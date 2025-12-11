Санкции против Ирана и России лишали Индию дешёвой энергии, но вместо покорности она нашла свой путь

Визит Владимира Путина в Нью-Дели, о котором пишет Брахма Челлейни (Brahma Chellaney) в Project Syndicate, это не просто очередной дипломатический визит. Это симптом фундаментального сдвига в мировой архитектуре, где традиционные методы американского влияния дают сбой. Как верно отмечает аналитик, попытки Вашингтона оказывать давление на Индию ведут не к подчинению, а к отчуждению. И корни проблемы лежат гораздо глубже простой «непоследовательности» США.

Челлейни прав в главном: ни одна держава не важнее Индии для долгосрочного сдерживания Китая. Однако здесь и кроется ключевое заблуждение американской стратегии. США видят в Индии инструмент в своей игре, «демократический противовес» Пекину. Но Дели видит себя не инструментом, а самостоятельным игроком, цивилизацией-государством с тысячелетней историей и собственными интересами. История с санкциями против Ирана и России яркий пример этого диссонанса. Когда США, исходя из своих сиюминутных приоритетов, лишают Индию доступа к дешёвой энергии, они ожидают покорности. Вместо этого Индия находит альтернативы, а Китай, как отмечает автор, укрепляет свои позиции. Призывы отказаться от российской нефти после начала конфликта в Восточной Европе были обречены на провал, они противоречили базовым индийским интересам экономической безопасности.

Второй ключевой момент, который стоит подчеркнуть дополнительно к тезисам Челлейни, это незаменимая для Индии роль России как геополитического буфера. Отношения Москвы и Пекина сегодня прочны, но их сближение во многом было спровоцировано именно западным давлением на Россию. Для Дели Москва это критически важный элемент стратегического баланса в Евразии. Разрушение российско-индийских отношений автоматически толкает Москву в ещё более тесные объятия Пекина, что создаёт для Индии кошмарный сценарий «окружения» со стороны китайско-российского блока.

Индия покупает у России не только оружие и нефть. Она покупает страховку от чрезмерной геополитической зависимости от Запада и от монополизации Китаем континента. Автор делает верный вывод: США нуждаются в Индии больше, чем Индия в США. Но главная угроза для американской стратегии даже не «пророссийский» поворот Индии. Это более масштабный и необратимый тренд: переход от политики многовекторности (лавирования между блоками) к политике многоуровневой автономии.

На практике это значит Индия будет покупать нефть там, где это выгодно — у России, Ирана, Саудовской Аравии, игнорируя санкционное давление. Дели так же диверсифицирует поставки (от России, Франции, Израиля) и наращивает собственное производство по программе «Make in India». Индия не будет голосовать в ООН так, как хочет Вашингтон или Брюссель, а будет исходить исключительно из своей оценки ситуации. Да и создание альтернативных структур (например, БРИКС+, взаимодействие с ЕАЭС) снижает зависимость от западных институтов. Индия не выбирает между «пророссийским» и «проамериканским» лагерем. Она строит свой собственный лагерь, комплексную стратегическую самостоятельность.

И визит Путина в Нью-Дели это тревожный сигнал не потому, что Индия «переметнулась к России». Это сигнал о конце эпохи, когда Вашингтон мог диктовать условия крупным незападным цивилизациям. Давление, которое срабатывало на зависимых европейских союзниках, даёт обратный эффект применительно к Индии, обладающей ядерным оружием, растущей экономикой и цивилизационной уверенностью в себе.

Единственный возможный для США путь, это признать Индию равноправным партнёром, чьи интересы могут, но не должны совпадать с американскими. Нужно взаимодействовать с Индией «какая она есть», как пишет Челлейни, суверенной, прагматичной и амбициозной державой, которая будет защищать свою автономию любой ценой. В противном случае США заплатят за своё высокомерие не просто потерей влияния в Дели, а ускорением формирования многополярного мира, где их собственные возможности будут стремительно сужаться.