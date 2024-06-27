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Xbox Project Scorpio - потерянное величие Microsoft

Эпоха консолей Xbox: от триумфа Xbox 360 до провала Xbox One и загадок Project Scorpio. Что пошло не так и почему Microsoft изменила планы?
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История консолей Xbox: от успешного старта Xbox 360 и поражения конкурентов до провала Xbox One и нераскрытых возможностей Project Scorpio. Сегодня разбираем ключевые события, ошибки и причины, по которым Microsoft изменила свои планы по созданию консолей следующего поколения. Но это лишь прелюдия к чему-то большему.

Предисловие

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Это первая статья из двух запланированных. За последние 2 недели в сети появилось много новой информации про консоли Xbox нового поколения и дату их выхода. Куча маленьких крошек, что раскиданы то тут, то там. Сами по себе они ничего не значат, но вместе вырисовывается занятная картина с множеством долгоиграющих последствий. Так как материал большой, пришлось его немножко распилить. Сегодня рассмотрим некоторую историческую справку, где "Теория Заговора" находит множество подтверждений, а далее сама суть и цимус всего происходящего.

Xbox 360  

Многие помнят данное устройство, но упускают из вида одну особенность игровой консоли Microsoft. Это дата ее выхода на рынок и основные тезисы в продвижении. Освежу память - 22 ноября 2005 и самая мощная игровая консоль в истории. Данная информация в вакууме ничего не стоит. Надо добавить еще 3 дополнительные даты для понимания картины. PlayStation 3 вышла с опозданием в 1 год - 11 ноября 2006. Но и это не все. До PS3 и Xbox 360 существовали PlayStation 2 (вышла 4 марта 2000) и Xbox origin (15 ноября 2001)

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Думаю, многие заметят, что Microsoft выкинула на свалку истории Xbox origin через 4 года существования. Вместо того чтобы тратить денежку на продвижение бесполезного устройства, она вкладывается с утроенной силой в новый гаджет. Выкупает эксклюзивы и студии. Годовой разрыв между релизами конвертируется в фору на 10 млн пользователей. Первый год своей жизни Xbox 360 противостоял бюджетному устройству из 2000 года. В визуальном плане между ними была пропасть. Сказать, что на экране видны все деньги, что потрачены на консоль - ничего не сказать. 


Удачный шаг от корпорации, что поставил конкурента на колени. Еще вчера коробокс был ни чем, а сегодня - король домашнего гейминга. Явное отставание на глобальном рынке было нивелировано в пару действий. 

Видеомагнитофон Xbox one

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Очень странная и непонятная политика в первые 3 года жизненного цикла угробила все надежды на счастливое будущее. Сообщество Xbox любит пинать Дона Меттрика, мол он во всем виноват. Дон ушел, но проблема не исчезла. Как же так? За 10 лет "несмогла"? Nintendo Switch после оглушительного провала Wii U буквально за пару лет перевернула мир и стала самой продаваемой консолью 4 года подряд. Может проблема в Широком Филе?

Это все демагогия, ибо, как мне кажется, Microsoft забила болт на игровое направление и они выживали "как могли". Это единственное логическое объяснение. И вся эта белиберда продолжалась до 2017 года.

Xbox One X Project Scorpio

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А теперь поговорим о самой таинственной игровой консоли в истории. Многие думают, что знают о ней все, но это не так.  Project Scorpio должна была стать next-gen консолью 9 поколения. На три года раньше, чем конкурент смог бы представить свою PlayStation 5. Фора в три года - это огромный срок, что позволит доминировать на рынке домашних игровых устройств и контролировать львиную долю рынка. Обратная совместимость поддерживала бы игры с Xbox one, а новые технологии разрывали  Sony Playstation 4 /4 Pro как в далеком 2005 году. Но что-то пошло не так и Xbox One X оказался заметно слабее планируемого.

9 поколение консолей

Назовите основные отличия старого и нового поколения консолей. Вроде есть трассировка лучей, но никто ее не видел. Увеличенное разрешение и частота кадров, не всегда и не везде. Большие открытые миры и бесшовный мир, но что-то не много проектов. Быстрый SSD... Отличий не очень много. В большинстве своем - это незначительные улучшения в ширь и глубь. У прошлых устройств были 2 серьезных недостатка - слабый процессор и медленный жесткий диск. А что, если я вам покажу, что на Xbox one X две главные проблемы приставок могли быть устранены? 6 терафлоп должны были выйти с ГАРАЗДО более мощным процессором и SSD диском? Все футажи для данного материала брал из интернета. Картинки с разных сайтов и выполнены в разной стилистике. Качество сильно разница. Вырезать из видео было не удобно, а с фотографиями много "петрушки".

Ищем SSD

На изображении ниже разобранная Xbox one X. По набору можно сделать некоторые выводы - элементы изготавливались на разных заводах. Для одних элементов от "заказа" до "Изготовления" проходила пара месяцев, для других - пол года или больше. Это важно. Так как консоли делаются на передовых технологиях, то что-то может пойти не по плану и в срочном порядке придется все переделывать... Или только самое необходимое. 


Это верхний защитный кожух устройства изготовленный из металла путем прессовки. Это верхний элемент защиты. Так как я точно знаю, куда смотреть и что искать - то отчетливо вижу прямоугольный силуэт с размерами примерно 120 мм * 30 мм

Помимо данного прямоугольного элемента мы можем наблюдать перфорацию в райне жесткого диска, крест в районе крепежных элементов и воздухозаборник для вентилятора. Но нас интересует именно прямоугольник. Теперь рассмотрим материнскую плату и посмотрим, что находится под данным элементом, ибо я не припомню подобных элементов на материнской плате.

Увеличил часть картинки, чтобы посмотреть на ту самую часть, над которой был загадочный элемент.

Ба! Да это же не распаянный разъем M.2 22110 под SSD диски.

То есть, элемент был распланирован не только на материнской плате, но и в защитном металлическом кожухе. "Случайностью" тут уже не пахнет.

12 гигабайт памяти

Много памяти - это хорошо. Очень много памяти - это очень хорошо. Только есть два маленьких НО:

  1. Память стоит дорого, если она не используется - лишние траты денег. На больших партиях - это безумные траты денег. Никто не будет просто так увеличивать объем на 50%
  2. Xbox one S / PlayStation 4 / PlayStation 4 Pro имеют 8 гигабайт на борту. Все разработчики целятся именно в этот объем. Никто не будет перерисовывать текстуры ради непопулярного устройства, если это не новое поколение с будущими перспективами.

Более мощный процессор

Прямых подсказок о его существовании нет. Но есть косвенные. Именно в 2017 году начинает свое шествие Ryzen.  АМД делает грандиозной скачок от  FM2+ к AM4 это достижение космической эры.

Буквально за пол года до появления Ryzen произошло другое невероятное изменение - появились АМД Polaris,  легендарные RX 480/580, что изменили представление о бюджетном гейминге. Новая консоль перешла от GCN 2 (в старых Xnox one) на новый GCN4. Видеоядро обновили, но вот процессор использовали старый. Что очень странно. Часть, отвечающая за графику, выросла в 4 раза, а вот процессор нарастил совсем немножко. Для сравнения, Xbox one быстрее Xbox 360 в те самые 4 раза. Тут прослеживался аналогичный скачок.

Вместо итогов

Мы знаем, что Microsoft может забить болт на свои устройства, если это даст ей конкурентное преимущество. Мы знаем, что в Xbox one X должны были устанавливать SSD диски. Мы знаем, что производительность видеочасти X на фоне S была аналогичной, как и S на фоне 360. Мы знаем, что увеличение памяти с 8 до 12 гигабайт выбивается из общих тенденций в индустрии. Параллельно с этим в корпорации AMD сделали технологический рывок космического масштаба. С большой долей вероятности можно утверждать, что Project Scorpio должен был стать устройством 9 поколения. Но что-то пошло не так и карту переиграли... Судя по всему в самый последний момент. Вспоминая те далеки времена, связываю данный факт с проблемным производством чипов на новой архитектуре Ryzen. Не все помнят, но AM4 первый год заполнялся процессорами семейства Bristol Ridge - это оптимизированные процессоры от FM2+. Причем старый сокет был закрыт, а процессоры имели минимальные отличия от Carrizo.

Это лишь прелюдия, ибо дальше мы будем говорить о 10 поколении, а там есть несколько веских совпадений.

Другие темы автора  https://overclockers.ru/blog/Dante

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