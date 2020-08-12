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Привет всем, кто готов к эстетическому развитию своей компьютерной жизни. Готов не только морально, но и финансово. Расскажу немного о препятствиях, которые ожидают решительных сборщиков трендовой белой сборки, помимо дополнительных расходов. Разумеется, тупо накупить светленького железа и собрать «на автопилоте» тоже можно, но в таком случае с вероятностью 99% получится «белая ворона», то есть дешёвка с претензией на непойми-какой фэшн.

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Короче, пройдемся по тезисам:

1. Исключить корпуса большой длины с черной изнанкой. Они могут «убить» цветовую схему. Вот такой ящик, например, вы сможете набить белыми компонентами только на треть интерьера. Либо надо запиливать белую кастомную СЖО, либо забыть о подобных корпусах.

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2. Избегать корпусов с белым пластиком. Он рано или поздно пожелтеет. Производители дуют нам в уши на тему «современных» составов, что новый пластик во всём превосходит старые ABSы, что они добавили нереально много цинка против атмосферных воздействий. Но практика показывает, что Фракталы и БиКваеты способны пожелтеть всего-навсего на год-полтора позже, чем Гейммаксы и Аэрокулы. И да, очень зависит от вашего климата, состава атмосферы и многих других факторов. Нужно оно вам, такая лотерея?

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3. Позаботиться о культурной изнанке панели ввода-вывода. В реальности корпус не всегда расположен так, как на рекламных фото производителя. Поэтому, вид внутрь корпуса в верхний правый угол может реально раздражать неаккуратной «макаронной фабрикой», ничем не прикрытой во многих кейсах. Тут либо колхозить культурную заслонку, либо выбирать «без этого» из коробки.

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4. Осознанно выбирать корпус с черными элементами, например с черной рамкой на стеклянной дверце. Надо понимать, что ее придется «уравновесить» чем-то черным внутри, иначе она может раздражать. Сюда же относятся черные резиновые уплотнители. Правда, они имеют свойство «дубеть» со временем, поэтому можно сразу их убрать и прокладывать кабели с учетом их отсутствия.

5. Учесть дополнительные цвета на логотипах брендов, к примеру, вентиляторов и кулеров. Так, Thermalright любит добавить зелененького, а BeQuiet - оранжевого. Также, обращайте внимание на изнанку вентиляторов – там тоже лепят нежелательную радугу. Это уже не говоря о том, что на некоторых вентиляторах бывают провода разных нелепых цветов. Против всего этого совхоза можно купить перманентный маркер серого или черного цвета и ювелирно закрасить.

6. Исключить нерегулируемую подсветку. Ну, тут всё ясно без комментариев, надеюсь. Радуга = лютая бомжатина. Если, к примеру, на кулере стоит нерегулируемая подсветка – не подключайте ее кабель вовсе.

7. Не использовать моддинговые кабели/удлинители в чисто белой оплетке и с белыми коннекторами. Чисто из практических интересов. Пройдет месяц, год. И очень белая оплетка станет индикатором химического состава пыли в помещении. А старые коннекторы начнут контрастировать с другими белыми компонентами. Думайте на шаг вперед - выбирайте черные коннекторы и цвет оплетки «карбон», в идеале.

8. Если ваш выбор – горизонтальная (традиционная) установка видеокарты, то кабели в оплетке – мастхэв, а идеальная их укладка - мастду. Стоковые кабели даже от дорогого БП изуродуют весь пейзаж, это выглядит, как будто видеокарту стошнило на кожух БП.

9. Водянка – не аргумент к красоте, лучше выбирать среди белых воздушных кулеров. Знаю, все насмотрелись чудо-сборок за десятки тысяч долларов с блестящими трубами кастомной водянки. Но для обычных людей на 95% это не имеет практического смысла, а также 99% просто не смогут это чудище обслуживать должным образом.

10. Придется выбирать белый монитор, белую клавиатуру и мышь. Да, если не хочешь перечеркнуть все свои старания, то выбор периферии крайне ограничен. Терпеливый поиск, дополнительные расходы, а возможно, и ожидание предзаказа.

В целом, если брать список комплектующих, то налицо явный дисбаланс ассортимента и возможностей. Корпусов очень много, охлаждения выбор поменьше, но тоже есть, видеокарту можно выбрать из 1-2 моделей в каждом ценовом сегменте, модулей памяти большой выбор, а вот с материнскими платами придется помучиться, это самое узкое место. Я уже показывал приоритеты по дизайну среди актуальных плат, в общем-то ситуация глобально не поменялась. Добавить можно только 2 свеже-анонсированные позиции. Это NZXT N7 Z490 White, которой пока нет в продаже нигде –

А также «супер-брендовая» Colorful CVN B550M Frozen V14, которая, при желании берется тут, например –

Есть разочарование от перемен в компании MSI, я имею в виду исчезновение серий Titanium и Arctic. Причем, как оказалось, эффект «почернения» коснулся не только дизайнерской политики данной фирмы, но и этической политики. Однако, не буду забегать вперед, напишу об этом позже и отдельно.

А пока что, желаю успеха всем решившимся на такой нелегкий шаг, как белая сборка ПК. От вас потребуется больше денег, чем тратят безразличные сборщики. От вас потребуется внимательность и перфекционизм. Только так можно добиться уровня искусства на столе рядом с монитором.

И да, чуть не забыл самое важное – лучший режим RGB – это WWW. Помните это.

До новых встреч, Фен-Шуй с вами!)