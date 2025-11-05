Peugeot представила тизер концепта Polygon, который обещает пересмотреть привычные представления о дизайне, рулевом управлении и самой архитектуре компактных машин. Новый прототип станет ориентиром для следующего поколения модели 208.

Французский бренд намекнул, каким может стать следующий 208-й. Новый концепт Polygon — не просто шоу-кар, а демонстрация будущего фирменного стиля Peugeot.

Polygon лишен привычной решетки — признак электромобиля, готового к серийному воплощению. Длинное, почти горизонтальное лобовое стекло и выдвинутые наружу колеса придают кузову спортивные пропорции, хотя основа все та же — компактный городской формат.

Внешность сохраняет едва заметные отсылки к легендарному 205-му: треугольная стойка и фирменные эмблемы напоминают о прошлом, но на этом ретро заканчивается.

Главная новинка — система рулевого управления по проводам. Peugeot называет ее ключом к будущему удовольствию от вождения. Рулевое колесо, известное как «Гиперквадрат», повторяет форму четырех опорных катков и станет частью фирменной эргономики.

Полная премьера Polygon состоится на следующей неделе.