Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
В Германии впервые с 1992 года построили с нуля новый основной боевой танк. Компания KNDS Germany официально выкатила новейший Leopard 2A8

В условиях, когда геополитический ландшафт Европы трещит по швам, а риторика сдерживания вновь обретает актуальность, Бундесвер официально запускает в производство новый символ своей обновленной военной доктрины – основной боевой танк Leopard 2A8. Машина, призванная стать краеугольным камнем обороны НАТО на самом напряженном направлении.

Решение министерства обороны Германии заказать 123 единицы Leopard 2A8 для многих может показаться скромным. Однако в современной военной логике важен не только объем, но и концентрация силы. Ключевой посыл заключен в сроках и первом получателе. Поставки с 2027 по 2030 год и назначение 45-й танковой бригады, развертываемой в Литве, в качестве первопроходца – это четкий, недвусмысленный жест в сторону Востока.Германия не просто обновляет парк; она сразу выводит свои самые совершенные боевые единицы на передовой край альянса. До передачи в войска каждая машина пройдет комплексные испытания, что говорит о стремлении избежать «детских болезней» и получить сразу готовый к бою инструмент.

Представленный 19 ноября норвежский вариант, известный как A8 NORMA, наглядно демонстрирует, что немцы создали не просто «еще одного Леопарда».

· Основное вооружение – 120-мм орудие L55A1 от Rheinmetall – уже зарекомендовало себя на моделях A7. Однако его возможности раскрываются полностью с новейшими боеприпасами. Способность вести огонь программируемыми осколочно-фугасными снарядами (ОФС) делает танк смертельно опасным для пехоты даже за укрытиями. А применение кинетических снарядов, уничтожающих цель за счет чудовищной энергии без взрывчатки, – это ответ на самую современную динамическую броню.

· A8 получает полностью цифровую систему управления огнем (СУО) и усовершенствованную оптику для командира и наводчика. Но главный прорыв – система кругового обзора, объединяющая оптические и термографические сенсоры. Экипаж теперь обладает панорамным «видением» местности на 360 градусов днем и ночью, что кардинально снижает риск внезапного нападения.

·  Инженеры так же вышли за рамки простого усиления брони. Leopard 2A8 – это первый серийный немецкий танк, оснащенный активной системой защиты (КАЗ) нового поколения – Trophy. Эта израильская разработка, способная перехватывать подлетающие ПТУРы, РПГ и даже дроны-камикадзе на 360 градусов, создает вокруг танка невидимый защитный купол. Вкупе с системой оповещения о лазерном облучении, улучшенной модульной броней, усиленным шасси и противоминной защитой, A8 превращается в одну из самых защищенных боевых платформ в мире, как утверждают создатели.· Силовая установка – проверенный временем 1500-сильный двигатель в паре с бортовыми редукторами от A7V – гарантирует маневренность, несмотря на возросшую до 70 тонн массу. Наличие вспомогательной силовой установки (ВСУ) мощностью 20 кВт позволяет питать всю сложную электронику, не расходуя топливо основного двигателя и оставаясь незаметным для термосенсоров.

Leopard 2A8 – это философский ответ на вызовы современного высокотехнологичного поля боя, где угрозы исходят отовсюду: из-за угла, с воздуха, из космоса.

#нато #германия #rheinmetall #leopard 2a8 #танкостроение #основной боевой танк #bundeswehr #l55a1 #динамическая броня #офс
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии московского метро готова на 35%
+
Ка-52 показал в Дубае новую фигуру пилотажа – «Поворот на горке на 540 градусов»
+
3I/ATLAS сократил расстояние от Земли до 300 млн км и продолжает приближаться на 2 млн км в сутки
1
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
1
В Челябинске возобновляют строительство метротрама - гибрида метро и трамвая
+
Строящийся в Находке завод минеральных удобрений за 227 млрд рублей вошел в топ-10 проектов России
+
ВМС Великобритании сообщили о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
1
Battlefield 6 стал лидером по доходам и числу активных игроков в октябре 2025 года
+
Tom's Hardware назвали лучшие процессоры для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
7
Китай начинает производство собственной памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667
7
Курдские силы безопасности открыли огонь по БПЛА недалеко от крупного месторождения газа в Ираке
+
В Италии магазин MediaMarkt случайно продал планшеты iPad за €15 и теперь просит вернуть устройства
+
Британцы массово подают заявки на переезд в Россию по визе «общих ценностей»
21
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
Microsoft тестирует предварительную загрузку Проводника в Windows 11
+
В Воронежской области завершается строительство одного из крупнейших в РФ молочных комплексов
+
Австралийские ученые установили связь температуры тела при разминке и эффективность тренировки
2
Комплект оперативной памяти DDR 5 на 64 ГБ теперь стоит как современная игровая консоль
2
В Сеть попала схема чипсета Intel W890 для материнских плат LGA 4710 и процессоров Granite Rapids WS
+
В Санкт-Петербурге изготовили и испытали десятое рабочее колесо для модернизации Воткинской ГЭС
+

Популярные статьи

Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
37
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
2
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
6
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
1

Сейчас обсуждают

Диман
07:46
😂🤣
Археологи раскрыли тайну захоронения фараона Шешонка III в чужой гробнице
Дмитрий Патрушев
07:41
А паспорт тебе выдавал Наполеон в шестой палате?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Диман
07:33
в видюхах опять застой. пишут что 6000 серию в 2027 году тока ждать) 2026 за серией рефреш она же супер. застой как во времена майнинга. а в 2027 году уже плойка 6 выйдет. и 6000 серия тоже будет бы...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
[IRanPast]
07:05
Тебе явно голову подлечить нужно
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
гей фашист сатанист
06:58
Да вы же все вроде боты иишные, рецепт пельменей мне напишите
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
гей фашист сатанист
06:48
А что Radeon chill и шарп теперь работают по линух? Как был эта ось говном для игр, так и осталась, пахнет разве что поизысканнее
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
гей фашист сатанист
06:47
Помойное ведро для дебилов действительно может хорошо зайти в современный рынок видеоигр
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Сергей Анатолич
06:35
Чо тут разгадывать? Не смогли родственники Шешонка III с "Ритуалом" договориться, вот и пришлось к соседу подхоранивать!🤣
Археологи раскрыли тайну захоронения фараона Шешонка III в чужой гробнице
Сергей Анатолич
06:32
Я чо то не понял? А восстановление Донбаса там в ООН никто не рассматривает? Нитаньяху всё разбомбил в одностороннем порядке, вот пусть сам и восстанавливает за свой счёт.
В ООН оценивают восстановление сектора Газа в $70 млрд
klopcha
06:28
"Двадцать средненьких тайтлов разной направленности и ни одного знакового проекта" - Так может сказать только человек у которого не было PS1. - Tekken, Resident Evil, Final Fantasy, Metal Gear - это...
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter