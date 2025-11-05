Проект способен переосмыслить саму логику космических полётов и закрепить за Россией статус одного из лидеров мировой отрасли

Нна космодроме Восточный может появиться инфраструктура для запусков «Короны» — первой в мире полностью многоразовой ракеты-носителя, разрабатываемой в Государственном ракетном центре имени Макеева.

Сегодня уже существуют частично многоразовые ракеты — например, американские Falcon 9, у которых возвращается лишь первая ступень. «Корона» идёт дальше: это концепция, в которой вся конструкция — от двигательных блоков до полезной нагрузки — возвращается на Землю целиком. По предварительным расчётам, одна машина сможет выполнять до 100 полётов без заметной деградации характеристик.

Ракета будет не только выводить грузы на орбиту, но и возвращать их назад, а также осуществлять дозаправку и ремонт спутников прямо в космосе. Для этого модуль полезной нагрузки проектируется как многофункциональное пространство, подстраиваемое под конкретные задачи — от доставки спутников до перспективных межконтинентальных перелётов. Работы над «Короной» стартовали в 2023 году на площадке ГРЦ имени Макеева в Челябинске — предприятии с богатой историей стратегических разработок. Там создана серьёзная научно‑исследовательская база, проведён комплекс расчётов и испытаний, подтверждающих, что создание полностью многоразовой ракеты технически выполнимо и экономически обосновано. Опытно‑конструкторские работы намечены на 2026 год.

«Корона» — моноблочная многоразовая ракета стартовой массой порядка 300 тонн. Её грузоподъёмность составит до 6 тонн на низкие околоземные орбиты при запусках с территории России, а возвращать грузы она сможет с орбит высотой до 10 тысяч километров. Высота аппарата оценивается в 42 метра. Такой профиль делает носитель компактнее традиционных тяжёлых ракет.

Для запусков и посадок планируется создать упрощённую стартово‑посадочную инфраструктуру, а процессы заправки — полностью автоматизировать. После посадки «Корона» самостоятельно удаляет остатки газов, возвращается в исходное техническое состояние и проходит автоматическую диагностику. Подготовка к следующему старту займёт не более суток — показатель, недоступный для большинства ныне существующих систем.

Главное преимущество проекта — существенное снижение стоимости вывода грузов на орбиту. Многоразовость позволит уменьшить затраты на один запуск в несколько раз. Кроме того, отсутствует необходимость выделять районы падения ступеней: вся конструкция возвращается на поверхность, что делает полёты экологичнее. Реализация «Короны» даст стране независимый доступ в космос и конкурентоспособную технологию для выхода на мировой рынок космических услуг с низкой стоимостью полётов.