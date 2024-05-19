Все чаще смотришь на Фила Спенсера и видишь детский мем "у меня лапки". У Xbox отсутствует хоть какое-то желание изменить свое игровое подразделение к лучшему. Одна проблема сменяется другой, а за всем этим стоят лишь деньги и куча негатива. Пришло время ответить Microsoft взаимностью и повернуться к ней задом.

Предисловие

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Для начала стоит сделать оговорку: "Все ниже сказанное не относится к любителям FiFa и Fortnite" - эти люди с параллельной вселенной. Для всех остальных напоминаю, что сегодня нет ни одной причины оставаться на игровой платформе Microsoft. ВООБЩЕ НИ ОДНОЙ. У конкурента вы получаете все то же самое, плюс десятки первоклассных игр топового сегмента. Более того, разработчики второго эшелона всё чаще отказываются от сотрудничества с Xbox и игнорируют платформу. Подобное положение дел уменьшает спрос на игровые устройства от Фила Спенсора, а с ним и возможность продать его на вторичке. В первом квартале 2024 года соотношение продаж уже идет как 1 к 5 в пользу Sony PlayStation 5.

Очередной вброс про Xbox

У консолей Xbox все настолько плохо, что появляются подобные темы на профильных ресурсах со ссылкой на твиттер аккаунты с 2400 подписчиками.

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И это правдивая новость. В ней нет никакого обмана. Чистейшая правда, пока не открываешь Amazon (а именно о нем идет речь) и не смотришь реальность происходящего.

Это тот самый хит-парад "Бестселлеров" в игровом разделе. И Xbox series X занимает в нем 31 место, а не 7 как в новостных заголовках. Рядом с ним на 35 месте расположилась Sony PlayStation Portal. Если внимательно посмотреть, то на Xbox series X снизили ценник с 500 до 450 баксов, вот и ответ на движение вверх.

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Но на этом магия не заканчивается. Xbox действительно занимает 7 место в числе "Бестселлеров", как и сказано в новости. Только бестселлеров среди аксессуаров для Xbox. Такое маленькое уточнение и такая глубокая разница.

И тут очередной интересный случай. Твиттер с новостями раз в 3 месяца, внезапно, привлекает внимание сотен крупных сайтов и на него идут ссылки. Неоднократно видел подобный вброс.

Белеберда и с боку бантик

Уже писал о Call of Duty и подписке Xbox Game Pass:

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О влиянии Call of Duty на повышение стоимости Xbox Game Pass

Суть проблемы состоит в том, что основные поклонники стрелялки играют только в нее и им не интересна подписка и мусор из нее. Просто любители играют только пару месяцев или проходят компанию. Суммарный доход от подписки не перекрывает денежные потоки от прямой продажи. Чтобы выйти в ноль нужно увеличить число подписчиков максимального издания на 8-10 млн пользователей стабильно на весь год. До 40-42 млн человек. Или компенсировать число пользователей увеличенным ценником на аренду игр. Далеко не все играют в творение Activision, но им увеличат ценник.

Цена на вторичке

У игровых консолей есть сезонный фактор. С конца января по май идет мертвый сезон и нулевой спрос. В мае люди получают отпускные, детям за хорошую успеваемость делают презенты и спрос растет. Цена на младшую Xbox series S колеблется в диапазоне 220-250 американских бумажек. Тут есть особенность - обвес и увеличение ценника не увеличивают привлекательность устройства. Если у вас два геймпада, то не стоит выставлять на продажу весь свой скарб. Минимальная ценовая планка увеличивает привлекательность лота.

Что можно купить за 230 баксов

Стоит напомнить, что все игры от внутренних студий Microsoft выходят и на персональных компьютерах. За выше обозначенную сумму сегодня можно приобрести системный блок состоящий из:

i5-4570/16 ddr3/ssd256 за 100-120 баксов. Подобных вариантов великое множество. Можно подобрать качественный комплект. Иногда попадаются альтернативы с i3-8100/8/256 или R5 1400/8/256 в туже сумму. Летом освещал подобную тему.

Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК

Видеокарту стоит искать отдельно. Ситуация немного сложнее и нужно потратить время. Я бы искал Radeon RX 5500/6400 - но это редкий зверь вообще и за 100 баксов в частности. Варианты после майнинга (RX 580/1660) слишком рискованные для рядового пользователя. Часто встречаются GTX 980/980ti - вроде древность, но у них есть фишка - они редко ходят по рукам и в майнинге не участвовали. Видеокарты освещал ранее. Единственный нюанс - нужен хороший блок питания.

Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх

То есть, за 220-250 баксов можно собрать системный блок без алибазара с производительностью и возможностями выше чем у Xbox series S. Но лучше добавить немного денежки и перейти на нормальную игровую консоль в лице PlayStation 5. В Минске прайс на нульцовые, в полном заводском обвесе, стартуют с 400 баксов.

Аккаунты и игры

Многие пользователи переживают, что у них есть подписка проплаченная на пол года вперед или куплены игры. Жалко терять доступ к непосильно нажитому. Но не все так плохо, как вам может показаться. Аккаунт для консолей Xbox является аккаунтом Microsoft. Одна учётка, чтобы править ими всеми. Многие игры, купленные для консоли, доступны по инициативе Xbox Play Anywhere. Все игры от внутренних студий и партнеров идут по такой инициативе. Половина игр из подписки для консолей будет вам доступна на персональных компьютерах. Это мой личный аккаунт с купленными играми для Xbox. Свободно могу запускать игры на персональном компьютере и продолжать игровые сессии.

Microsoft сделала максимально широкие возможности для вашего времяпрепровождения везде и всюду без явных ограничений.

Помимо игр, в вашем ведении находится аккаунт, с которым нужно уметь обращаться. Так, проходя на официальную страничку Xbox в браузере, вы можете управлять авторизацией тем или иным устройством. Когда вы продаете устройство, вы можете удалить свой аккаунт с него, а можете забыть сие сотворить. Либо дать новому владельцу некоторое время, чтобы он бесплатно ознакомился с вашей библиотекой игр. Вариантов много.

Сам регулярно забываю подчистить хвосты. Либо, по доброте душевной, договариваюсь на "тест драйв" с некоторыми оговорками. Люди заходят на аккаунт и пользуются им. Очень часто сверх оговоренной нормы. Чтобы не вести бессмысленные переговоры, можно удалить удаленно аккаунт и прекратить мучения.

Кроме авторизации аккаунта, есть функция домашней консоли. Великолепная фишка. Скачиваешь игры на свое устройство. Делаешь консоль "домашней". Бесконечно долго играешь в весь доступный контент. При продаже устройства есть свои заморочки. Люди не желают соблюдать договоренности. Либо, как в моем случае, договорились, что играть нужно без подключения к интернету. Через 2 недели пользуюсь удаленными возможностями и обрезаю все официальные связи.

Почтовый ящик и облако

Многие пользователи отдают свое устройство с аккаунтом. И в этом месте кроется подвох. Microsoft очень сильно усложнила жизнь всем тем, кто хочет изменить владельца аккаунта. Японцев сильно ругают, но они свободно позволяют менять почтовый ящик и регистрацию.

Для начала стоит принять во внимание, что у Microsoft параноидальная тяга к защите информации. Немного не правильно выразился... Есть два варианта потерять доступ. Самостоятельно накосячить или вмешательство третьих лиц. Между двумя моментами должен быть баланс. Но дельцы из Редминта считают иначе. Если юзверь заблудиться в настройках - это его проблема, а если доступ получат незаконно, то проблема Microsoft.

В связи с таким подходом настройки "защиты" и настройки "аккаунта" находятся в двух разных разделах. Пароли и двухфакторка находятся в разделе "Безопасность" --> "Расширенные параметры". Microsoft насильно заставляет включить этот раздел.

А вот ваш адрес регистрации находится в настройках профиля

Вам необходимо будет добавить новый адрес регистрации, сделать его основным, только после этого удалить старый адрес. Но и тут не все гладко. Часто аккаунт замораживают и просят связаться со службой поддержки. А там еще одна волна плясок с бубном.

Несколько раз приобретал консоли с аккаунтом и забирал почтовый ящик целиком, чтобы не возиться с подобными настройками. Если у вас аккаунт зарегистрирован на вашу основную почту - то все в ваших руках.

Создание объявления

Многие думают, что разместить объявление на барахолке - это две минуты суеты. Написал текст, залил фотографии и все готово. Но люди в интернете умнеют. Они читают посты и слушают блогеров. Набираются знаний и вредных советов. Очень часто спрашивают про ошибку 0x80a40401. Вы могли приноровиться с ней жить, а вот новый владелец вовсе не хочет с ней встречаться.

Что это за ошибка и как с ней бороться рассказывал вот тут:

Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox

Связана с авторизацией устройства на зарубежных серверах после февраля 2022 года. Чтобы избежать вопросов, стоит делать фотографии с датой выпуска товара. На задней стороне Xbox series S есть наклейка с серийным номером, регионом продажи и датой производства.

Серийник можно замазать. А вот дату лучше показать будущему владельцу. Стоит отметить, что многие не знают об ошибке и смотрят на дату, как на признак "минимального износа".





Манипуляции с консолью

Для начала стоит осветить вопрос с "Домашней консолью". Это функция, что дает безграничный доступ к играм на аккаунте. Активировать можно только на одном устройстве. Вы не сможете активировать эту функцию повторно, если она не была отменена на предыдущем устройстве. Много разных тонкостей и нюансов. Официально можно изменить в настройке консоли в специальном разделе либо через сайт. Никак иначе.

Перед передачей устроства в новые руки, вы можете удалить свои данные с гаджета. Для этого надо перейти в раздел настроек, выбрать "Учетные записи" и "Удалить запись". Вам предложат список всех аккаунтов и предоставят выбор. Обрезанная функция, что удаляет только логин и пароль. Все игры, что были на устройстве, остаются на устройстве, только вы не сможете в них играть.

Маленький баг. Если аккаунт до этого момента был "Домашним", то сможете некоторое время запускать игры с этого аккаунта.

Более радикальный способ. Всегда использую только его. Сброс настроек консоли. Возвращает устройство к состоянию "Из коробки". Так как установлен SSD, то все проходит быстро. Функция расположена в настройках "Система" --> "Информация о консоли". Всего пара минут и чистое устройство. Процедура активации пойдет с самого начала.





Послесловие

Приходит момент, когда нужно сделать новый шаг вперед, а не цепляться за прошлое. Впереди много нового и неизведанного. Сегодня я вкратце рассказал вам, как с минимальными усилиями можно избавиться от ненужного хлама и улучшить свой игровой опыт. Пользуйтесь и делитесь полученной информацией с другими.