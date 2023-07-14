Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК

Наступает такое время, когда у тебя нет выбора. Ты ДОЛЖЕН несмотря ни на что, либо борща больше не будет
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В Беларуси зарплата примерно в 2 раза ниже чем в России. Собирать компьютеры для Одноклассников и роликов во Вконтакте бывает накладным. Так что, основная цель - минимум вложений, максимум надежности. Именно НАДЕЖНОСТЬ выходит на первый план и ее мы преследуем.

Предисловие

Часто слышу истории про китайские базары. Там все дешево и есть гарантии возврата средств. В мае 2023 года заказал 10 процессоров i5-2400 - самые дешевые 4-х ядерные процессоры. Из этой партии:

  • Три процессора работали только с 1 планкой памяти
  • Один процессор отлично работал, но при двухканальном режиме не выводил изображение. С одной планкой все нормально. С внешней картой все нормально
  • Один процессор выдавал спонтанно синий экран.

реклама

Полностью 100% рабочими оказались 50% процессоров. Подобных ситуаций были десятки. Мелкооптовая скидка позволяет нивелировать такие затраты, но что говорить про одиночную закупку? На местной барахолке очень часто попадаются лоты, что дешевле китайских. С гарантией.

рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

Это скорее лирическое отступление, для комментаторов о Великом Китае.

Задача

реклама

Во всевозможных топиках и рекомендациях по сборке системного блока часто не указывается, для каких целей собирается устройство. Зная, кто, как и где будет использовать компьютер, можно подобрать оптимальный вариант. Как пример, если системный блок будет собираться для людей, которые никогда в жизни не полезут в настройки BIOS, глупо брать материнскую плату с функциями разгона. Мелких вопросов, помогающих выбрать, достаточно много.

Передо мной была поставлена задача собрать компьютер за 100$ в эквиваленте (9000 RUR 3700 UAN). Много это или мало? 5 лет назад можно было бы кричать про смешной потолок, но прогресс остановился. Если игры не входят в сферу интересов, то планка стоимости падает до предела. Второй задачей стало - максимальная надежность. Системный блок будет в 200 км от меня и обслуживать, настраивать, "исправлять недочеты" будет некому. 

Состав системного блока

  • Корпус и блок питания - Имеет критическое значение для работы системы. Минимальный ценник в магазине от 20$ за самый ненадежный вариант. На барахолке можно найти хорошую альтернативу.
  • Процессор - Либо работает, либо нет. Крайне редко выходит из строя. Цена на новый в магазине и барахолке имеют огромную дельту.
  • Видеокарта - встроена в процессор.
  • Материнская плата - часто выходят из строя. Все упирается в ценник.
  • Кулер для процессора - на шкафу что-то валяется.
  • Оперативная память - цена на б\у рынке и в магазине сравнялись. Лучше в магазине с гарантией.
  • Винчестер - цена на SSD диске на б\у рынке и в магазине сравнялись. Лучше в магазине с гарантией.

Рассмотрев все компоненты системного блока, мы выяснили, на чем можно сэкономить и не потерять в надежности.

Купил готовый системный блок

В нужные рамки самым бюджетным вариантом оказалась система со следующими характеристиками:

реклама

офисный/домашний, CPU Intel Celeron G4900 3100 МГц, RAM DDR4 8 ГБ, SSD 120 ГБ, графика: встроенная в процессор, БП 500 Вт, без ОС за 190$ (17100RUR 7000 UA)

Что немного выбивалось из бюджета и состояла из компонентов, не внушающих доверия.

Надо дешевле! Ужаться и подобрать более оптимальный вариант.

Собирать системник на барахолке из комплектующих взятых, от разных людей - не самая лучшая затея. После сборки потратишь кучу времени, пока найдешь "глючный компонент". Было принято волевое решение: "Взять готовый системный блок и проапгрейдить его".

реклама

Рынок б\у вещей огромен, но есть на нем одна интересная ниша - списанные брендовые системные блоки корпоративного класса. Надежные машинки "занедорого". В них будет основа из материнской платы, блока питания, корпуса. 

Таким образом был приобретен HP Compaq Pro 6300 Small Form Factor в следующей конфигурации:

Intel g1610\4096\500Gb\intelHD за 50$ в хорошем состоянии (вообще там был склад и выбрал самый красивый) вживую он "симпотишнее".

Вводные данные под апгрейд

  • Материнская плата с 4 разъемами памяти DDR3
  • 3 разъема SATA
  • LGA 1155
  • Куча разъемов под платы расширения, которые никто и никогда использовать не будет.

Нам нужно заменить процессор на i3 или старше. Расширить объем оперативной памяти. Установить SSD диск.

Апгрейд системы

Алибазар. Именно в этот момент мы должны подумать о таком интересном заведении. Но, как и говорил ранее, в местных магазинах и барахолке есть все (или почти все), что нам необходимо.

SSD на 250 гб - самый дешевый, что был в магазине за 16$ (были китайские непонятные мне за 14$, но решил не рисковать).

DDR3 2 планки по 8 Гб - самые дешевые планки. Никто разгонять и играть на системе не будет. 11$ за планку итого 22$.

Процессор брал по остаточному принципу. Думал взять i5, но что-то они в цене подросли и по местонахождению были в 2 часах езды. Взял i3 3220 за 12$ в соседнем дворе. Теща поймет и простит.

Итого общий бюджет системного блока составил

50$ за системник +16$ за SSD 240gb + 22$ за DDR3 16gb +12$ за процессор = 100$ 

По характеристикам у нас получилось следующее:

  • Отличный корпус из толстого металла от большой компании
  • Блок питания с сертификатом 80 plus bronze
  • Кулер на медных тепловых трубках
  • Процессор Intel i3 3220 и встроенное видеоядро
  • Оперативная память 2 планки в сумме на 16Gb (новые)
  • Винчестер SSD на 240Gb (новый) под систему и 500Gb под фотографии

Обслуживание системы

"Дунуть-плюнуть-растереть". Много лет назад часто слышал фразу: "Самому собрать дешевле, не покупайте брендовые компьютеры и не переплачивайте". 

Думаю, на фотографиях ниже видно, какой кабель менеджмент в брендовой системе? А зеленые квадратики со стрелочками видите? Рычажки и салазочки? Это не топовый корпус для экстремалов - обычная сборка бюджетного системного блока

Система охлаждения поражает своей простотой и эффективностью. Кожух-патрубок проходит от внешнего воздухозаборника непосредственно к греющемуся элементу. Один вентилятор занимается продувом холодного воздуха через всю систему, второй стоит в блоке питания и выдувает горячий воздух. Все максимально просто, тихо и эффективно.

Типичная магазинная сборка. Фото взято с барахолки. Вы тоже закручиваете SATA кабель, чтобы он что-то выполнял и чему-то не мешал? 

Еще интересный момент - в брендовых сборках практически нет пыли. Воздух поступает из одного единственного места с фильтром, а не засасывается из всех щелей за счет низкого давления внутри корпуса.

Особой плюшкой брендового ПК оказалось наличие сертификата на лицензионную Windows 8, которая автоматически активировала лицензионную Windows 10. О том, как можно получить бесплатно лицензионную Windows 10, писал длинную инструкцию:

Лицензионная Windows 10 бесплатно

Послесловие

Поездка к теще на блины планируется в ближайшие выходные, а сейчас идет стресс-тест у ребенка. Пришлось насильственно отобрать у него смартфон и подсунуть большую бандуру. Работает тихо и быстро. Синие экраны и зависания пока что не обнаружены. Майнкрафт запустился, но без модов ребенку неинтересен.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel aliexpress апгрейд пк собираем компьютер брендовый пк лицензионная windows
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
4
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
58
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
84
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
82

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
11 июля 2023 58

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
68
Гарвардский ученый утверждает, что нашел фрагменты межзвездного метеорита на дне Тихого океана
4
Эксперт Суконкин: SCALP можно сбить комплексами С-400 и «Панцирь»
1
Спутники Starlink меняли свой курс 25 000 раз за последние 6 месяцев, чтобы избежать столкновений
1
В КНДР осовременили старый-добрый "Кукурузник" Ан-2 и МиГ-15, превратив их в ударные БПЛА
5
Очередная партия современных многофункциональных истребителей Су-35С передана российской армии
+
Глава Минобороны Германии ответил Зеленскому на обвинения в адрес НАТО
+
Украина получила новые чешские бронемашины Svatava
1
ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины
+
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя
5
В Госдуме предложили гарантии безопасности Киеву: внеблоковый статус и демилитаризация
2
Теперь разработчикам игр будет проще интегрировать технологии AMD FidelityFX — выпущен SDK 1.0
7
Инсайдеры назвали 76 смартфонов Xiaomi, которые получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
1
Видео: ВС РФ завершают приём тысяч единиц военной техники ЧВК «Вагнер»
1
Польский дипломат рассылал в посольства других стран объявление о продаже подержанной BMW 5
+
Турция называет свою многовекторность «политикой баланса»
+
Открылись интересные подробности производства фильма "Трансформеры: Месть падших"
1
Корпуса Tesla Cybertruck в сборе попали в объектив камеры
+
Появилась информация о том, что Джони Депп возвращается на съёмки "Пираты Карибского моря 6"
2
Системные требования Starfield вызвали волну обсуждений и недовольства
13

Популярные статьи

"Есть чем ответить": Планирующая Дрель, Дорожные, Зажигательные и другие кассетные бомбы России
18
Microsoft выпустила собственное приложение для настройки операционных систем Windows 10 и 11
19
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
82
Смотрим, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер — лидер рейтинга Steam в 2023 году
10
Почему в Украине невозможна новая революция, а Россия отказалась от борьбы за умы украинцев
65
Словакия запустила производство систем разминирования BOZENA 5 для нужд ВСУ
6
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
42
Сколько бойцы ЧВК из США и Франции зарабатывают в Украине, и кто на самом деле обучает ВСУ
5
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
4
"Крик 6": очередной кинопродукт Голливуда
1

Сейчас обсуждают

Олег Ст
14:21
На что намекает кокаиновый Джо? ))
Джо Байден намекнул на возможность отравления Евгения Пригожина
Сергей Белецкий
14:19
Я же это уже проходил, играя на ПК, написал выше, у многих возраст меньше чем мой опыт гейминга. Консоль удобнее. Взял геймпад, ткнул кнопочку и через 5-10 сек уже в игре. А комп, это запуск, загрузк...
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
Eppius
14:19
Что же делать теперь?
Залужный не поддержал наступление ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении
Eppius
14:17
По моему это разведчик уже всех заколебал своей болтавней
Бывший разведчик ВС США Риттер: армия Британии настолько слаба, что стала обузой для НАТО
melok
14:17
Ознакомительна статья для python- ламеров, вопросы?
Преобразование Python кода в исполняемые файлы Windows и Android
Артём Николаев
14:16
Джо Байден намекнул на возможность отравления Евгения Пригожина
Артём Чумаков
14:16
Настройки графики разные же
Системные требования Starfield вызвали волну обсуждений и недовольства
Buivol21
14:13
Почему не на фронте воин?
Путин и Эрдоган обсудят разногласия между странами во время визита президента РФ в Турцию
dagnoparte
14:13
Прям капитан очевидность))) Как будто этого никто не знает
Скотт Риттер: Зеленского напрямую "ведут" спецслужбы Островного королевства
OgoGoLog
14:13
Зачем? Можно к питерскому двойнику Эрдогана тогда скататься.
Путин и Эрдоган обсудят разногласия между странами во время визита президента РФ в Турцию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем