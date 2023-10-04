Geforce GTX 980 ti - это топовое игровое решение 2015 года за 600$. Все передовые решения того времени в одном устройстве. Безоговорочный лидер до февраля 2018 года. Три года он удерживал пальму первенства. Кто-то намекнет на GTX 1080, вышедшую летом 2016 года, мол она стала новым лучиком света... Правда жизни такова, что 10-я серия видеокарт Nvidia попала под первую глобальную волну майнинга и была недоступна в рознице за сколько-нибудь вменяемые деньги.

Предисловие

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Последние пару дней занимался оптимизацией попавшей мне в руки Geforce GTX 980 ti в исполнении Asus. Во время часовых прогонов в стресс-тестах на стабильность решил проверить карточку в играх. Выбор состоял всего из двух тайтлов:

The Witcher 3 обновленной Версия: 4.04 c Next Gen Update от 18 июля 2023 года

Cyberpunk 2077 обновленная Версия: 2.0 от 26 сентября 2023 года

Драйвера 537.42 WHQL

Железо. Топовое на момент выхода карты. Использовался I7-3820 с частотой до 3,7 и оперативная память DDR3 1600 CL9 в дуале. Игры стояли на обычном HDD. В статике "упора" быть не должно.

Видеокарточка ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti (Poseidon-GTX980TI-P-6GD5)

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Обзор на карточку Тыц-тыц

Карточка была оптимизирована.

Таргет температура уменьшена с 85 до 72 С

PowerLimit уменьшен с 250 до 230 Watt

Пороги оборотов работы уменьшены с 82 на 70 С

Память разогнана с 7000 до 8000

Заводские частоты оставлены без изменений 1114/1203

Overboost увеличен на всем диапазоне до 1503

Минимум визуальных изменений. Вся магия скрывается под капотом во время работы.

Эталонная версия с частотами 1000/1076





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Моя видеокарта с заводскими частотами 1114/1203



Но и это не предел. Топовая версия ASUS GOLD20TH GTX 980 Ti Platinum по заводу имеет частоты 1266 /1367, что на 27% выше официальной частоты. В предыдущих темах мне пытались "впарить" всевозможные тесты и сравнения с более свежими карточками примерно вот такого содержания, где 1070 обходит бывший флагман на 5%

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А вы тоже не видите подвоха? Могу сотни подобных табличек сбросить. Для кого-то может стать открытием, но мощность видеокарты напрямую зависит от ее частоты. У Maxwell 2.0 разница в производительности может доходить до 30% на одном чипе. У Pascal'ей - 5-10%. А у 40-й линейки - вообще базовая частота у всех карт одинаковая.

Так GTX 1070 быстрее на 5% какой видеокарты? С эталонными частотами? А что будет в сравнении не с эталонными?

Магия разгона Maxwell 2.0

В каждой своей теме повторяю вновь и вновь - OverBoost! Технология появилась 10 лет назад. Видеокарта сама автоматически повышает свои частоты при определенных условиях. Эти частоты могут существенно увеличивать эффективность видеокарты. На моем примере, производительность превышает заводские параметры на 43% и это не предел. Так как карта горячая - ограничил ее потенциал. Моя Geforce GTX 980 ti может стабильно работать на частоте 1520 Mhz. Феноменальные показатели для обычной карты. Плюс 50% к базовым показателям.

Вечные споры "А вот на другом ресурсе видеокарта А быстрее видеокарты Б на 6%. У вас тут Excel и выдумки. Мы вам не верим!". Наглядный пример, где один чип имеет расхождение в производительности на 50%.

Тесты The Witcher 3

Если нажать на картинку, то она увеличится и вы увидите циферки :-) Но я вам их продиктую:

Максимальные настройки без лучей, но с волосами. 1080р. Если головой никуда не вертеть, то будут стабильные "как скала" 60 кадров. Если смотреть по сторонам, то начнутся "просадки" 50-60. Оставил Геральда смотреть в даль на 20 минут, чтобы видеокарта прогрелась и OverBoost начал сбрасывать частоты. Упала до 1380 Mhz и стабилизировался. Все еще тянет.

Тест Cyberpunk 2077

В игре есть собственный бенчмарк, что делает замеры и выдает стабильный результат. Им и воспользовался, использовав несколько разных пресетов для разнообразия. Все скриншоты кликабельны. Если не видите в стандартной картинке - жмякните по ней для точного распознавания текста.

Первый прогон. Проверял температурный режим и работу OverBoost. Карта отлично справляется с повышенными частотами.

Пресет "низкие" настройки. Разрешение 1080р. FSR полностью отключен. Все остальное без изменений. 60 кадров

Пресет "средние" настройки. Разрешение 1080р. FSR полностью отключен. Все остальное без изменений. 50 кадров

Пресет "высокие" настройки. Разрешение 1080р. FSR полностью отключен. Все остальное без изменений. 43 кадра

Пресет "низкие" настройки. Разрешение 1080р. FSR включен на максимальное "мыло". Все остальное без изменений. 77 кадров

Тесты в Superposition benchmark

Изначально предполагалось, что урежу лимиты у видеокарты до 180-190 watt и она станет тихая и холодная. Моя основная RX 5600 отлично работает на 110 вместо 180 watt, но что-то пошло не так. Карта начинает терять стабильность. Возраст дает о себе знать. Пришлось разгонять и выжимать максимум.





Попугаев сравниваю с ТОП результатами 1660 Super. Все карты в списке так же оптимизированы для набирания максимальных баллов в тесте.

По другим картам мало результатов, чтобы судить об их производительности в Superposition, но вы сами можете скачать бесплатный тест и прогнать свою карту (несколько раз) и выложить полученный результат.

Вместо итогов

У видеокарт 900-й серии есть несколько "особенностей", о которых мало говорили при их выходе и не упоминают сегодня.

Зрелый техпроцесс в 28 нм. Техногиганты долгое время не могли перейти на более тонкие нормы и технологии производства чипов были отточены до совершенства. Минимальный брак и запредельные возможности по "оптимизации". Частоты и питание регулируются в широком диапазоне. Моя Geforce GTX 980 ti стабильно работает на -30 Watt по чипу и плюс 200 Mhz по OverBoost.

Отвал чипов. В любой мастерской вам скажут, что это одна из самых надежных серий за последние 10 лет. Производители после нескольких лет использования 28 нм техпроцесса точно знают, как видеокарта поведет себя в тех или иных обстоятельствах. А на ТОП сегменте никто не экономил.

Майнинг - они не попали ни в прошлую, ни в эту волну криптолихорадки. Средние карты ничего не давали, а старшие были слишком дорогими и не окупались.

Прошивка. Пару месяцев назад появились слухи о взломе современных BIOS видеокарт Nvidia. Но в массовом сегменте с удобным инструментом есть только 900-я серия и RX 400/500. Вторые жестко использовались в шахтах и малопригодны для домашнего использования.

Потанцевал раскрыт!

Никому не могу рекомендовать 900-ю серию для покупки. Особенно, если вы не готовы потратить пару часов на оптимизацию. В руках мастера она - конфетка, но в обычном использовании - есть нюансы.

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