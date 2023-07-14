За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В Беларуси зарплата примерно в 2 раза ниже чем в России. Собирать компьютеры для Одноклассников и роликов во Вконтакте бывает накладным. Так что, основная цель - минимум вложений, максимум надежности. Именно НАДЕЖНОСТЬ выходит на первый план и ее мы преследуем.

Предисловие

Часто слышу истории про китайские базары. Там все дешево и есть гарантии возврата средств. В мае 2023 года заказал 10 процессоров i5-2400 - самые дешевые 4-х ядерные процессоры. Из этой партии:

Три процессора работали только с 1 планкой памяти

Один процессор отлично работал, но при двухканальном режиме не выводил изображение. С одной планкой все нормально. С внешней картой все нормально

Один процессор выдавал спонтанно синий экран.

реклама

Полностью 100% рабочими оказались 50% процессоров. Подобных ситуаций были десятки. Мелкооптовая скидка позволяет нивелировать такие затраты, но что говорить про одиночную закупку? На местной барахолке очень часто попадаются лоты, что дешевле китайских. С гарантией.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

Это скорее лирическое отступление, для комментаторов о Великом Китае.

Задача

реклама

Во всевозможных топиках и рекомендациях по сборке системного блока часто не указывается, для каких целей собирается устройство. Зная, кто, как и где будет использовать компьютер, можно подобрать оптимальный вариант. Как пример, если системный блок будет собираться для людей, которые никогда в жизни не полезут в настройки BIOS, глупо брать материнскую плату с функциями разгона. Мелких вопросов, помогающих выбрать, достаточно много.

Передо мной была поставлена задача собрать компьютер за 100$ в эквиваленте (9000 RUR 3700 UAN). Много это или мало? 5 лет назад можно было бы кричать про смешной потолок, но прогресс остановился. Если игры не входят в сферу интересов, то планка стоимости падает до предела. Второй задачей стало - максимальная надежность. Системный блок будет в 200 км от меня и обслуживать, настраивать, "исправлять недочеты" будет некому.

Состав системного блока

Корпус и блок питания - Имеет критическое значение для работы системы. Минимальный ценник в магазине от 20$ за самый ненадежный вариант. На барахолке можно найти хорошую альтернативу.

Имеет критическое значение для работы системы. Минимальный ценник в магазине от 20$ за самый ненадежный вариант. На барахолке можно найти хорошую альтернативу. Процессор - Либо работает, либо нет. Крайне редко выходит из строя. Цена на новый в магазине и барахолке имеют огромную дельту.

Либо работает, либо нет. Крайне редко выходит из строя. Цена на новый в магазине и барахолке имеют огромную дельту. Видеокарта - встроена в процессор.

- встроена в процессор. Материнская плата - часто выходят из строя. Все упирается в ценник.

часто выходят из строя. Все упирается в ценник. Кулер для процессора - на шкафу что-то валяется.

- на шкафу что-то валяется. Оперативная память - цена на б\у рынке и в магазине сравнялись. Лучше в магазине с гарантией.

цена на б\у рынке и в магазине сравнялись. Лучше в магазине с гарантией. Винчестер - цена на SSD диске на б\у рынке и в магазине сравнялись. Лучше в магазине с гарантией.

Рассмотрев все компоненты системного блока, мы выяснили, на чем можно сэкономить и не потерять в надежности.

Купил готовый системный блок

В нужные рамки самым бюджетным вариантом оказалась система со следующими характеристиками:

реклама

офисный/домашний, CPU Intel Celeron G4900 3100 МГц, RAM DDR4 8 ГБ, SSD 120 ГБ, графика: встроенная в процессор, БП 500 Вт, без ОС за 190$ (17100RUR 7000 UA)

Что немного выбивалось из бюджета и состояла из компонентов, не внушающих доверия.

Надо дешевле! Ужаться и подобрать более оптимальный вариант.

Собирать системник на барахолке из комплектующих взятых, от разных людей - не самая лучшая затея. После сборки потратишь кучу времени, пока найдешь "глючный компонент". Было принято волевое решение: "Взять готовый системный блок и проапгрейдить его".

реклама

Рынок б\у вещей огромен, но есть на нем одна интересная ниша - списанные брендовые системные блоки корпоративного класса. Надежные машинки "занедорого". В них будет основа из материнской платы, блока питания, корпуса.

Таким образом был приобретен HP Compaq Pro 6300 Small Form Factor в следующей конфигурации:

Intel g1610\4096\500Gb\intelHD за 50$ в хорошем состоянии (вообще там был склад и выбрал самый красивый) вживую он "симпотишнее".

Вводные данные под апгрейд

Материнская плата с 4 разъемами памяти DDR3

3 разъема SATA

LGA 1155

Куча разъемов под платы расширения, которые никто и никогда использовать не будет.

Нам нужно заменить процессор на i3 или старше. Расширить объем оперативной памяти. Установить SSD диск.

Апгрейд системы

Алибазар. Именно в этот момент мы должны подумать о таком интересном заведении. Но, как и говорил ранее, в местных магазинах и барахолке есть все (или почти все), что нам необходимо.

SSD на 250 гб - самый дешевый, что был в магазине за 16$ (были китайские непонятные мне за 14$, но решил не рисковать).

DDR3 2 планки по 8 Гб - самые дешевые планки. Никто разгонять и играть на системе не будет. 11$ за планку итого 22$.

Процессор брал по остаточному принципу. Думал взять i5, но что-то они в цене подросли и по местонахождению были в 2 часах езды. Взял i3 3220 за 12$ в соседнем дворе. Теща поймет и простит.

Итого общий бюджет системного блока составил

50$ за системник +16$ за SSD 240gb + 22$ за DDR3 16gb +12$ за процессор = 100$

По характеристикам у нас получилось следующее:

Отличный корпус из толстого металла от большой компании

Блок питания с сертификатом 80 plus bronze

Кулер на медных тепловых трубках

Процессор Intel i3 3220 и встроенное видеоядро

Оперативная память 2 планки в сумме на 16Gb (новые)

Винчестер SSD на 240Gb (новый) под систему и 500Gb под фотографии

Обслуживание системы

"Дунуть-плюнуть-растереть". Много лет назад часто слышал фразу: "Самому собрать дешевле, не покупайте брендовые компьютеры и не переплачивайте".

Думаю, на фотографиях ниже видно, какой кабель менеджмент в брендовой системе? А зеленые квадратики со стрелочками видите? Рычажки и салазочки? Это не топовый корпус для экстремалов - обычная сборка бюджетного системного блока

Система охлаждения поражает своей простотой и эффективностью. Кожух-патрубок проходит от внешнего воздухозаборника непосредственно к греющемуся элементу. Один вентилятор занимается продувом холодного воздуха через всю систему, второй стоит в блоке питания и выдувает горячий воздух. Все максимально просто, тихо и эффективно.

Типичная магазинная сборка. Фото взято с барахолки. Вы тоже закручиваете SATA кабель, чтобы он что-то выполнял и чему-то не мешал?

Еще интересный момент - в брендовых сборках практически нет пыли. Воздух поступает из одного единственного места с фильтром, а не засасывается из всех щелей за счет низкого давления внутри корпуса.

Особой плюшкой брендового ПК оказалось наличие сертификата на лицензионную Windows 8, которая автоматически активировала лицензионную Windows 10. О том, как можно получить бесплатно лицензионную Windows 10, писал длинную инструкцию:

Лицензионная Windows 10 бесплатно

Послесловие

Поездка к теще на блины планируется в ближайшие выходные, а сейчас идет стресс-тест у ребенка. Пришлось насильственно отобрать у него смартфон и подсунуть большую бандуру. Работает тихо и быстро. Синие экраны и зависания пока что не обнаружены. Майнкрафт запустился, но без модов ребенку неинтересен.







