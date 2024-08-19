Уже 15 лет играю в лотерею с видеокартами. Никаких новинок, только проверенные временем варианты. Но мир меняется, и теперь приходится выживать на рынке, где старье выдают за новье, а надежность стала миражом.

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Предисловие

Уже 15 лет не беру новые видеокарты в магазине. Глупость или холодный расчет? Вопрос открытый. Чуйка и опыт помогают выбирать удачные варианты. Но подобное продолжалось до 2023 года. Пока не прошла вторая волна майнинга. Китайские братья подсуетились и рынок захлестнули рефабы, б/у и обрезки. И все бы ничего, только "предложения" коснулись не только вторичку, но и прилавки с новыми товарами. Сегодня рассматриваю рынок видеокарт от 50 до 200 долларов - самый ходовой и массовый.

Nvidia прекращает выпуск GTX 16хх

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Новость незаметно прошла мимо большинства геймеров и мало кто придал ему значения.

Зеленые сняли с продажи древнюю карточку. Обычное дело. Им на смену пришла... А ничего не пришло. Линейку в 11 видеокарт до 280 баксов удалили из списков:

GT 1030

$79

GTX 1050

$109

GTX 1050ti

$139

GTX 1063

$199

GTX 1066

$249

GTX 1630

$169

GTX 1650

$149

GTX 1650 super

$159

GTX 1660

$219

GTX 1660 ti

$279

GTX 1660 super

$229







В 3000 серии младшим адаптером является RTX 3050 за $249 с производительностью как у GTX 1660 ti вышедшей за 3 года до нее.

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В 4000 серии самая младшая карта RTX 4060 за $299. У нее хорошая производительность, только она не доступна тем, кто хочет ознакомиться с играми 1080р на средних настройках.

Radeon бьют рекорды

Вторая волна майнинга забрала RX 470/570/480/580 из пула доступного оборудования. Два поколения ушли в небытие. Некоторые рисковые представители Хомо-Сапиенс могут рискнуть и взять "ни бита, ни крашена", но сие на их личной совести. У красных есть несколько интересных вариантов видеокарт в линейке:

RX 5300 / 5300XT / 5500

Мифические карты, которые никто не видел

RX 5500 XT

Производительность и цена как у RX580

RX 5600 XT

Божественный вариант и всем советую (если не ASrock)

RX 6400

Отличная затычка

RX 6500

Урезанная шина PCI x4 и сильная потеря производительности на старых материнках







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Refurbished - восстановленное устройство. В нашем случае - рабочий чип с рабочей видеокарты после майнинга пересадили на новую плату и продают под видом нового устройства. Крайне низкая надежность.

Рефабы по бросовой цене заполонили рынок (новых в магазине) и уничтожили продажи RX 5500/RX6400.

Новость недельной давности. Как говорится: "Улыбаемся и машем"

Intel придет и порядок наведет

У синих что-то пошло не по плану. Существуют ARC A380, но спрос на них нулевой. Слишком рискованный вариант. Репутация Intel и их мания бросать на пол пути неудачные проекты настораживает. Красивые лозунги из далекого 2021 года плавно перетекли в сомнения и непонятки.

Вторая волна майнинга

Корпорации учли опыт, полученный в предыдущую волну и приняли контр меры. Для копателей подготовили специальные версии видеокарт. Красные ограничились вариантами с ужасной системой охлаждения, упрощенной системой питания и одним видеовыходом. Экономили на всем. Официальная гарантия на такие устройства - 3 месяца (против стандартных 2 года):

Зеленые пошли еще дальше. Сначала выпускают видеокарты БЕЗ видеовыходов и с урезанными характеристиками. Стандартная карта с максимальным удешевлением:

А после выпускает специализированные устройства под копателей.

Многим не до конца понятно, но стоит уточнить. Вместо видеокарт для геймеров на рынок выкидывают устройства на тех же самых кристаллах, только для копателей. Геймеры не могут их использовать без танцев с бубном. Как следствие - на рынке оказывается ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше обычных карт.

По состоянию на 2024 год

Рынок новых видеокарт в магазинах делиться на две категории. Бюджетные рефабы или дорогие модели с ценником выше среднего. Вторичный рынок завален картами с Китая без "вкраплений" вариантов от геймеров.

Специально зашел в крупный российский магазин и выбрал видеокарты от 10 до 20 к рублей. 11 предложений.





3 карты Intel A380 / 3 карты рефаб под видом новых / 3 карты RX 6400 и это ведь только начала кризиса. Ест вариант со вторичкой.

Но там аналогичная ситуация. 80% всех предложений - это RX470/480/570/580 и GTX 1660 "ни бита ни крашена". Карты, что не использовались в делах старателей - отдаются по ценам выше новых 3 года назад. Это какое-то сумасшествие.

Встроенные видеокарты

Уже два года гремят в новостных заголовках истории про легендарные встройки от AMD. Asus ROG Ally может запускать все последние новинки. Более того, новейшая встройка обошла дискретку по производительности.

Можно предположить, что нишу бюджетных вариантов могут занять встройки. Прогресс не остановить и есть будущее у бюджетного гейминга... пока не начнешь обращать внимание на "нюансы".

Встроенные видеокарты действительно прогрессируют и удивляют. Неделю назад 890m догнала по производительности достаточно производительную GTX 1650. Все правда. Или ПОЧТИ правда.

890m обошла GTX 1650 после снятия лимитов энергопотребления. Со стандартных 28 ватт она работала на 99 ватт мощности. Ни один ноутбук никогда не будет работать в таком режиме. Разблокированное питание позволило работать устройству на частоте 2,9 gHZ вместо стандартных 2,4 gHZ. И тут снова стоит сделать уточнение - 2,4 - это пиковое значение, когда процессор не работает на 100%

Самое дешевое устройство с процессором Ryzen 9 Ai 370HX отдается за жалкие $1399

Встройки в настольном сегменте

За последние пару лет идут серьезные перемены в данном сегменте. Корпорации экспериментируют и выпускают много разного и вкусного. Самые популярные (из известных мне) можно назвать Radeon 780M и Radeon 760M. Производительность где-то между 1050ti и 1650. Тестов со снятыми лимитами не находил. И можно было бы прокричать: "Вот оно, спасение! У бюджетного гейминга есть выход!" . Это пока не начинаешь подсчитывать стоимость подобного решения. Это пример сборки из самых бюджетных вариантов на подобном решении

Для сравнения приведу вариант из 2020 года, который рвет вариант на встройке, как тузик грелку.

Бюджетным подобный подход и близко не назовешь. Тупиковая ветвь развития.

Послесловие

Ниша видеокарт от 100 до 200 баксов пуста и в ближайшие годы на ней не планируется новых релизов. На вторичном рынке дела обстоят еще хуже. Майнинг и Китайские старатели уничтожили репутацию обычных "товаров". На один нормальный вариант от геймера приходится десяток от старателей. Производители не спешат заполнять образовавшуюся брешь.

Некоторые считают, что играть в 1080p на средних настройках уже неактуально, но реальность такова: это по-прежнему самое распространенное разрешение среди геймеров на ПК.



