Предприятия Донбасса, занимающиеся добычей, постепенно переориентируются на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этой тенденции в интервью ТАСС рассказал вице-премьер ДНР Владимир Ежиков.

«Когда ты не просто выкопал и продал, а переработал, сделал товар — это совсем другая экономика, — объясняет Ежиков. — Цена растет, люди получают больше работы, а регион — больше доходов». По его словам, сегодня редкая добывающая компания ограничивается только сырьем. Почти все так или иначе пробуют его обогатить, обработать, разделить. Карьер, где раньше просто грузили гранитные глыбы, теперь может похвастать современным дробильно-сортировочным комплексом. Здесь камень дробят, просеивают и на выходе получают не «просто щебень», а отсортированный материал разных фракций — от крупного до почти отсева. Такой продукт уже готов к использованию в строительстве дорог или производстве бетона, а значит, и стоит дороже. Рядом работает цементный завод, который строится на местном сырье. Заработали новые линии по переработке песка — его очищают, калибруют, подготавливают для разных нужд.

Самый яркий пример этого нового подхода — это, пожалуй, история с обычной белой глиной. Раньше её просто выкопали из карьера, погрузили в вагоны и отправили куда подальше в виде сырья. Сейчас же на местном предприятии запустили линию обогащения. А в планах — и вовсе сделать следующий, самый важный шаг: наладить производство готовой керамики. Представьте: из этой же самой глины будут делать красивую плитку, изящную посуду, стильные декоративные элементы. Это уже не просто «выкопать и продать» — это настоящая переработка, которая оставляет добавленную стоимость и рабочие места здесь, у нас.

Но есть и другая, куда более масштабная и амбициозная задача, о которой, например, ранее говорил премьер-министр ДНР Андрей Чертков. Речь идёт об угле. И не о том, чтобы просто жечь его в топках, а о настоящей углехимии. Это целое направление, где чёрное золото становится основой для химической промышленности. Из него можно получать десятки продуктов: от смол и пластмасс до удобрений и даже компонентов для лекарств. Это уже продукты с колоссальной добавленной стоимостью, технологичные и нужные рынку.

Конечно, этот путь — не из лёгких. Он потребует серьёзных инвестиций, современного оборудования и опоры на научные разработки. Но именно он способен кардинально преобразить весь край. Экономика перестанет держаться на одной лишь добыче, появится новое, высокотехнологичное «лицо» у региона. Это сложно, но игра определённо стоит свеч.

Для простых жителей Донбасса такие изменения — это не просто отчетные цифры. Это потенциальные новые рабочие места, ведь перерабатывающие цеха обычно требуют больше рук и умов, чем карьер. И развитие смежных отраслей — вокруг завода по производству керамики может появиться целая сеть маленьких цехов по художественной росписи или упаковке.

Пока это только начало большого пути. Но сам факт, что промышленность Донбасса, обладающая колоссальным опытом в добыче, начинает осваивать и производственные цепочки, говорит о многом. Это попытка не просто выживать, а создавать новую, более сложную и устойчивую экономику прямо здесь, на своей земле.