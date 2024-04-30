Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Обычному геймеру нужно понимать происходящее и оценивать риски. Покупка игр у посредников - это всегда риск. Ваша задача уменьшить вероятность получения блокировки аккаунта и потерю цифрового имущества.

Предисловие

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Мой младший братик в марте 2022 года купил себе RTX 3090ti, а у меня в системном блоке стоит старенькая RX 5600xt. Младший братик покупает игры на старте за полную цену, а у меня двое детей. Мы находимся в одном социальном кругу, но возможности сильно отличаются. Подобное расслоение наблюдается повсеместно. Но играть геймере хотят одинаково. В этот момент появляются различные варианты и способы, что позволяют обойти финансовые ограничения. Одни понимают ответственность и подходят к вопросу с осторожностью, другие бегут напролом и получают множество шишек. Недавняя волна блокировок аккаунтов Xbox - наглядный пример. Если вас событие обошло стороной, не факт, что подобное будет происходить регулярно. В один прекрасный момент вы можете оказаться в числе тех самых "счастливчиков" что оказались без денег и без игр.

Консоли Xbox series X и Sony PlayStation 5

В интернет комьюнити часто выставляют дырявую систему Microsoft, как приимущество. Смена региона в любой момент дает много плюсов. Вот только она несет и некоторые минусы. Бан аккаунтов вызывает система безопасности и ей не нравится, когда кто-то шалит и совершает непотребства. У японцев все просто: НЕЛЬЗЯ. Нет возможности - нет проблем. Фил Спенсер отсеивает неблагонадежных клиентов. 32 млн заблокированных аккаунтов за 2 года действия адаптивной системы безопасности. Великолепный результат. Халявный сыр всегда находится рядом с мышеловкой.

Причины

Все ниже сказанное относится не только к пользователям игровых консолей, но и любому цифровому магазину. На Россию и Беларусь наложили ограничения, что вызвало резкий рост на некоторые цифровые услуги. Значительный рост. В небольшую нишу хлынули огромные деньги. Выросла конкуренция. Многие думают, что конкуренция - это хорошо. Магазины придумывают варианты по увеличению своей привлекательности в глазах клиентов и снижают стоимость. Ниже стоимость - больше довольных клиентов. Но эта схема работает только в идеальных условиях. В большинстве случаев снижение стоимости идет за счет снижения качества товара. В ноутбуках металлический корпус меняют на пластиковый, а в цифровых магазинах - легальный товар на серые схемы. Подавляющее число пользователей не задумывается о том, почему в официальном магазине игры стоят дороже, чем в маленьком ларечке. Придумывают себе оправдания и красивые легенды.

Серые схемы

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Ни один магазин не раскроет вам реальный источник поступления товара. Чем меньше людей знают о новой лазейки, тем меньше конкурентов и больше прибыль. Вариантов великое множество. Вот как пример, за последний месяц стоимость игры The Callisto Protocol обвалилась в 3 раза. Более того, появились региональные ключи без ограничения. В Steam вы не можете легально приобрести игру на российский аккаунт, но на барахолках ключей валом. Десятки продавцов выставили лот и продают игру сотнями копий. Откуда? Обычный пользователь не знает... Но разгадка проста и банальна. Прямо сейчас игру можно получить по подписке Humble Choice. 8 игр за 12 американских баксов. Ушлые ребята закупаются подобными бандлами и потрошат их на мелкие части.

Вы думаете это все? Официально вы не можете приобрести в одни руки больше одного бандла. Вам нужно создать сотни аккаунтов и на каждом активировать подписку. И тут начинается магия. Не знаю как сегодня, но раньше блокировали аккаунты с разными кредитными картами. Сотни аккаунтов не может получить обычный смертный.

Вы думаете это все? Открою вам тайну, но в последнюю неделю действия подписки, ее стоимость падает до 8 американских баксов. Стоимость игр из набора уменьшается еще на 50%. Это клондайк. Многие закупаются сотнями бандлов и распродают их через 2-3 месяца после завершения распродажи.

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Вы думаете это все? Как же сильно вы ошибаетесь. Можно еще сэкономить и получить БОЛЬШЕ денег. Сервис позволяет оплачивать покупки через сторонние платежные системы. Кэшбеки, оплата баллами и прочее. Вариантов очень много и не все они легальные.

Всего на примере одной единственной игры я вам показал, что игра в 60 американских баксов может попасть в руки спекулянта за сущие копейки. О данной схеме знает много народу и начинается конкуренция. Одни останавливаются на скидках, а другие идут дальше. Оплата баллами с Alipay по кредитному счету и китайским IP. Отзыв платежа и блокировка аккаунта Steam очень да же реальна. У меня был случай, когда игру отозвали через 2 года после приобретения, а аккаунт получил ограничения. Благо, то была ферма для карточек.

Аргентина и Турция

В сети только и разговоров, что в некоторых странах стоимость игр заметно ниже чем у нас. Ни у кого не возникает вопросов и сомнений. Стоимость низкая, потому что все говорят об этом. Самым распространенным вариантом получения игрового ключа долгое время считалась отправка подарка. Люди заходили в магазин, нажимали на подарок и получали ключ продукта.

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Только эту функцию убрали много месяцев назад. А ключи еще доступны. Складские запасы или неведомые схемы? Никто вам правду не скажет. Подобная информация приносит много денег и конкуренты не нужны.





Система anti-fraud (борьба с мошенничеством)

Это полностью конфиденциальная информация и нет достоверных данных о ее существовании. Есть лишь примерные представления о ее возможностях. Глобальная система безопасности с множеством уровней и проверок. Все вы встречались с капчей на разных сервисах - это 0,01% от реальных возможностей системы защиты данных.

У Microsoft на балансе находится около 2 млрд аккаунтов. Примерно к 10% из которых привязаны кредитные карты и есть возможность тратить деньги. Примерная финансовая составляющая 50 млрд баксов. Ни в одном банке мира не хранится подобная сумма. Клондайк и желанный приз на многих криминальных элементов. Помимо кредитных карт на серверах хранится множество других цифровых товаров и информации. Мошенники со всего мира нацелены на такие богатства и каждый день пробуют ограбить самый жирный цифровой банк.

Microsoft, Amazon, PayPal - существуют тысячи торговых сетей и каждой есть своя система безопасности. Огромные деньги требуют аккуратного подхода и понимания ситуации.

И вот к этой когорте пытаются примазаться мелкие барыги с постсоветского пространства и откусить маленький кусочек счастья.

Магазины цифровых товаров

Хочешь заработать - не болтай лишнего. В России не принято рассказывать все секреты и делиться информацией. Но представьте себе ситуацию:

В январе 2019 года с IP адреса из Екатеринбурга создается аккаунт в системе Microsoft. Три года на нем делались покупки с привязанной кредитной карты, выпущенной в отделении Сбербанка. Не многие знают, но номер кредитной банки, он же BIN - это идентификационный номер, по которому можно узнать не только название платежной системы, но и банк-эмитент, его филиал и месторасположение. Если кредитка выпущена в Казани и платежи делаются с IP в Казани, то это не вызывает никаких подозрений. Банк и магазин имеют свои системы защиты и оба реагируют нормально.

В январе 2023 года с кредитной карты, выпущенной в Казани, делается платеж с IP-адреса Астаны. Это человек переехал или карту украли и с нее пытаются потратить деньги? Банк попросит сделать подтверждение с доверенного устройства (СМС с телефона), а магазин насторожится.

В феврале 2023 года с кредитной карты делается перевод с IP-адреса Кутаиси. Потом с IP-адреса Стамбула. Потом с IP-адреса Кордова. Одни банки заблокируют карту, особенно если в ней нет тарифа на путешествия, другие запросят новую проверку в виде телефонного звонка. А вот магазин посмотрит на ваше железо. Определит Mac-адрес и решит, что вы мошенник и наложит ограничения на последующие операции.

Чувствуете? Магазин еще не перешел в стадию криминала, а у вас уже есть ограничения на аккаунте. А мы не начинали разбирать серые схемы. Только честный и чистый подход. Вариантов с краденными кредитками, семейными аккаунтами, подарки через кредит, предоплаченных карты, крипта, электронные кошельки еще не рассматривались.

Личная безопасность

Было длинное вступление, но нужно осветить вопрос защиты самих магазинов. Не только вы считаете свои деньги, но и корпорации. Экономия пары долларов в другом регионе - это меньшая из возможных проблем. Паранойя торговых сетей не имеет границ и это надо понимать.

Представьте, что заходя в очередной магазин с барыгами, вы заходите в публичный дом. Медицинское освидетельствование и личные средства контрацепции обязательны. Не имеет значение, что говорят популярные блогеры и комментаторы под профильными темами. Ваша защита - это ваши личные проблемы. Ни один магазин не сможет вам дать 100% гарантию безопасной сделки. Xbox может внести коррективы и вы полетите на Татуин.

Интернет-презервативы. Для активации игр, смены региона и обхода ограничений необходимо пользоваться программами для смены своего местожительства. Только многие не понимают, что подобные программы из бесплатного пула используются злоумышленники. Представьте, что вы меняете свой интернет=адрес прописки, а за 20 минут до этого, с того же самого IP взломали 100 аккаунтов и украли тысячу баксов. Что подумает магазин о ваших желаниях и потребностях? Если хотите переехать в другую виртуальную страну, старайтесь использовать мало популярные сервисы. Товарищ майор смотрит на подобное сквозь пальцы.

Личный аккаунт. Если на ваш ресурс заходят с неизвестного адреса - это вызывает тревогу. Магазин считает, что вас взломали. Его цель - минимизировать последствия. Временная или постоянная блокировка помогут сохранить деньги клиента и защитят от злоумышленника. А если на аккаунт заходят с устройства, которое уже фигурировала в других преступлениях - шанс блокировки повышается. Не стоит заходить на свой аккаунт с разных устройств под разными интернет адресами в короткий промежуток времени. Лучше не рисковать и завести чистый аккаунт для подобной процедуры. Это минимизирует возможные потери.

Игровые ключи. Ворованные кредитные карты. Подарки со взломанных аккаунтов и прочее непотребство. Продавец очень часто закупает игры по критерию: "чем дешевле, тем лучше". Его не интересует реальное происхождение товара. Если ключ заблокирует система, он попросит поставщика компенсировать недостачу. Риски на себя берут покупатели. Тут сложно что-то посоветовать, так как вариантов огромное множество. Самый универсальный: "отлежка ключа". После приобретения товара, не бегите его активировать на свой аккаунт. Пусть полежит 24-48 часов без активации. Если в истории лота был криминал, то он раскрывается в первые 48 часов. Подавляющее число ключей аннулируется и вы не сможете их активировать. Политика Microsoft несколько раз менялась. Раньше - многие активированные ключи оставались у покупателя несмотря ни на что. Теперь возможна блокировка вашего цифрового имущества.

Совместный аккаунт. Сейчас многие магазины сдают в аренду игры или подписки. Много различных схем. Буквально вчера смотрел ролик, в котором аккаунт со 100 играми отдается за 300 рублей. У меня нет статистики и наблюдений, но блокировка консолей за такое не прилетает, а бан аккаунта - это проблема магазина :-)

Общие рекомендации

Никогда и ни при каких обстоятельствах не разрешайте никому заходить на ваш личный аккаунт. Это высокая степень риска. Даже с читой сделкой возможны проблемы. Схемы, манипуляции и прочее - лишь увеличивают шанс печального исхода.

Научитесь самостоятельно проворачивать все процедуры. В интернете масса пособий и широкого освещения вопроса. Буквально на днях рассматривал процедуру экономии на игровых приставках:

5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году

Не торопитесь и не спешите. Тише едешь - целее будешь. Приобретение ключей в незнаком месте чревато последствиями. Отлежка и второй аккаунт помогут избежать многих вопросов. Аккаунт с одной активированной игрой можно продать знакомому или другу.

Не используйте бесплатные средства интернет-контрацепции. Медленные прокси и частные сервера помогут в этом вопросе.





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