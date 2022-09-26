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На просторах сети появилась информация об уникальной разработке советских оружейников, которую можно назвать революционной. Речь идет о бесшумном револьвере, который стрелял спиртовыми пулями!

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Давайте поговорим об этом более подробно.

Советский Союз на протяжении всей своей истории вкладывал немалые силы и средства в оборонную (да и наступательную тоже) промышленность, были сформированы несколько сотен различных конструкторских бюро и отделов на заводах, которые занимались исключительно разработкой различных видов вооружения.

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Именно результат работы одного из таких предприятий – револьвер, который стреляет спиртовыми пулями.

Итак, идея создания подобного оружия была ответом на проблему высокой шумности стрельбы из существовавшего на тот момент лёгкого стрелкового оружия. Ударная волна, которая возникала под воздействием пороховых газов на вылете пули из ствола, сопровождалась громким демаскирующим стрелка хлопком. Да, на поле боя данный звук не важен, но при проведении секретных или разведывательных операций такое «отрицательное» свойство оружия играет ключевую роль.

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По запросу НКВД СССР конструктор Гуревич начал работать над задачей сведения к минимуму звука от выстрела из револьвера. Тем более, что на тот момент времени существующие глушители не просто не справлялись со своей задачей как надо, а ещё и существенно изменяли траекторию полёта пули, что являлось огромным недостатком подобных систем.

Первое, что сделал Гуревич - выдвинул теорию и подтвердил её на практике о том, что если предотвратить выход пороховых газов из оружия, то не будет и никакого громкого «звука выстрела», к которому все привыкли.

Таким образом, он сконструировал специальный патрон, в котором после удара бойка револьвера по капсюлю гильзы происходило запирание пороховых газов внутри гильзы. При таком боеприпасе выстрел действительно был практически бесшумным, но пуля, естественно, набирала крайне низкую скорость, а если сталкивалась на своём пути с нарезными бороздками внутри ствола, то и вовсе превращала бесшумный револьвер в оружие малоэффективное и никому не нужное.

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Следующим шагом инженер Гуревич добавил внутрь патрона обыкновенную воду, которая, как практически несжимаемая жидкость, работала своеобразным гидравлическим толкателем, обеспечивая пуле более-менее ощутимый импульс движения.

Во время очередных испытаний выяснилось, что в общем-то револьвер неплох, но остаётся эффективным лишь при плюсовой температуре. Зимой такое оружие, опять-таки, было бесполезным. Тогда конструктор решил заменить воду внутри патрона на смесь спирта и глицерина, которая не замерзала. И уже на этом можно было считать разработку «бесшумного» револьвера оконченной.

История умалчивает, был ли револьвер со спиртовыми пулями когда-нибудь применён на практике и окупились ли усилия по его созданию, но принципы, которые были разработаны конструктором Гуревичем, до сих пор используются в современных вооружениях.

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Примечательно и то, что конструктор Гуревич до начала работ над бесшумным револьвером занимался схожей проблематикой в сфере производства минометных систем. Там тоже использовались наработки по тематике бесшумных боеприпасов.