Французский бренд намекнул, каким может стать следующий 208-й. Новый концепт Polygon — не просто шоу-кар, а демонстрация будущего фирменного стиля Peugeot.
Polygon лишен привычной решетки — признак электромобиля, готового к серийному воплощению. Длинное, почти горизонтальное лобовое стекло и выдвинутые наружу колеса придают кузову спортивные пропорции, хотя основа все та же — компактный городской формат.
Внешность сохраняет едва заметные отсылки к легендарному 205-му: треугольная стойка и фирменные эмблемы напоминают о прошлом, но на этом ретро заканчивается.
Главная новинка — система рулевого управления по проводам. Peugeot называет ее ключом к будущему удовольствию от вождения. Рулевое колесо, известное как «Гиперквадрат», повторяет форму четырех опорных катков и станет частью фирменной эргономики.
Полная премьера Polygon состоится на следующей неделе.