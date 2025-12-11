Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Project Syndicate: Америка дорого заплатит за то, что оттолкнула Индию
Санкции против Ирана и России лишали Индию дешёвой энергии, но вместо покорности она нашла свой путь

Визит Владимира Путина в Нью-Дели, о котором пишет Брахма Челлейни (Brahma Chellaney) в Project Syndicate, это не просто очередной дипломатический визит. Это симптом фундаментального сдвига в мировой архитектуре, где традиционные методы американского влияния дают сбой. Как верно отмечает аналитик, попытки Вашингтона оказывать давление на Индию ведут не к подчинению, а к отчуждению. И корни проблемы лежат гораздо глубже простой «непоследовательности» США.

Челлейни прав в главном: ни одна держава не важнее Индии для долгосрочного сдерживания Китая. Однако здесь и кроется ключевое заблуждение американской стратегии. США видят в Индии инструмент в своей игре, «демократический противовес» Пекину. Но Дели видит себя не инструментом, а самостоятельным игроком, цивилизацией-государством с тысячелетней историей и собственными интересами.История с санкциями против Ирана и России яркий пример этого диссонанса. Когда США, исходя из своих сиюминутных приоритетов, лишают Индию доступа к дешёвой энергии, они ожидают покорности. Вместо этого Индия находит альтернативы, а Китай, как отмечает автор, укрепляет свои позиции. Призывы отказаться от российской нефти после начала конфликта в Восточной Европе были обречены на провал, они противоречили базовым индийским интересам экономической безопасности.

Второй ключевой момент, который стоит подчеркнуть дополнительно к тезисам Челлейни, это незаменимая для Индии роль России как геополитического буфера. Отношения Москвы и Пекина сегодня прочны, но их сближение во многом было спровоцировано именно западным давлением на Россию. Для Дели Москва это критически важный элемент стратегического баланса в Евразии. Разрушение российско-индийских отношений автоматически толкает Москву в ещё более тесные объятия Пекина, что создаёт для Индии кошмарный сценарий «окружения» со стороны китайско-российского блока.

Индия покупает у России не только оружие и нефть. Она покупает страховку от чрезмерной геополитической зависимости от Запада и от монополизации Китаем континента. Автор делает верный вывод: США нуждаются в Индии больше, чем Индия в США. Но главная угроза для американской стратегии даже не «пророссийский» поворот Индии. Это более масштабный и необратимый тренд: переход от политики многовекторности (лавирования между блоками) к политике многоуровневой автономии.

На практике это значит Индия будет покупать нефть там, где это выгодно — у России, Ирана, Саудовской Аравии, игнорируя санкционное давление. Дели так же диверсифицирует поставки (от России, Франции, Израиля) и наращивает собственное производство по программе «Make in India». Индия не будет голосовать в ООН так, как хочет Вашингтон или Брюссель, а будет исходить исключительно из своей оценки ситуации. Да и создание альтернативных структур (например, БРИКС+, взаимодействие с ЕАЭС) снижает зависимость от западных институтов. Индия не выбирает между «пророссийским» и «проамериканским» лагерем. Она строит свой собственный лагерь, комплексную стратегическую самостоятельность.

И визит Путина в Нью-Дели это тревожный сигнал не потому, что Индия «переметнулась к России». Это сигнал о конце эпохи, когда Вашингтон мог диктовать условия крупным незападным цивилизациям. Давление, которое срабатывало на зависимых европейских союзниках, даёт обратный эффект применительно к Индии, обладающей ядерным оружием, растущей экономикой и цивилизационной уверенностью в себе.

Единственный возможный для США путь, это признать Индию равноправным партнёром, чьи интересы могут, но не должны совпадать с американскими. Нужно взаимодействовать с Индией «какая она есть», как пишет Челлейни, суверенной, прагматичной и амбициозной державой, которая будет защищать свою автономию любой ценой. В противном случае США заплатят за своё высокомерие не просто потерей влияния в Дели, а ускорением формирования многополярного мира, где их собственные возможности будут стремительно сужаться.

#аналитика #индия #путин #оон #брикс #дипломатия #мнение #российская нефть #еаэс #project syndicate
Источник: project-syndicate.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ПК с i9-14900KF в паре с 64 ГБ DDR5 и RTX 4070 Ti Super был куплен за пятую часть его реальной цены
7
Во Франции обнаружили клад из 40 000 римских монет, зарытый 1700 лет назад в полу дома
2
Core Ultra X9 388H оказался до 21% быстрее Ultra 9 285H в Geekbench и обошёл даже Ryzen AI MAX+ 395
+
9to5Google: Apple и Google упростят перенос данных с iPhone на Android и обратно
1
В ОАЭ продали самый дорогой суперкар McLaren F1 в мире
+
Ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag получил возрастной рейтинг PEGI
1
Сверхмассивная черная дыра выбросила вещество в космос со скоростью 60 000 км/с
+
Ученые предложили новую концепцию варп-двигателя на основе известных законов современной физики
3
Твердотельные накопители Mini-SSD компании BIWIN выходят на потребительский рынок
+
В озере Онтарио обнаружена хорошо сохранившаяся двухмачтовая шхуна постройки начала XIX века
+
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
6
Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
Патч KB5070311 для Windows 11 устранил сбои видеокарт AMD в ARC Raiders и ряде других игр
+
Геологи выяснили причину асимметричного остывания полушарий Земли
+
Комплекты памяти DDR5 большой емкости стоят дороже видеокарты GeForce RTX 5090
+
Еще одна единица УТС-800 приступила к летным испытаниям
+
ВМС США планируют разработать новый железнодорожный вагон для перевозки баллистических ракет
1
Владельцы игры Tomb Raider 2013 года получили GOTY версию игры бесплатно
+
Microsoft планирует сделать Windows 11 лучшей платформой для игр и перечислила игровые улучшения ОС
6
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+

Популярные статьи

«Плохой человек», «Красавчики» - краткий обзор фильмов
+
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
6
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
2
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
2
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
29
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
9
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
5
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
9
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
2
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
+

Сейчас обсуждают

inchaos75
08:16
Лучше б сделали чтоб они не ломались каждые пару дней, какая нафиг рекуперация. Новый дом, всего 3 года, лифт 3 дня из 7 вообще не работает или работает, но дверь закрывается пару минут и потом ошибка...
Google не собирается значительно менять характеристики Pixel 10a по сравнению с Pixel 9a
kilobait3
08:09
Уже заценили 13 куду. Отрыв с 12.9 и тем более 12.8 колоссальный.
NVIDIA выпустила самое крупное обновление платформы CUDA за последние 20 лет
century84
07:49
Автоваз столкнулся не с дефицитом и санкциями, а с неверно выстроенной ценовой политикой. А по простому зажрались, денег им мало.
Димитровградский автоагрегатный завод сократит рабочие дни с января
Владимир Жибоедов
07:39
Все будет норм. Всегда выжывут нормальные компании с нормальными проектами... А раздутые компании уйдут - простым игрокам только +
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
inchaos75
07:39
Роботизация хороша при конвеерном производстве и то если производится большое количество продукции, на единичном рабочем месте обычный человек выходит намного более дешевле, т.к. сам робот стоит как з...
Ключом к повышению производительности труда в России считают роботизацию
Эдуард Кузнецов
07:21
Копрофилы скучковались?)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Эдуард Кузнецов
07:20
Заголовок не имеющий отношение к действительности и вывод такой же. Хотел покрепче выразиться, что вполне заслуженно, но настроение не то))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Сергей Анатолич
07:15
Нет, ну это героический поступок для "сильнейшей" армии мира - захватить танкер. По-моему тем же самым сомалийские пираты промышляли, но им для этого пары надувных лодок с моторчиком хватало. Надеюсь,...
США захватили танкер у берегов Венесуэлы
Megard
07:11
Пираты
США захватили танкер у берегов Венесуэлы
Сергей Анатолич
07:10
Какое то дежавю! По-моему они тоже самое говорили в 1990 году?
НАТО пока не планирует принимать новых членов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter