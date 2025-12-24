Вход высокоскоростной магистрали (ВСМ) в исторический центр Санкт-Петербурга — одна из самых сложных инженерных и логистических задач российского транспортного строительства последних лет

На пятом километре от Московского вокзала создаётся уникальный объект — железнодорожная развязка, которая должна бесшовно вписать скоростные поезда в плотную городскую ткань многомиллионного мегаполиса. От её успешного завершения зависит не только запуск ВСМ, но и бесперебойная работа всего железнодорожного узла Северной столицы.

Железнодорожная развязка на пятом километре» является ключевым и наиболее сложным элементом на входе ВСМ в Петербург. Уникальность задачи заключается в том, что строительство ведётся в условиях непрерывно функционирующей городской и железнодорожной инфраструктуры. Нельзя остановить движение десятков пригородных электричек и поездов дальнего следования — необходимо «подшить» новую магистраль к существующим путям, минимизировав дискомфорт для пассажиров.

Объект решает сразу две масштабные задачи.Во-первых, это создание входа/выхода для ВСМ, развязка станет логистическими воротами, через которые высокоскоростные поезда будут въезжать в город и покидать его, интегрируясь с городскими транспортными потоками. Во-вторых, обеспечение реконструкции Московского вокзала: Это, возможно, даже более срочная функция. Развязка позволит временно переключить пригородное сообщение с Московского вокзала на станцию Волковскую, которая проходит масштабную трансформацию из грузовой в современную пассажирскую. Это освободит исторический вокзал для комплексной реконструкции без остановки движения пригородных поездов.

Сейчас площадка на пятом километре — это активная строительная зона. Более 130 специалистов и 32 единицы техники заняты подготовительными работами. На днях началась подготовка к возведению подпорных стен и съему земляного полотна. Параллельно идёт глубокая интеграция проекта в городскую среду. Ещё в 2024 году был одобрен проект Терминала ВСМ-1 на Лиговском проспекте, непосредственно примыкающего к Московскому вокзалу. Это будущий современный хаб, где пассажиры ВСМ смогут удобно пересесть на метро, наземный транспорт и такси. Также разрабатываются схемы транспортного обслуживания новых станций, проектируются подъездные улицы, трассы и парковочные пространства.

Строительство развязки — часть грандиозного проекта первой в России высокоскоростной магистрали протяжённостью 679 км. Проект разделён на 9 этапов. Тот, в который входит петербургский узел, носит название «Обухово 2 — Великий Новгород ВСМ» и является частично петербургским.