Долгое время игровые консоли продаются ниже себестоимости. Производители прилагают массу усилий, чтобы сделать свои устройства популярными. Вложенные средства необходимо возвращать и платформодержатели в этом преуспели. Отсутствие пиратства (его минимизация), региональных цен, платный онлайн и дополнительные сервисы вытягивают денежки больше, чем многие готовы "отслюнявить". Сегодня попробую поставить вас на путь истинного фаната консолей и сократить финансовые затраты на любимое хобби.

Взлом консолей

PlayStation 4 и 5 полностью взломали. Можно найти гаджет с предустановленными играми и наслаждаться Весёлым Роджером. Но тут есть несколько больших НО:

Взломанная консоль теряет половину своей функциональности и проигрывает обычному ПК по всем параметрам;

Процесс взлома необходимо проводить после каждого отключения устройства от электро сети. Не каждый человек сможет с таким справиться;

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Упомянул данный факт только для освещения вопроса у широких масс.

Офлайн активация и покупка аккаунтов

Долгое время занимался бот-фермами и барыжил игровыми ключами. Общался с широчайшим контингентом различных слоев местной "игровой" аристократии. Обширный опыт и понимание ситуации подсказывают, что риски в области "аренды" игр высокие и не стоят полученной выгоды. Если продавец услуги не является вашим личным другом, то не стоит окунаться в данную область. Слишком много мутных схем. Знаю отличных продавцов с кристально чистой репутацией, но и у них бывают проколы.

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О том, что такое офлайн активация писал здесь:

Халява для PlayStation - активация игр P1, P2, P3 и с чем ее едят

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Для тех у кого: "А вот у меня все отлично и 10 лет так играю" - безумно рад. Вы настоящий победитель по жизни.

За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox

0. Подписки и библиотеки

Негативно отношусь к подпискам. Основная проблема — как только вы перестали платить, вы остаетесь без игр. Единственная ситуация, в которой у подписки есть весомые преимущество — вы только приобрели свою первую консоль. Вы не знаете своих потребностей и у вас безумный интерес попробовать все и вся. За первые 1-2 первых месяца вам хочется новых ощущений и вы перебираете сотни различных вариантов.

Это рекламный буклет с официальной странички Microsoft. На нем отображены лучшие игры из подписки и нет "случайных" проектов. Напишите напротив каждой игры год ее выхода и актуальность проектов. Их много. Только они все были многократно на различных распродажах. Игры от ЕА регулярно висят со скидкой в 90-95%

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Библиотека — отдельная сторона требующая пояснения. Так как 8 и 9 поколение консолей не имеют границ, то существует огромный пласт игр с огромными скидками. Проекты 5-7 летней давности с хорошими оценками. Настоятельно рекомендую иметь в своей библиотеке 10-15 подобных тайтлов. Когда не во что играть, всегда можно вернуться к зарекомендовавшей себя "классике". На 120$ (годовая подписка XGP) можно взять 30-40 ТОП ААА игр, что будут с вами ВСЕГДА.

1. Диски

Самый простой и понятный вариант экономии. Купил диск. Прошел игру. Продал диск. Помимо варианта купли-продажи, диски могут представлять коллекционную ценность. Достаточно часто попадаются ограниченные варианты для определенных регионов с некоторыми бонусами. Они не падают в цене со временем и могут предоставлять некоторую эстетическую ценность.

2. Бандлы

При покупке игрового устройства стоит обратить внимание на комплект. Очень часто к консоли докладывают популярные игры. Sony балует дисками с топовыми проектами. Этого вполне хватит на пару месяцев игры. Далее игры на дисках можно обменять, продать или отложить на полочку для перепрохождения в отдаленном будущем.





3. Free-to-play

Часто употребляется фраза "донатные помойки". Правда жизни такова, что 80% пользователей сидят в бесплатных играх и "в ус не дуют". Для понимания ситуации. На разработку и поддержку Fortnite к 2024 году потратили около 1,5 млрд баксов. Ни одна платная игра не имеет столь внушительного бюджета. Качество многих "помоек" многократно превышает платные аналоги. Все бесплатные игры имеют онлайн составляющую. На игровых консолях читеров нет и в соревновательные игры можно играть с чистой совестью.

Бесплатные сессионочки отнимают уйму времени. За этот период вам не прийдется тратить финансы на платные игры.

Противопоказания. Если вам нравится проводить вечер со стопочкой 40-градусной и общаться по гарнитуре, то можно попасть на бабки и вылететь в большой минус. Для остальных — приятное времяпрепровождение с нулевыми тратами.





4. Песочницы

В блогосфере принято ругать игры от Ubisoft. Одни аванпосты и джаггернауты. Пару недель назад на дно опустилась Skull and Bones. Перед этим затерялся Avatar: Frontiers of Pandora. В глазах некоторых пользователей у французов есть некоторые проблемы. Неинтересный геймплей и куча копипасты. Правда жизни такова, что лягушатники любят свои игры и осуществляют длительную поддержку. У их проектов есть замечательное свойство — лучшее удержание пользователей на длительной дистанции.

Это пример игры Ghost Recon Breakpoint. Детище Ива Геймо было разорвано в клочья различными "игровыми" экспертами. 3 балла из 10. За 2 года присутствия в Steam потеряла только 50% своей аудитории. Для сравнения, Starfield потерял 97% за пол года. Baldurs Gate 3 потерял 87%. Это называется "песочница". Люди готовы возвращаться снова и снова и снова....

No Man's Sky уже 6 лет держит стабильную планку онлайн. Пользователи регулярно заходят и проводят тысячи часов в полюбившемся продукте. Древние свитки и Fallout способны удержать в игре на долгие месяцы. Список не большой, но широко известен. Наличие подобных продуктов на вашем аккаунте убережет вас от покупки десятков игр и позволит сэкономить огромные суммы.





5. Карты пополнения

В последнее время широкое распространение получили Турция и Аргентина. Инфляция в этих регионах опережает "актуализацию" цен на игры. В Аргентине рассматривают переход с местной валюты на доллары США, но Турция в подвешенном состоянии.

Но вернуться хочется на 8 лет назад в Великобританию. Объявление брексит и обвала фунта стерлинга на 30% за короткий промежуток времени. На туманном Альбионе цены остались в прежней валюте с прежним ценником, но в долларах они обвалились и стали дешевле чем где бы то ни было в Европе. Континент нам интересна там, что в указанном магазине большинство игр имеют русский язык. Многие банки Беларуси в тот период были ограничены в платежах за границу. Подобные ограничения сегодня есть у многих граждан России. Курсовые колебания происходят регулярно в разных регионах мира.

Удобным вариантом стали карты пополнения внутреннего кошелька. Подобный инструмент существует в большинстве цифровых магазинов. И у дядюшки Габена и у Фила Спенсера...

Вы в любой момент можете приобрести карты пополнения для любой популярной платформе и далее сделать обычную покупку. Вместо вашей "запрещенной кредитки" будет использоваться баланс кошелька.

Но магия на этом не заканчивается. Подавляющее число подобных артефактов добывается по серым схемам. Акции, распродажи, приведи соседа, бонусные баллы и так далее... Бывает и по черному, как обналичка чужих кредиток. Покупка игр на аккаунт с таких карт — это закрытие учетной запаси и возможная блокировка консоли, но за подарочные карты (на моей практике) никогда не банили. Код пополнения могли обнулить без возможности активации, но не более того.

Такие предметы очень часто продаются ниже номинала. Особенно, если это не популярные направления. Во время брексита брал карты для английского региона с дисконтом до 20%. Знал где искать и как брать. Вот пример карты с зарубежной барахолки. Человек просит 97 монет за соточку... В эти 97 монет входит комиссия самой площадки, комиссия за вывод денег и заработок продавца. Явно работает в минус :-)

В одном флаконе: экономия на регионе, экономия на комиссиях посреднику, общие скидки платформы, экономия на коде пополнения.

Сложный вариант и не всем подходит. Но самый выгодный из имеющихся.

Послесловие

Существует много дополнительных способов экономии на покупке игр, но они слишком сложные для обычного пользователя. Летом рассказывал, как можно абузить систему Microsoft Rewards на 15$ ежемесячно с сотни разных аккаунтов:

Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц

Подобного очень много. Но не для всех.

С другими темами автора можно ознакомится по ссылке:

overclockers.ru blog Dante







