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Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году

Поговаривают, что на игровых затычках играть нельзя... Это на ваших затычках играть нельзя, а на наших очень даже можно
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У видеокарт GeForce GT 730 есть замечательное свойство - они отлично разгоняются и великолепно прошиваются. Это последняя бюджетная карта из массового сегмента, что с легкостью подвергается различным манипуляциям и позволяет нарастить производительность в 20-30% всего парой кликов мышки.

Предисловие

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Видеокарты GeForce GT 730 на ядре GK208 появились 11 лет назад. Летом 2013 года они считались маломощными затычками для передачи изображения и не использовались в игровых компьютерах. Но что-то пошло не так... Подряд происходят три события коренным образом изменившие мир видеоигр. Всего один год и затычка превращается в нормальный игровой адаптер. Для тех, кто в танке, поясняю:

  • Выходят консоли нового поколения с заточкой под онлайн проекты;
  • Начинается массовый расцвет Free-to-play;
  • Встроенная графика Intel занимает 80% всего рынка видеоадаптеров;

Пока одни мечтают о 4к разрешении и 120 кадрах в лучах славы, другие запускают Fortnite, League of Legends, Minecraft, CrossFire и Stardew Valley.

Видеокарты GeForce GT 730 одномоментно заняли три ниши:

  1. Офисные затычки с возможностью выводить изображение на несколько мониторов;
  2. Ниша домашних кинотеатров с выводом изображения на 4к экраны;
  3. Бюджетные игровые устройства;

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Но и это не все. У новой GT 1030 оказался существенный изъян - она не поддерживала старые аналоговые видеовыходы и конфликтовала с системами без UEFI. Дальше последовал бум с криптовалютами. "Бесполезная затычка" до сих пор не снята с производства. Более подробно о разновидностях писал в этом материале:

Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730 

Если кратко, то существует несколько видеокарт с одинаковой маркировкой. Разница в производительности может отличаться до 5 раз. Старые перемаркированные с медленной памятью чудовищно отстают от стандартных карт с хорошим охлаждением. А на старших можно играть. Все еще можно. С ограниченным комфортом.


Летний досуг

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У ребенка стоит Xbox series S (на котором все еще не вышел Genshin Impact) и персональный компьютер с i7-4770 и встроенной графикой. Игры на консоли, а работа на маленьком гробике. Тут стоит сделать уточнение. У ребенка ограниченное рабочее пространство и поставить чемодан в пол комнаты не представляется возможным. Установлен системный блок  формата SSF (Small form factor),  что поместился на подоконнике. Обозревал подобный агрегат в этом материале:

Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК 

В нашем случае немного поновее и выше производительность. Но особенности формфактора остались. 

У детей есть особенность - они играют в то, что установлено у их друзей. Какая игра популярна в классе, в то они и играют. Их не волнует, что в библиотеке есть сотни отличных платных проектов. Если популярны Roblox или Genshin Impact, то будут играть только в них. Встроенная видеокарта Intel HD 4600 работает на грани и еле-еле  тянет нужные игры с приемлемой частотой и качеством. Запаса по производительности больше нет. Вопрос с оптимизацией встройки рассматривал в этом материале:

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 Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600 

Легендарная видеокарта от Intel, что могла разогнаться на ЛЮБОМ устройстве с ЛЮБОЙ материнкой до 50%.

Проблема компактных корпусов

Но вопрос оставался открытым. Надо БОЛЬШЕ производительности. Некоторым может показаться, что установка видеокарты решает вопрос. Пошел, купил что-то недорогое и проблема закрыта. С дивана лучше видно, пока теория не перейдет в практику.

У меня в наличие большой ассортимент различных агрегатов и возможности апгрейда представлены широко. Вот только массовый формат не подходит к моей ситуации. Нужны видеокарты для низкопрофильных корпусов.

На вторичке много затычек с нужными параметрами. Большой город, много возможностей... Но это на первый взгляд. Абсолютно все "затычки" идут с брекетами под полноразмерные корпуса, а низкопрофильные в комплекте отсутствуют. Братья-китайцы могут нам помочь... Если ваш банк не занесен в санкционный список и вы можете делать международные валютные платежи. Озон, валдбериз, авито и прочий местный ритейл не торгуют экзотическими товарами. В сетевых магазинах подобной приблуды не находил. Вы думаете это все сложности? У меня была видеокарта GTX 1050 нужного формата. Самая маленькая из всех существующих. Думал написать по ней обзор, но было лень. Рядом телефон 5,2 дюйма.

Это она же установленная в системный блок формата SFF. Зазор между картой и системой охлаждения менее 10 мм. То есть 3/4 всех видеокарт нужного формата не вставятся в данный системный блок.

Думаете - это все имеющиеся проблемы с подбором комплектующих? Люблю смотреть экспертов на YouTube с обзорами различных гаджетов. Слушаешь их и уши вянут, про диванный контингент и говорить нечего. GTX 1050 холодная видеокарта. Любой алюминиевый брусочек справится с ее охлаждением. Отвести 60 ватт тепла ничего не стоит. Подобного бреда полно на просторах всемирной паутины. Если речь идет о полноразмерном корпусе с парой вентиляторов - то утверждение работает. Но как только речь заходит о нестандартных решениях - все переворачивается с ног на голову. Выше обозначенная видеокарта прогревалась до 90 градусов в маленьком корпусе и карлсон визжал аки сумасшедший. Так что не всякая карта с нужными габаритами сможет работать в данном устройстве. Оптимальным вариантом считаются турбины, что выбрасывают нагретый воздух из корпуса. "Затычки" подобного типа работают тихо - это не монстры из верхнего ценового сегмента. Только найти их сложновато. Не массовый продукт. 

Альтернатива - видеокарты с потреблением 20-30 ватт. И в этот диапазон сегодня попадает всего три с половиной видеокарты:

  1. Radeon RX 550
  2. NVIDIA GeForce GT 1030 
  3. NVIDIA GeForce GT 730
  4. NVIDIA Quadro p400/t400

NVIDIA GeForce GT 730 2gb ddr3 референс

Абсолютно случайно на антресоли нашел старую затычку в референсном исполнении. Осталась после разбора какого-то нерабочего агрегата. Фотка старая, случайно сохранилась... Для наглядности, что частоты стояли базовые. ОЕМ карта из брендового системного блока. Все по заводу. Производительность на уровне плинтуса и чуть быстрее встройки Intel HD 4600.

Не делал тестов и замеров перед разгоном и прошивкой, от того скриншот производительности немного "нахимичен" с понижением частот через MSI Afterburner. Но нас интересует два показателя. Частота кадров в игре и температура видеокарты. Многие смотрят только на частоту кадров, но не уделяют внимания температурным показателям на длинной дистанции. Кто-то может сказать, что запуск стресс-теста помогает быстро установить результат, но это не так. Маленькие видеокарты с маленькой системой охлаждения моментально достигают пиковых температур в любом стресс-тесте. Подобный подход никак не отображает действительность и реальные возможности устройства.

В играх нагрузка ниже чем в тесте и работа крутилятора важна на длинной дистанции. Помимо системы охлаждения видеокарты важное значение имеет отвод тепла из компактного корпуса с минимальной перфорацией.

Тесты, тесты и еще раз тесты. Нужно отслеживать не только стабильность работы, но и шум вентилятора с температурой. Тонкий баланс для комфортного времяпрепровождения. Многие не обращают внимание на гудение пропеллеров в своей системе. Им и так все норма.

Между скриншотами около 1 минуты разницы. Стабильная температура в базовом варианте подскочила сразу на 2 градуса без поднятия напряжения и стабилизировалась на 69 градусах.

Итоговым результатом стали частота ядра на +300 и поднятие видеопамяти на +300. Рост производительности составил более 20% чистейшей мощи. На самом деле немного выше. 

А теперь о том самом оверклокинге. MSI Afterburner не позволяет изменять частоту работы вентилятора и напряжение на ядре. Управление температурами и оптимизация сильно ограничены. В этот момент к нам приходят KeplerBiosTweaker и NVFlash. Давно забытые инструменты. Рабочие лошадки из былых времен. Пара ловких движений рук и обычная "затычка" NVIDIA GeForce GT 730 превращается в оверклокерскую. Без потери стабильности и с отличными температурными показателями.

 В 2024 году наложены существенные ограничения на модификацию BIOS видеокарт NVIDIA GeForce GT 1030 и NVIDIA Quadro p400/t400. Я пробовал их устанавливать в данный корпус (с полностью снятыми планками) и есть некоторые проблемы с нагревом. Настройки в MSI Afterburner помогают исправить ситуацию, но программа не всегда прогружается с автозагрузкой. В варианте "поставил и забыл" прошивка работает надежнее и стабильнее.


Послесловие

Как же часто приходится слышать слово "Затычка". В русском лексиконе не существует другого понятия. Любой обзор видеокарты включает только тесты дорогих, графически навороченных игр. Крупные русскоговорящие блогеры с пренебрежением относятся к нижнему ценовому сегменту. Про топовое железо полно информации, но бюджетный сегмент остается Terra Incognita. Информацию приходится собирать по крупицам. GT 730 в 2024 году? Все еще может и много где с приемлемой частотой кадров и настроек. А если немного пошаманить - то и румяна на лице увидеть можно.

 

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Теги

minecraft xbox series s васютин genshin impact geforce gt 1030 radeon rx 550 geforce gt 730 intel hd 4600 игровая затычка
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