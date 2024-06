Компания SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 спутников Starlink. При этом ракета Falcon 9, использованная для запуска, совершила свой 22-й полет, установив новый рекорд многоразового использования.

Развитие интернет-спутниковых группировок – одно из ключевых направлений американской космической деятельности. Лидером в этой области безусловно является компания SpaceX, которая регулярно пополняет свою сеть Starlink новыми аппаратами. Очередным этапом этого масштабного проекта стал сегодняшний запуск еще 23 спутников, ознаменовавший собой важную веху в истории повторного использования ракет-носителей.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink состоялся сегодня с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск был произведен в 7:14 по восточному времени (14:14 по МСК).

На борту ракеты находилась очередная партия из 23 космических аппаратов Starlink, которые должны были дополнить растущую группировку интернет-спутников компании SpaceX. Этот запуск стал особенным, поскольку использованная для него первая ступень ракеты Falcon 9 совершила уже 22-й полет, установив новый рекорд многоразового использования. Видео запуска можно посмотреть здесь.

Через несколько минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 успешно совершила посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта посадка стала уже 22-й для данной конкретной ракетной ступени, что является новым рекордом повторного использования.

Спутники Starlink, выведенные на орбиту, теперь подключатся к существующей сети и начнут предоставлять высокоскоростной интернет-доступ пользователям на Земле. Всего на орбите сейчас находится почти 2000 аппаратов Starlink, которые постепенно разворачивают глобальное покрытие интернет-услугами.