярные статьи

Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
35
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
3
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
1
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
13
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
+

Сейчас обсуждают

Всеволод Шевченко
23:19
Дебил что ли? Сегодня во всем мире укрупняются ультра-правые радикальные силы, схожие с Гитлером - что в США, Что в Англии и Европе. Закручивают гайки до хруста, лишая последних остатков буржуазной де...
Трамп готовит иск к BBC на $5 миллиардов за отредактированную речь
козлина
23:18
скорее скормите этот свежий высер чумбачамбы дипсику. Пускай ИИ рассудит!!! Правда есть опасения, что этот текстовый вирус дебилизма может повредить алгоритмы дипсика, но надо рискнуть. Чумбадурку ве...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Roamville
23:15
Разница в весе между ними - 20 граммов. Сомневаюсь, что вы эту разницы прямо вот чувствуете.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Всеволод Шевченко
23:14
Этот мудак, зарегистрировавшийся под именем Индустриевич (из Я иду шагаю по Москве) втирает нам про КРасную Армию, которой нет с 1991 года. И покупать, по его мнению, украинские покеты плохо. А продав...
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Сергей Анатолич
23:08
Закрыть этот ВВС на хрен. Вот это будет реальная победа демократии над ложью и пропагандой. Ведь выпускали отличные научно-фантастические фильмы, вешали лапшу на уши своим островетянам, о том какая он...
Трамп готовит иск к BBC на $5 миллиардов за отредактированную речь
Дмитрий Патрушев
22:59
Только от чего-то у штатов нет столько контрактов на постройку атомных станций по всему миру, как у Росатома
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
Roditch
22:53
Финляндия теперь на 100% будет привязана к французскому топливу для АЭС построенной Францией. Это тоже другое?
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
usr721
22:50
Конечно другое тк от общей доли импорта то лишь 20%, а не 100%, как в РБ. Кроме того, это лишь обогащенный уран, а США также способны сами производить топливо и импортируют много не обогащенного урана...
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
Roditch
22:41
Атомная станция это не бензоколонка. Какие ни попадя топливные элементы туда не вставишь. Если французы финикам всё же достроят АЭС, то финики и будут покупать топливо только у Франции. P.S. Россия яв...
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
Mallory
22:38
Ну что вы, этот процесс приносит удовольствие тому кто этим занимается, а чимбе линукс глубоко противен, иначе бы он писал бы в других выражениях свои, гхм, статьи.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter