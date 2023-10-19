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5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества

Если мы перестанем исследовать новые планеты и космическое пространство, мы перестанем быть людьми.
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Земля — прекрасное место для человека, ведь здесь есть гравитация и воздух, пригодный для дыхания. Но с каждым годом положение человечества на Земле становится все более опасным. Учитывая изменение климата, экономическую нестабильность и пандемии, истощающиеся мировые ресурсы, так зачем тратить все эти деньги на исследование космоса? Вполне логично, почему у многих возникает этот вопрос: есть серьезные проблемы, которые необходимо решить здесь и сейчас, на Земле, а полеты в космос - дорогое удовольствие. Но мы забываем истинную природу человечества, то стремление к исследованиям, которое сделало нас доминирующим видом на Земле. Если мы хотим сохранить этот статус, исследование космоса имеет жизненно важное значение. Вот пять причин, почему нам стоит исследовать космос.

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Новые технологии и исследования

Сеть солнечных батарей.

Человек эволюционировал не для полетов в космос, но мы все равно туда летаем. Природная любознательность нашего вида привела к развитию множества технологий, которые приносят пользу экономике и облегчают нашу жизнь на планете. Если бы не новые космические программы, то у нас отсутствовал бы GPS и его аналоги, точный прогноз погоды, солнечные батареи, скоростная глобальная связь или ультрафиолетовые фильтры в солнцезащитных очках и фотоаппаратах. В космосе сейчас также ведутся медицинские эксперименты, которые помогут вылечить многие болезни и продлят человеческую жизнь, так как эти эксперименты невозможно проводить на Земле. Изучение космоса может когда-нибудь спасти вам жизнь.

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Астероидам плевать на нас

Астероид Бенну. Источник: NASA

Если говорить о спасении 8 миллиардов жизней, то космические исследования когда-нибудь спасут всех нас или наших потомков. Солнечная система значительно успокоилась по сравнению ранними эпохами, но там в космосе все еще существует неизвестное количество крупных комет и астероидов, которые могут врезаться в нашу планету и сделать пандемию COVID-19 приятным воспоминанием. Вопрос не в том, упадет ли на Землю вообще крупный астероид, а в том, когда. Единственной надеждой на отражение такого удара является активная космическая программа, и в этом направлении уже есть прогресс.

В последние годы человечество посетило кометы и астероиды, а такие миссии, как Hayabusa2 и OSIRIS-REx, привезли их образцы. НАСА также успешно протестировало технологию отклонения астероидов с помощью миссии DART. Возможно, вскоре мы сможем остановить потенциально опасный астероид, приближающийся слишком близко к Земле. Если мы не будем работать над достижением этой цели, то срок существования человечества значительно уменьшится.

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Колонизация — лучший запасной вариант для человечества

Будущая марсианская миссия НАСА.

По последним подсчетам на Земле проживает почти 8 миллиардов человек, и это очень много. В некоторых странах людей слишком много, и они начинают уже сейчас переселяться в другие, потому что становится тесно. Но одно можно сказать точно, если что-то случится с Землей, наш вид может быть уничтожен. Возьмем к примеру, упомянутый ранее удар астероида. Колонизация других планет или спутников в нашей Солнечной системе (или строительство собственных орбитальных сред обитания) — это один из способов сохранить человечество, которое выживет, что бы ни случилось с Землей.

Возможно, наши потомки станут марсианами, которые уже никогда не ступят на Землю. Хотя некоторые сверхбогатые космические предприниматели утверждают, что колонизация Марса уже не за горами, это может быть более долгосрочной целью. Технологии, необходимые для того, чтобы сделать это возможным и поддерживать людей независимо от Земли, не появятся сами по себе.

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Космическая добыча ресурсов может спасти мир

Добыча полезных ископаемых на астероидах.

Поскольку численность населения продолжает неумолимо расти, нагрузка на наши природные ресурсы продолжает также возрастать. По текущим оценкам, численность населения мира может достичь пика в 10-12 миллиардов человек примерно к 2100 году, и все эти люди будут потреблять много ресурсов. Добыча ценных полезных ископаемых привела ко многим проблемам, включая ущерб окружающей среде и незаконную эксплуатацию людей, но в бесконечном пространстве космоса находится множество драгоценных металлов.

Вы, наверное, слышали, что металлический астероид Психея, является целью недавно запущенного одноименного зонда, который стоит непостижимую сумму денег. Это правда, но есть меньшие и более доступные объекты, которые также содержат больше полезных ископаемых, чем мы можем себе представить. Такие компании, как AstroForge, планируют добывать ресурсы на астероидах, а не на Земле, что будет означать практически неограниченные запасы редко встречающегося на планете сырья.

Мы исследователи

Каждый год запускаются десятки ракет-носителей.

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Есть и более весомые причины для исследования космоса, но одной из главных причин, по которой мы будем продолжать летать в космос, кроется в том, что изучение неизведанного является основой человеческого существования. Вот почему число людей исчисляется миллиардами: с самых первых шагов мы стремились узнать больше об окружающем нас мире, что позволило нам построить цивилизацию, охватывающую всю планету. Исследование космоса — это прекрасная возможность не только открывать новые планеты и создавать перспективные технологии, но и работать совместно для достижения главной цели - выживания, невзирая на национальность, расу или политическую идеологию. Если мы перестанем сражаться и воевать между собой, то все у нас получится.

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