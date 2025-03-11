Игроки смогут глубже погрузиться в сюжет, общаясь с уникальными персонажами.

Blades of Fire, новая RPG от студии MercurySteam, обещает интересный подход к повествованию. В отличие от многих игр, где сюжет часто подается линейно, разработчики предлагают игрокам возможность самим решать, насколько глубоко они хотят погрузиться в историю. Это создает уникальную атмосферу, где любопытство становится ключевым элементом.

В недавнем интервью соучредитель MercurySteam Энрик Альварес отметил, что игра будет сосредоточена на создании запоминающихся персонажей, которые помогут развивать сюжет. Хотя в Blades of Fire все еще будут присутствовать кат-сцены, разработчики стремятся к так называемому «органическому повествованию». Это означает, что игроки смогут взаимодействовать с персонажами и получать информацию, основанную на их любопытстве.

Альварес привел пример персонажа по имени Адсо, который может предоставить игрокам важные подсказки о текущих заданиях. Игроки могут задавать вопросы, чтобы узнать больше о миссии или других аспектах игры. Это взаимодействие добавляет глубину и позволяет каждому игроку формировать свой уникальный опыт.

Кроме того, разработчики планируют внедрить механики, которые позволят геймерам исследовать различные темы, связанные с миром игры. Например, игрок может спросить Адсо о конкретных предметах или персонажах, получая разные ответы в зависимости от контекста. Это создает ощущение, что история развивается в зависимости от действий игрока, а не просто идет по заранее заданному сценарию.

Альварес также подчеркнул, что в Blades of Fire игрокам придется активно искать информацию, чтобы понять сюжет. История не будет просто подаваться на блюдечке — ее придется добывать. Это создает дополнительный стимул взаимодействовать с персонажами и исследовать окружающий мир.



