КАМАЗ добился уровня ведущих европейских брендов, но на Западе это не оценили

КАМАЗ довел свои грузовики до стандарта, по которому равнялись европейцы. Но когда российская техника подошла слишком близко — двери в Европу захлопнулись.

Ростех сегодня в Telegram рассказал о выступлении главы КАМАЗа Сергея Когогина на конференции «Наследие и тренды российского автомобильного дизайна». Когогин заявл прямо: чтобы создать новое поколение грузовиков К5, инженеры ориентировались на ведущие европейские марки. Но просто догнать было мало — требовалось превзойти.

Он отметил, что команде удалось добиться более низкого расхода топлива и увеличить ресурс деталей. Иными словами, машина получилась не только комфортной, но и выгодной для тех, кто на ней зарабатывает.

Реакция Европы оказалась недвусмысленной. По словам Когогина, партнеры из ЕС сначала долго не давали согласия на выход КАМАЗа на рынок, а потом и вовсе ограничили квоты. Объяснение простое: «У вас хорошая машина получилась, вы нам как конкуренты здесь не нужны».