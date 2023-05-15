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Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox

Деградация современного поколения консольных геймеров ужасает. Люди уже 2 недели пытаются разными способами обойти ошибку, которую легко исправить 2 нажатиями геймпада и встроенными механизмами консоли
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Ну... ошибка... Паниковать то чего? Забавная ситуация, которая говорит об одной простой вещи - поклонники Xbox не знают о своей консоли ровным счетом НИЧЕГО.

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Десятки гайдов, сотни роликов, хайп блогеров... Странная ситуация. И самое странное в этой ситуации то, что в консоли есть режим "Домашняя консоль". Режим со времен xbox 360 предусмотренный для таких случаев. Поставил галочку и идет автоматическая авторизация аккаунта. Не нужна никакая смена регионов. Не нужны никакие ДНС. Все работает в штатном режиме. А еще, очень странно, что никто не вспоминает о такой функции. Миллион роликов о регистрации на левых сайтах, получение доступа к выделенным серверам. Настройке роутеров...

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Цитата с официального руководства по Xbox

Если назначить Xbox домашней консолью, ваши друзья и семья получат доступ к вашим играм и содержимому, даже если вы не вошли в систему. Домашняя консоль Xbox также позволяет играть в цифровые игры в автономном режиме.

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Теперь надо написать гайд, как включить режим "Домашняя консоль"? С картинками?

Так как у меня ошибки нет и я не могу ее воспроизвести, то расскажу самый трудный и долгий гайд

Проверяем работоспособность вашего аккаунта

Для этого на персональном компьютере (или телефоне) заходим в браузер (или приложение Xbox) и авторизуемся. Если авторизация прошла, значить аккаунт рабочий. Если авторизация не прошла, то устанавливаем на персональный компьютер VPN. Меняем свой IP адрес на Германию (Великобританию) и пробуем авторизоваться снова. Если и это не помогло, то пробуем создать новый аккаунт. Если аккаунт создается, то, возможно, ваш аккаунт с играми забанен. Если аккаунт не создается - то проблема гораздо глубже, чем можно себе представить.

Заходим в аккаунт Xbox через браузер и проверяем настройки в разделе "My Microsoft account"

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Нас интересует раздел "Устройства". Тут указаны все устройства, в которых вы авторизовались под данным аккаунтом. Проверяем наличие вашего устройства. Также смотрим, чтобы число устройств было не более 8 (максимум 10)


Тут же можно посмотреть, включена ли функция "Моя домашняя консоль" или нет. На всякий случай, чтобы точно понимать, где и что вы уже сделали, а где еще нужны изменения


Убедившись, что все хорошо, переходим к настройке и манипуляциям.

Нам нужен VPN и WiFi

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Ошибка возникает, если вы обращаетесь к серверам Microsoft из неположенного места. Нам нужно поменять это место на время манипуляций. Берете любой смартфон с 4G интернетом. Устанавливаете на него ЛЮБОЙ бесплатный VPN. Создаете на телефоне "Мобильную точку доступа". Включаете VPN. Переходите в настройки игровой консоли. 

 

Переключаемся на консоль

Отключаем от консоли LAN кабель (если такой имеется). Подключаетесь к только что созданной "мобильной точке доступа" с включенным VPN. Авторизуемся как настоящий лондонский Дэнди.

Переходим в раздел "Персонализация" и выбираем большую кнопку "Моя домашняя консоль Xbox". В зависимости от настроек консоли, жмякаете на кнопку. Если ничего не меняли - консоль должна автоматически переключиться в новый режим. Если у вас стоят ограничения на "авторизацию", то попросит ввести пароль от аккаунта. 

Вводите логин и пароль. Все! Вашей консоли больше не нужен интернет. Вашей консоли больше не нужны сервера Microsoft. Вы полностью автономный персонаж. У вас полнофункциональное устройство, на котором вы можете смотреть нэтфликс и играть в онлайн игры. Никаких мучительных изысканий с DNS и настройками через пятое колено. Возможно, данную манипуляцию нужно будет повторить через 30 дней (миллион лет назад слышал, что надо подключаться раз в 30 дней для подтверждения лицензий, но это не точно)

Ситуация

Самое страшное в произошедшем - это блогеры. Лидеры общественного мнения, которые не разбираются в консолях и несут несусветную чушь. К этим людям прислушиваются... Их мнение ВАЖНО. И если бы они просто бубнили себе что-то под нос, можно было бы и не заметить. Но они призывают своих зрителей к действиям. Чувствуете? Человек, который полный ноль, призывает людей к действиям? Последствия могут быть необратимыми. 

Ну а я, как истинный Сонибой, посмеялся и удивился всему происходящему

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