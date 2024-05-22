Есть такое понятие, как "достаточно". Видеокарты AMD Radeon RX 560 достаточно, чтобы играть в большинство игр, выходящих на рынок. Основная целевая ниша - это киберспорт и Free-to-play, но она может больше... Заметно больше.

Предисловие

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В русскоговорящей блогосфере очень странное отношение к бюджетному сегменту видеокарт. Сколько не наблюдаю за темой, но даже самые именитые и непредвзятые используют понятие "затычка" для карт нижнего ценового диапазона. Взгляд с высока на холопов и чернь. Между тем, у "затычек" (RX560/GTX1050ti), производительность выше, чем у игровых консолей 8 поколения. Они тянули АБСОЛЮТНО все тайтлы выходившие до сентября 2022 года в разрешении 1080р и 30 кадров. FidelityFX Super Resolution продлил жизненный цикл бюджетных устройств еще на несколько лет. Стоит добавить, что между бюджетными картами и средними была ценовая пропасть. Слишком большой разрыв в иерархии.

Хронология событий

Август 2016 года. AMD и Nvidia переходят с 28 на 14 нм технологический процесс. Это гигантский скачок и настоящая революция. Одновременно с этим оба производителя переходят на новую архитектуру. Между двумя поколениями видеокарт образуется гигантская пропасть. В одном ценовом диапазоне разница составляет до 50% производительности на потраченный рубль. И все это при том, что старая RX 300 линейки вышла менее года назад.

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В ноябре 2015 года купил себе R7 360 и кусал локти, когда читал новостные ленты. За те же деньги, но заметно быстрее.

Тут стоит внести некоторую ясность. У бюджетной R7 360 (как и у последующих видеокарт из нижнего ценового диапазона) есть ключевая особенность - они идут с потреблением до 75 ватт, не требуют дополнительного разъема питания, мало греются, работают тихо и влезают в корпус любого размера. Не всем нравятся огромные гробы на колесиках. Всегда брал самые производительные с питанием только по PCIexpress слоту.

Март 2017 года. Отлично помню этот месяц. С Amazon заказал себе RX 470 на 4 гигабайта. В Минске ценник на RX460 стартовал с 150 баксов (против 115, что уплатил за R7 360). Хороший прирост компенсировался жадностью местного ретейла. За 150 были "старенькие" GTX 950 с той же производительностью. Цена/FPS на местном рынке не радовали. Тянул 3 месяца с покупкой и ожиданием снижения цен. А потом РАЗ! Сделал заказ с немецкой торговой площадки. И посылка пошла знакомым на российский адрес, так как в Беларуси за покупки свыше 23 евро нужно было платить пошлину.

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Апрель 2017 года. В конце марта и начале апреля стартует майнинг бум. С полок магазина исчезают все видеокарты. Бюджетная RX 460 не успела опуститься до рекомендованной цены и пошла в рост. Пока ожидал посылку, забрали мою 360-ю. Тогда еще не знал, что нас ждет и выставил по низу рынка. В мае приезжает "мощь" меркурия и тут же выставляется на барахолку. Жадность возобладала над разумом. И снова поторопился. Надо было подождать пару месяцев. В тот же день ее забрали по цене X2 от покупки. Первый раз в своей жизни оказался без игровой видеокарты. Вообще. Сидел на встройке Intel UHD 630 и мониторил все новости о рынке. Никогда так не ждал снижения цен. И в это время происходит анонс героя нашего повествования.

Июнь 2017 года. В самый пик криптолихорадки анонсируют выход новой линейки видеокарт Radeon 500 серии. Старшие RX 570 и 580 получили номинальные улучшений. Немного подняли чистоты и опустили ценник на 10 баксов. Разница у устройств получилась номинальной. Думаю, все видели перепрошитые RX 470 в RX 580 2048SP. На рынке видеокарт было неспокойно и мало кто заметил смену поколений. А вот у бюджетного варианта изменений оказалось заметно шире:

Увеличили частоты, увеличили число вычислительных блоков, снизили ценник, уменьшили энергопотребление. Из приятной видеокарты в лице RX 460 сделали настоящую конфетку. Праздник на улице экономных пользователей. Шедевр для широкого круга пользователей. Лучшее предложение по соотношению цена/производительность... На бумаге. Больше 15 лет наблюдаю за сегментом "самых мощных видеокарт до 75 ватт" и первый раз не было ни единого сомнения в выборе своей следующей карты.

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Декабрь 2017 года. Мой знакомый вкладывается в биток на сумму больше 45 тысяч зелени. Забрал все деньги с банка, что копились на квартиру и вложился в конце декабря. В середине января 2018 года биток пошел вниз. Человек не находил себе места. Хорошо, что это были личные средства, но многие брали кредиты. Слил все запасы имеющихся монет в 2021 году и купил себе квартиру. Немножко терпения и куча потраченных нервов. Но нас интересует рынок видеокарт.

Летом 2018 на рынок хлынули отработанные RX470/480 из Китая. Местные воротилы также избавляются от своих ферм. Магазины начали нормализовать свои "хотелки" и подстраивать под реалии рынка. И получилось так, что лоб в лоб столкнулись RX 470/580 за 60 баксов "ни бита, ни крашены" всего с одним годом (а то и меньше) наработки и RX 560 из магазина по 110. Последняя не успела попасть в руки геймеров. Ни один нормальный пользователь не будет брать в магазине "затычку" в кризис за 250. Или по официальному прайсу, когда валом дешевых и в два раза производительней. У карты был нулевой спрос на протяжении всего жизненного цикла. Подавляющее число экономных пользователей брало карты с барахолок. Летом 2018 года не было криков и воплей об "изнасилованных" китайских устройствах. Небольшие ворчания некоторых блогеров.

Кушать хочется... может пельмешек бахнуть

Старт продаж и широкое распространение видеокарт RX 460 и RX 560 пришелся на самый пик майнинга. Спрос на видеокарты значительно превышал предложение. После окончания кризиса картина серьезно изменилась. На младшие карты спрос был ниже плинтуса. Если старшие RX 470/580 еще покупали новыми (у них не было более мощных и дешевых альтернатив), то с бюджетками дела обстояли совсем плохо. УЖАСНО. Продолжилось... Вендоры начали творить чудеса со своими товарами. Начался сущий ад. На ютубе можно найти много роликов про GT 1030 GDDR5 и DDR4. Некоторые, особо шумные обзорщики называют GT 1030 DDR4 худшей видеокартой десятилетия. Обман покупателя на пустом месте. Просто они про младшие Radeon ничего не слышали. Существует 4 видеокарты (плюс множитель на 2 и 4 гигабайта):

RX 460 RX 560D (только для Китая) RX 560 RX 560X (ОЕМ)

У меня в руках две видеокарты Radeon RX 560 на 4 гигабайта. Обе в идентичных упаковках. На коробках идентичные надписи и нет ни единого отличия.

Специально провел съемку обеих лотов крупным планом. Пометил одну из них, чтобы не выложить одну фотографию дважды, ибо они идентичны при беглом осмотре.

Одна видеокарта примерно на 15% производительнее другой. Если обе видеокарты взять в руки вы никогда не догадаетесь какая из них быстрее. Нет ни единой зацепки, чтобы определить истину.

Скажу больше. Обе видеокарты в магазинах продаются не только с одним названием, но и с одной маркировкой.





Платы брал в разных местах, но абсолютно случайно совпало, что у обеих маркировка VA5615RF41.

Я знаю о подобном подвохе и стараюсь сверяться с официальными источниками, дабы выбрать нужное и правильное. А это скриншот официального cайта, чтобы ни у кого не было сомнений в интересной мысли. Там нет уточняющих циферок буковок, как на коробке. Именно цифровой код с сайта и указывается в описании всех магазинов.

Это расшифровка того, что находится в описание товара на сайте производителя. Взял соседний лот, так как в моем VA5615RF41 нет варианта на 1024 блока.

Помимо различия в числе ядер идет разница в частоте памяти и частоте процессора. Комбинаций великое множество. И это не вариант "разогнанная версия". Настоящая сюрприз механика.

Подобную ситуацию мы уже наблюдали с Geforce GT 730. Зеленая куртка не стеснялась использовать все имеющиеся уловки:

Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730

Но с видеокартами Radeon. Летом описывал похожую ситуацию с младшей Radeon RX 550. При правильном подходе. На стоковом охлаждении, всего в пару кликов можно творить чудеса. Так, в домашних условиях, сидя на диване, побил рекорд и занял первое место в тесте 3DMark с огромным отрывом от второго места.

Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550 - легкий разгон, приятный результат

Аналогичная ситуация складывается со всей линейкой RX 400/500 серии. Майнеры сотворили чудо и позволили делать фантастические вещи в пару кликов.

Путаница в наименованиях и расшифровках компенсируется прогрессом в редактировании BIOS и заложенном потенциале.

Послесловие

Бюджетная RX 560 имеет производительность выше, чем игровые консоли 8 поколения (PlayStation 4). Для кого-то они "затычка", но многие (до сих пор) могут с ее помощью ознакомится со всеми современными играми в приемлемом разрешении и качестве. Прошло уже 7 лет с запуска серии, но легенда живее всех живых.