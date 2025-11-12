Исследование ВЦИОМа показало, что блокировка зарубежных соцсетей и мессенджеров стала лакмусом поколенческого разрыва. Молодые поколения видят в ней удар по свободе общения, старшие — необходимую меру контроля.

Как выясняется, в последнее время в России все заметнее наблюдается разрыв между поколениями. Поводом послужили новые ограничения — блокировка голосовых звонков в Telegram и WhatsApp, а раньше — запрет Meta* и замедление YouTube.

По данным октябрьского опроса ВЦИОМа, лишь четверть россиян поддерживают блокировку зарубежных соцсетей и мессенджеров. Против выступают почти 40%. Но если разложить ответы по возрасту, картина резко меняется. Среди молодых против таких мер — около 70%, среди старших — только четверть.

Исследователи объясняют этот разрыв прямым следствием ограничений. Молодежь сильнее ощутила последствия блокировок. У них рушатся привычные сценарии общения, поиска информации и даже досуга. Многие начинают искать обходные пути, осваивать новые платформы.

Старшие поколения зачастую не замечают изменений. Их онлайн-жизнь осталась прежней.

К самому факту обхода блокировок большинство россиян относится равнодушно. Так ответило около половины опрошенных во всех возрастных группах. При этом одобряют такие действия чаще всего младшие миллениалы (38%), а осуждают — представители поколения застоя (27%).

Во ВЦИОМе называют эту ситуацию новым «вопросом отцов и детей». С одной стороны — ценность свободы доступа и самовыражения в сети. С другой — приоритет безопасности и контроля. Две разные культуры, которым все сложнее понять друг другу.

* Meta признана экстремистской и запрещена в России