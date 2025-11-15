Дональд Трамп заявил о намерении подать иск против BBC на сумму до 5 миллиардов долларов.

Британская вещательная корпорация оказалась в центре международного скандала. Редактирование речи Дональда Трампа (Donald John Trump) о событиях 6 января 2021 года может обойтись компании в миллиарды долларов и стоило должностей двум топ-менеджерам.

Трамп сообщил журналистам, что подаст иск на сумму от 1 до 5 миллиардов долларов уже на следующей неделе. «Думаю, мне придется это сделать. Ведь они даже признались, что мошенничали», — заявил президент США. По его словам, BBC смонтировала разные части выступления с разницей почти в час, создав ложное впечатление, что он подстрекал к штурму Капитолия.

Ранее адвокаты Трампа направили BBC ультиматум с требованием отозвать документальный фильм и принести извинения. Телекомпания признала редактирование «ошибкой», направила личные извинения и заявила, что не будет повторно транслировать эту программу. В BBC настаивают, что правовых оснований для иска нет.

Скандал спровоцировал крупнейший кризис в BBC за последние десятилетия. Генеральный директор Тим Дэви и руководитель отдела новостей Дебора Тернесс покинули свои посты. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал телерадиокомпанию «навести порядок», но подчеркнул важность сохранения независимого вещателя.