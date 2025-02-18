Rockstar Games рассматривает возможность интеграции пользовательского контента в GTA VI, вдохновляясь успехом Fortnite и Roblox. Разработчики уже ведут переговоры с создателями этих игр для создания уникального игрового опыта.

По информации сайта DigiDay, Rockstar Games активно обсуждает возможность внедрения пользовательского контента в GTA VI. Это решение может изменить подход к игре, позволив фанатам создавать уникальные модификации и игровые сценарии.

Согласно анонимным источникам, переговоры находятся на начальном этапе. Rockstar заинтересована в том, чтобы дать возможность создателям контента модифицировать онлайн-игру, как это сделано в Fortnite и Roblox. Важно отметить, что пока неясно, предложит ли компания финансовую модель для создателей, как это произошло в других играх.

Недавно Rockstar приобрела Cfx.re, команду, ответственную за популярный мод GTA RP FiveM. Это свидетельствует о намерении разработчиков углубиться в мир пользовательского контента. Пит Басген из WPP Wavemaker считает, что эта покупка направлена на создание метавселенной, где пользователи смогут взаимодействовать и создавать свои уникальные игровые элементы.

Чад Мастард из студии JOGO также подчеркивает, что внедрение пользовательского контента может стать значительным шагом для Rockstar. Спрос на контент, созданный игроками, уже высок, и это открывает новые возможности для студий. Если Rockstar действительно реализует эту стратегию, GTA VI может выйти на ПК раньше, чем ожидалось, что позволит привлечь более широкую аудиторию и создать активное сообщество создателей.