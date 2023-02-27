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У всего есть начало и есть конец. Если вы их не видите, — это лишь ваш узкий кругозор и отсутствие объективной информации. За последние пол года на поверхность всплыло огромнейшее число документов и грязного белья, о котором стараются не говорить в общественном поле. Многие скажут "это все специально, что бы одобрить сделку по крупнейшей покупке в игровой истории. Но это все кажется до тех пор, пока не появляются другие документы, вышедшие задолго ДО сегодняшней ситуации

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Предисловие

Автор понимает, что слова в сегодняшнем мире ничего не значат. Автор, для подкрепления своих слов, оставляет пруфы на те или иные факты. В его логике и повествовании нет никакой отсебятины, он лишь связывает все сказанное в логическую цепочку.

Брэд Смит

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24.02.2023 выступая на брифинге по итогам слушаний с представителями антимонопольных органов ЕС официальный представитель Microsoft заявил "Я не уверен, что игровые консоли будут существовать через 10 лет". Учитывая, что один из высокопоставленных чиновников может высказываться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО про продукцию своей компании, речь абсолютно точно идет про консоли Xbox и никакие более. Ни один другой представитель других компаний действующих на рынке никогда не позволял себе таких высказываний.

Тут некоторые поклонники компании Microsoft могут предположить, — это еще ничего не значит. Это все специально говорят, что бы повлиять на антимонопольную комиссию.

Фил "балабол" Спенсер

04.02.2020 (за три года ДО антимонопольных разбирательств) Глава игрового подразделения Microsoft официально заявил

реклама Amazon и Google — главные конкуренты Microsoft в долгосрочной перспективе. Глава Xbox считает, что войны «облачных» экосистем важнее консольных войн с Sony и Nintendo.

Microsoft не видит никаких перспектив в консольном гейминге. Она не способна напрямую конкурировать с оппонентами и хоть как-то им противостоять. Еще три года назад компания начала менять свой подход к игровому рынку. Это не происходит в один момент. Достаточно длительный и планомерный процесс. Что бы его увидеть и понимать, стоит лишь упомянуть, что 10 лет назад доля обеих консолей была примерно равной, а теперь Microsoft официально признала колоссальное отставание от конкурента.

Некоторые снова скажут, мол это все для комиссии сказано. Но в фотографии есть небольшой нюанс - это данные за 2022 год. В январе 2023 продажи консолей Sony подскочили вдвое, а консолей Xbox обвалились ниже плинтуса. Разрыв увеличивается катастрофически. Обычные пользователи не верят в перспективы консолей Xbox и кошельком голосуют за конкурента

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Себестоимость консоли

Консоли продаются в убыток, а потом за счет продаж компенсируют затраты и получают прибыль. Но есть нюансы. В убыток минус 50$ или 150$? И это две огромнейшие разницы. В одном случае нужно продать 3 игры, что бы выйти в ноль и начать зарабатывать, во втором уже 9 штук.

Nintendo - официально известно, что консоль всегда продавалась в плюс и от ее продажи компания не несла убытков

Xbox и PlayStation - официальной и полуофициальной информации о себестоимости консолей не существует. Видел несколько "раскладок" с оценочным подсчетом комплектующих для Xbox series X и PlayStation 5, но крайне скептически к этому отношусь. К тому же мы не знаем соотношение продаж Xbox series S которые уже продаются в ноль или небольшой плюс. А вот что мы точно знаем.

Microsoft - это софтверный гигант, специализирующийся на написании программ. У нее нет своих заводов и производственных линий. У нее нет инженеров и технических специалистов. Консоли для нее - это 100% заказное творение. Устройство, на котором зарабатывают другие компании. Компания обязана отчислять патентные сборы, используемые в Xbox

Sony - это технологический гигант, специализирующийся на изготовлении устройств. У нее есть собственные заводы и производственные линии. У нее огромный штат высококвалифицированных специалистов. Консоли для нее - это собственное производство большинства узлов и агрегатов. Устройство, которое поддерживается собственными специалистами на всех стадиях производства.

При прочих равных, консоли Sony ВСЕГДА будут дешевле в производстве и по себестоимости. Когда речь идет о сотнях миллионах единиц, банальные 50$ разницы плавно перетекают в 5 млрд $ сэкономленных (а если говорить о компании Sony - инвестированные в собственное развитие). На высококонкурентном рынке Японцы будут на три корпуса впереди ЛЮБОГО конкурента несмотря ни на что.

Конкуренция

Когда говорят о столкновении Sony и Microsoft, никогда не упоминают, что Японцы изначально имеют фору по железу. На длинной дистанции они имеют преимущества не только в играх, но и в железе. За 2021 год Microsoft получила от игрового подразделения доход в размере 12,5 млрд $ прибыль официально не оглашается, но по примерным подсчетам составляет около 850 млн$. То есть, для компенсации 5 млрд$ от убытков на железе, при таком подходе, ей понадобиться 5-6 лет, что бы выйти в ноль. А конкурент УЖЕ стрижет овечек и развивается. Про игры и продажи еще ни кто не говорил. Ситуация крайне не комфортная

Microsoft Azure и Cloud Gaming

Xbox не способен конкурировать с Sony ни на игровом, ни на железном фронте. Он всеми силами уходит в те участки рынка, где влияние фактора "поддержки экосистемы" будут минимальны. "Мы за игроков и хотим выйти на максимальном числе устройств, для удобства игроков" на самом деле "Мы хотим переложить затраты на поддержку экосистемы со своих плеч на игроков". Облачный гейминг - это сокращение затрат на ритейл, на склады, на транспортировку, ремонт, обслуживание, упаковку и прочие сопутствующие траты. 3 млрд часов игры в облаке по затратам, для Microsoft обойдутся в 10-15 раз дешевле, чем то же самое на консолях. А по доходам будут соизмеримы. Человек не может играть 24/7 на игровых консолях, а в облаке, пока нет одного геймера на том же самом устройстве может играть другой.

Закрытие консолей Xbox

Microsoft всеми силами пересаживает геймеров с консолей собственного производства на альтернативные. Наступит момент, когда консоли Xbox перестанут выпускаться. Вы этого не заметите. Думаете - это не так? Xbox one S перестали выпускаться и продаваться. Кто-то скажет, что на их место пришли Series S - но это не так. Для подавляющего числа геймеров сегодня (и последние 2 года) One S будет лучшим приобретением с огромным числом преимуществ. Большая производительность и SSD просто не актуальны, когда:

One S дешевле

На нем выходят и будут выходить все самые популярные тайтлы с минимальным визуальным отличием Fifa/Minecraft/Fortnite/Дьябло 4

У One S есть дисковод, что неимоверно актуально для бюджетного гейминга

В комплекте к One S шли 2-3 топ ААА игры, чего более чем достаточно для многих экономных игроков

Что бы избавиться от внутренней конкуренции, консоль убрали. Нет ни одной новости о прекращении производства или продажи. Она исчезла. Так же, как и исчезнут все консоли Xbox в ближайшие 10 лет

Покупка Activision Blizzard

Некоторые скажут, мол это огромные вложения в развитие Xbox. Это означает, что консоли будут поддерживаться долгие годы. Начнем с того, что покупка ни как не связана с консолями. Она нацелена на подписочные сервисы и облачный гейминг. Более того, крупные вливания от Microsoft говорят лишь о том, что либо мы делаем последний рывок, либо пора закрываться. Если бы у игрового подразделения все было бы "намази", то и в покупке не было бы никакого смысла. Но мы вспомним другую ситуацию, произошедшую всего пару лет назад

Mixer

1 августа 2019 года самый дорогой и самый популярный стример Twitch Ниндзя перешел на новую платформу. На момент новости, сумма сделки оценивалась в 942 млн$. После этого еще около 10 ТОПовых стримеров перешли на новую платформу. Microsoft не жалела денег на перекуп самых популярных и известных лиц у конкурентов. 22 июня 2020 (менее чем через год) сервис был закрыт. Огромные вливания денег говорят лишь об отчаянном положении, которое пытаются спасти.



