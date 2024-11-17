На землю снизошла новая видеокарта и нет ни разговоров, ни тестов, ни шума. Обрезок от обрезка или адекватный вариант за вменяемые деньги? Крайне неоднозначное позиционирование и восприятие устройства. Для мажоров - затычка. Для геймеров - лучик света в темном царстве. Первая карта после окончания майнинга с нормальной производительностью за адекватные деньги.



Предисловие

Знакомые попросили собрать игровой персональный компьютер с ограниченным бюджетом на некоторую перспективу. После двух волн криптолихорадки и вторичного рынка, заваленного "подвальным Китаем", вопрос уперся в подбор хорошей видеокарты. Лично для себя и своих нужд беру RX 5500 / RX 5600 и радуюсь производительности на потраченный рубль. А вот людям, далеким от железа, брать видеокарту на вторичном рынке — дело рискованное и неоправданное. Но трудность выбора намного шире, чем многие могут себе представить: в официальных магазинах под видом нового очень часто попадается refurbished или карты с "особенностями". Кризис с бюджетными картами освещал некоторое время назад:

О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт

Видимо, данную проблему почувствовали в NVIDIA, и в этом году анонсировали новое устройство, что пару месяцев назад наводнило все магазины. Решил опробовать данный гаджет, раз деньги дают и ничего не требуют :-). Тут стоит уточнить, что мне досталась запечатанная карта "без WAT" ниже рекомендованной стоимости. Несколько 8-гигабайтовых версий уже подержал в руках, а данное творение попалось впервые.

Майнинг и легендарная GT 1030 с памятью DDR4

Откатимся немного назад во времени и вспомним махинации после первой большой волны. Рынок заполонили видеокарты без опознавательных знаков. Крупным шрифтом описывалась видеокарта, а мелким — её особенности. Бывало так, что особенности прятались за "шифром модели". Подробно рассматривал ситуацию в этом материале:

AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом

Geforce GT 1030 DDR4 стала квинтэссенцией того бардака, что принес майнинг в игровые ряды. Все популярные блогеры сняли ролики о данной видеокарте и рассказали, какая "курта" нехорошая. Видеокарта регулярно мелькает в различных топах худших видеокарт всех времён и народов. Демонизация игровой затычки вышла за рамки разумного. Как по мне — обе затычки топовые игры не тянули, а в старых проектах разница не была существенной. Единственным явным минусом была цена. При разнице в производительности до 30% прайс был практически идентичным.

В то же время существовала GT 730, где разница в производительности могла доходить до 300%. И вот там действительно были проблемы с выбором. Более подробно рассказывал тут:

Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году

Более заметной и легендарной оказалась история с основной игровой линейкой GTX 1060. Ситуации до этого момента были растянуты во времени и выпадали из фокуса внимания. Тут же релиз шёл с одним наименованием в одно время.

Четыре гига, четыре ядра игровая видеокарта

Долгие годы игровые магазины продвигали тему, где название видеокарт подменяли на абстрактные понятия. У многих геймеров отложилась в голове формулировка "У меня игровая видеокарта с 4 гигами памяти" и подобные. Пятнадцать лет назад смеялся над такими пользователями и постоянно их поправлял. И вот наступает 2016 год с GTX 1060... И данная фраза уже не кажется абсурдной. А потом приходит вторая волна майнинга и идёт массовая прошивка RX 470/480/570/580 в новые изделия. Фраза ещё больше укрепляется в сознаниях геймеров. А потом КААААК понеслось! Только и успевай заглядывать в различные справочники, чтобы не перепутать одну видеокарту с другой под идентичными маркировками.

RTX 3050 vs RTX 3050 vs RTX 3050

На сегодняшний день существует 5 версий данных видеокарт.

Стандартная релизная версия в виде отбраковки на 3060 (на 8гб самая распространенная);

Для сборщиков персональных компьютеров (Обрезок от обрезка на 8гб, было много в конце майнинга);

Стандартная релизная версия на мобильном чипе (Меньше энергопотребление на 8гб, видел только в обзорах);

Обрезанная на мобильном чипе (меньше энергопотребление, ниже частоты на 6гб, хит 2024 года);

Обрезок от обрезка на мобильном чипе (меньше энергопотребление, выше частоты на 4гб. В живой природе не встречал);

Принципиальной разницы между мобильной и отбракованной релизными версиями на 8 ГБ практически нет. Поговаривают о разнице в энергопотреблении, но сборщики просто сэкономили на данном факте, и обычный пользователь разницы не увидит. ОЕМ-версия медленнее на 20% по сравнению с стандартной. Рынок завалили этими картами в 2022 году, когда перекупы скупали системники и продавали карты из них. Сейчас редкий гость. Особняком стоит видеокарта на 6 ГБ. Её обрезали не только по чипу, но и другим моментам, включая шину и частоты. Разница в производительности до 40%. Существенные изменения, и об этом никто не кричит. В русскоязычном YouTube не нашел ни одного обзора.





Данной картой сейчас завалены все магазины в десятках различных вариантов. Бум начался пару месяцев назад, а вокруг тишина.

Цена и особенности карты

Рекомендованная стоимость стандартной версии составляет $250, в местных магазинах её толкают от 26 000 рублей (распродажа запасов по старому курсу).

Рекомендованная стоимость урезанного варианта $170, в местных магазинах её толкают от 21 000 рублей (карта только).

Если посмотреть на ценовое позиционирование, то урезание хорошо отразилось на стоимости. В RTX 40 серии нет бюджетных вариантов. Старые GTX 16 серии сняли с производства, и подобные карты не имеют конкуренции в стане Дженсена Хуанга, и в обозримом будущем не предвидятся. Это единственная карта до психологической отметки в $200. Судя по всему, это народная карта на ближайшие несколько лет.

Конкуренты от красных и синих

Если не смотреть на вторичку, то существуют только RX 6500 ($200) и A380 ($140). У первой жёстко обрезана шина, а вторая испытывает проблемы с поддержкой в старых играх. На вторичке обе карты можно урвать за 300 бел. рублей (примерно $90 или 9000 рос. рублей). А вот с RTX на барахолках не всё так радужно.

Энергопотребление

Часто замечаю, что в обзорах данному моменту не уделяют внимание. Многие думают, что в СНГ дешевая электроэнергия, и вопрос не актуален. Помимо киловатт на счетчике, данная особенность влияет на другие моменты: система охлаждения, продуваемость корпуса, акустический комфорт, габариты и возможность апгрейда. У меня часто в гостях бывают ОЕМ сборки с блоками питания на 200Вт без разъема питания видеокарты. Нюансов много, если собираешь что-то за рамками гробика с колесами. Это первая видеокарта от Nvidia за 5 лет без дополнительного разъема питания. Это единственная RTX карта без дополнительного разъема питания.

Производительность

Сегодня не будет никаких тестов, так как они не требуются. Производительность карты известна и лежит в пределах между RX 580 (RX5500/6500) GTX 1066 (1650 super) с одной стороны и GTX 1660 c другой стороны. Точность и дельта зависят исключительно от оптимизации игр под конкретного производителя видеокарт и встроенные технологии.

Особняком стоят DLSS и Ray tracing

Можно слышать истории про игры в 4K ультра настройках и 60 кадрах. Диванные войска из нижнего интернета рассказывают сказки, какая ужасная технология Ray tracing и как сильно она просаживает производительность в играх. А на младших видеокартах совершенно бесполезная вещь. И вот вам пример просадки производительности. Мой основной системный блок, на котором установлена RX 5600 и любимая игра Total War: Warhammer III. Два теста с интервалом в 5 минут. Драйвера и условия идентичны. Оба теста в нативных 1080р.

Первый тест проходит со средним кадром в 120 FPS

Второй тест проходит со средним кадром 39 FPS

Как же так случилось? Я не включал лучики, а производительность в игре упала в 3 (ТРИ) раза!!! Карл!!! Что за сумасшедшие технологии? Это все маркетинг и прогресс необходимо отменить!

Правда жизни такова, что за рамками RTX 4090 люди не играют на "ультрах" и настраивают картинку под свои потребности. В моей игре частоту кадров можно уронить в три раза всего несколькими пунктами, а ведь существует легендарная GTA V, где разница может доходить до 10 (раз). Если лучи заставляют падать частоту кадров меньше 59,5, то можно опустить некоторые прожорливые настройки за рамками Ray tracing. Вместо максимальных поставить средние, но оставить новые технологии. В "нижнем интернете" люди перестали думать головой и экспериментировать. Передвинуть пару ползунков влево для них преступление. А еще может так случиться, что сочетание средних-высоких + лучи + DLSS будут давать картинку приятнее, чем максимальные без "наворотов". На вкус и цвет все фломастеры разные.

Тест лучиков на ноутбуке с RTX 3050.

Для наглядности человек привод изменения не только в частоте кадров, но и в картинке. "Нижний интернет" разницы не заметит.

Послесловие

Пока видеокарту вставить некуда и лишь поверхностно прошелся по теме с озвучиванием некоторых принципиальных моментов. В ближайшее время постараюсь расширить тематику с большим объёмом информации.