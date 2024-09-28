Microsoft что-то задумала. У нее есть план. Как на него отреагирует Sony и какие контрмеры приготовит для конкурента. В 2024 году технологии уже не дают желаемого эффекта и выбор между невиданной мощностью некст-гена и стандартной производительностью не так очевиден.

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Предисловие

В феврале 2023 года президент Microsoft Брэд Смит обронил очень странную фразу: "Я не уверен, что игровые консоли будут существовать через 10 лет". В контексте событий, в которых она была произнесена, её можно трактовать как: "Если вы не отдадите нам Activision Blizzard, то консоли Xbox вымрут как мамонты". Данное событие рассматривалось в этом материале:

Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox

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Посыл и риторика считывались четко и однозначно. Microsoft смотрела в темное будущее и не видела для себя альтернативы.

А что если проблемы Фила Спенсера относятся и к японской корпорации? А что если вопрос Activision Blizzard здесь не причем? За последние несколько месяцев образовалось несколько событий, что сильнейшим образом могут повлиять на всю индустрию домашних развлечений.

Развитие технологий

Многие не замечают, но прогресс сильно замедлился. Это наглядно видно при изучении библиотек DirectX от Microsoft. Они дорабатываются, меняются, но глобально ничего не происходит уже долгие годы:

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DirectX 9.0 -> 20 месяцев -> DirectX 9.0c -> 23 месяца -> DirectX 10 -> 35 месяцев -> DirectX 11 -> 69 месяцев -> DirectX 12 -> 110 месяцев -> Сегодня

Вам мало подобного графика и нужен другой пример? Готов вас уважить и обратиться к другому технологическому гиганту. Nvidia в 2014 году выпускает легендарную GTX 750. Видеокарте больше 10 лет.

Магия заключается в том, что она до сих пор поддерживается и получает новейшие драйвера. На древней затычке до сих пор можно запустить большинство современных новинок. В них не поиграешь, но сам факт совместимости удивляет.

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Условный DirectX 13

У меня нет информации о подобной разработке. Но тенденция показывает, что новые API придут всерьёз и надолго... Если вообще появятся. Устройства, выпущенные в 2024 году, будут работать до технического выхода из строя, и им ничто не помешает. Аналогичная ситуация складывается во всех сферах IT. Прогресс замедлился, и нужна революция, чтобы перезапустить развитие технологий. Более того, новое должно существенно превосходить старое.

Технологический тупик

Думаю, многие заметили уклон в искусственный интеллект и новые веяния в индустрии. Малообразованным гражданам может показаться, что это просто мода и она скоро пройдёт. Но это не так. Рост бывает двух типов: экстенсивный и интенсивный. Окидывая взглядом современное "железо", можно вывести закономерность: чем больше транзисторов, тем выше производительность:

В одном случае упор делается на технологии и совершенствование. Яркий пример — уменьшение транзисторов в кристалле кремния, или технологический процесс. В другом случае упор на увеличение кристалла с использованием имеющихся технологий.

Все слышали про закон Мура: каждые два года число транзисторов удваивается. Только у данного закона есть проблема. Он не может длиться до бесконечности. Аналогичный пример для обывателя можно представить с утверждением: "Лист бумаги невозможно сложить больше 7 раз". Если вам удалось провернуть фокус и обойти границу в 7 раз, то дальше пойдут 8-9-10 и до бесконечности.

Техпроцесс и размер атома

Все слышали, что новенькие iPhone 16 оснащены передовым процессором Apple A18 с размером транзистора в 3 нм. Для большинства это просто буковки на бумаге. Они не понимают, что обозначают эти цифры, и без понятия, что это такое. Нужен пример для сравнения, чтобы понять происходящее.

Размер атома кремния (Si) составляет около 0,2 нм. Транзистор состоит из нескольких элементов (с легирующими материалами, диэлектриками, изоляторами, контактами и соединениями). То есть, при всем желании и высочайших технологиях существует предел уменьшения транзистора, и человечество его практически достигло.

Вторник 17 сентября 2024 года

Обычный день, который многие пропустили. Осень. Середина недели. Маленькое событие, не отмеченное в новостных лентах. Это день релиза игры Star Wars Jedi: Survivor для консолей PS4 и Xbox One. С обывательской точки зрения — незначительный факт. Но у него есть другие параметры измерения, важные для сегодняшнего повествования.

На устройство из 2013 года, что морально устарело ещё на старте, крупный издатель выпускает дорогую ААА-игру. На пальцах: уже 11 лет идёт поддержка устройств восьмого поколения. Это не инди-разработчик, делающий пиксельный рогалик, а крупнейший издатель. И снова нам необходимо сравнение.

Для Xbox 360 (что была мощнейшим устройством на релизе) последняя ААА-игра вышла в 2015-м (CoD BO3 с кучей обрезаний) — 10 лет. Для Xbox One (что морально устарела на релизе) выходят полноценные ААА-игры спустя 11 лет, и это не предел.

Free-to-play

Устройства восьмого поколения принесли в индустрию значительные изменения — массовое появление бесплатных игр с донатом. Бюджеты некоторых проектов в этой категории превышают миллиарды долларов. Бесплатный Fortnite наглядно демонстрирует свою популярность, опережая платные игры вроде Warhammer: Vermintide 2, Chivalry 2, World War Z и Hunt: Showdown. Старые консоли способны тянуть такие проекты максимально долго. Обычным геймерам нет необходимости спешить с переходом на новые устройства. По некоторым данным, до 50% активных пользователей PlayStation не перешли на новые консоли. Их всё устраивает, и за уши их не перетянешь. Четыре года прошло, а ситуация остаётся прежней. В 2017 году седьмое поколение было мёртвым как явление, а восьмое — цветёт и пахнет.

Долго запрягает и медленно едет

Производительность устройств восьмого поколения вполне достаточна для 80% современных разработчиков. У них нет средств на создание блокбастеров, способных раскрыть весь потенциал новых консолей. Также отсутствуют специалисты с нужной квалификацией, чтобы извлечь финансовую выгоду из использования более производительного оборудования. Безусловно, некоторые студии смогут набраться опыта и выпустить качественные проекты, но не все способны на это.

Двадцать лет назад один высококвалифицированный специалист мог создать десять болванчиков за неделю. Сегодня же для работы над одним персонажем требуется команда из пяти разноплановых специалистов и месяц трудозатрат. Многие студии не располагают финансовыми ресурсами для столь малопродуктивного подхода.





Предел финансовых, технологических и визуальных технологий

Переход на девятое поколение консолей затянулся на неопределенный период. С имеющейся тенденцией есть основания полагать, что "окончательное решение вопроса" придется на 2026-2027 годы. Причем многие небольшие студии будут продолжать поддерживать старые устройства максимально долгий период, а их примеру последуют бесплатные донатные помойки.

А мы сегодня должны обсуждать девятое и десятое поколения. Наша сегодняшняя тема — это Sony PlayStation 6. При резком замедлении развития может сложиться так, что переход на Next-gen PS6 затянется на десяток лет. И мы обсуждаем только переход, а ведь есть и жизненный цикл. Если рассматривать имеющиеся тенденции, то появление PS7 в условном 2050 году теряет какой-либо смысл. Промежуточные консоли и полумеры будут более правильным с финансовой точки зрения решением. Японская корпорация сможет выпускать различные полу-поколения без необходимости смены курса. Для бюджетных и АА-игр производительности PS5 хватит еще на 20 лет. Крупные ААА-проекты не смогут окупиться, если пользователи не будут делать массовый переход на новые устройства. Последние тенденции показывают, что у них нет подобного желания. Их всё устраивает.

4к и 8к разрешение

Два известных турецких блогера форсят тему с исчезновением значка 8К на новейших консолях Sony PlayStation 5 / PRO

Глупость и необразованность вкупе с узким кругозором не позволят им увидеть слона в пустой комнате. Это торговый знак используемых технологий, а не технические характеристики. Думаю, многие помнят судебные разбирательства между Apple и Samsung по поводу скругленных углов смартфонов. Крупные гиганты патентуют абсолютно всё: шрифты, тени, надписи, логотипы и прочее. Это огромная индустрия. Ты не можешь просто взять и что-то где-то как-то написать — тебя засудят.

Японцы выпускают огромное количество различной техники и патентуют надписи и обозначения совместимости для своих устройств. Подобные обозначения необходимы, чтобы два устройства работали в унисон.

Их указывают на совместимых устройствах, чтобы человек понимал что он ищет. Значок и его обозначение четко регламентировано и прописано в сотнях документах.

А теперь по поводу слона, которые многие не заметили. Японская корпорация больше не выпускает устройства с поддержкой 8к. Больше нет устройств для которых нужны поиски "синергии" с данными характеристиками. И это никак не связано с играми и их возможным разрешением.

Новая консольная война

Несколько недель назад освещал две темы. Одна - релиз новой консоли Xbox в 2025 году и вторая:

Xbox Project Scorpio - потерянное величие Microsoft

В феврале 2024 года Сара Бонд обмолвилась о новой, более мощной игровой консоли следующего поколения. Подробности нам расскажут в декабре 2024 года. В этот момент возникает апогей всего сегодняшнего повествования и накал страстей. Десятки миллиардов, которые Microsoft ставит на кон. Игра в гляделки — кто первый дрогнет. У меня есть стойкое ощущение, что сообщение от Сары Бонд было не для геймеров и их поддержки, а для руководства японской корпорации. Диспозиция и ближайшие перспективы:

В 2005 году выходит Xbox 360, и Microsoft получает фору в 1 год и 10 миллионов активных пользователей. Всё седьмое поколение самураи выступали в роли догоняющих. Перспективный план, если к нему правильно подойти.

В 2024 году выходит PS5 Pro. Весь 2025 год будет тотальным доминированием Sony. Сомневающиеся и им сочувствующие начнут миграцию с Xbox Series на PS5.

Чтобы удержать пользователей Xbox в своей экосистеме, нужен мощнейший стимул. Я вижу релиз нового Xbox с GTA VI в истинных 4K при 60 кадрах. Новый Doom как систем-селлер и слухи о новых шестеренках.

Если релиза не будет, то Xbox 2024/2025/2026 года окажется в затруднительном положении. Фанатская база сократится до нуля, и начинать новое поколение будет ОЧЕНЬ сложно.

10 поколение консолей и Sony PlayStation 6

В этом месте начинается игра в гляделки. К 2028 году Microsoft сможет набрать от 15 до 20 миллионов пользователей и получит хорошую фору. Но это будет работать только в том случае, если Sony планирует PlayStation 6 по графику. А если НЕТ? А если решат сидеть на Sony PlayStation 5 максимально долго? Выше мы видели, как растянулась эпопея с Sony PlayStation 4. Японцы учтут этот момент и запланируют релиз на 2032/2035 год.

Получится, что база игроков у самураев будет 130-150 миллионов на старой консоли против 15-20 миллионов у конкурента. Мощность без дорогих игр ничего не стоит, а на консоль с маленькой базой, дорого-богато никто делать не будет.

Послесловие

Последние тенденции четко указывают на кризис в игровой индустрии. Прогресс замедлился, а пользователи не спешат менять своё мировоззрение. Очень многих геймеров "и так всё устраивает". Явной необходимости в переходе на новые технологии нет и в ближайшей перспективе не предвидится. Бесплатные игры не гонятся за новой графикой, а конкурент ведёт себя непредсказуемо.

В связи с имеющимися обстоятельствами может случиться так, что Sony будет снижать стоимость PS5 / PS5 Pro для широких масс продолжительное время и оттягивать приход новой эры максимально долго. Если данный трюк сработает, то эра PlayStation 6 может наступить только в 2035 году и растянется на 25-30 лет, упёршись в технологические ограничения кремния.