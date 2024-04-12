В России подорожала подписка от Microsoft. Закрылся очередной способ экономного гейминга. Народ начал роптать и высказывать свое недовольство. Но ведь до стоимости в 204 бакса еще далеко. Цене есть куда расти. Что будет, когда лавочку окончательно прикроют?





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Предисловие

11 апреля 2024 года Electronic Arts поднимает стоимость своей подписки, что вызывает цепную реакцию и актуализацию цен в сторону повышения. Барыги использовали сервис от Эндрю Уилсон для своих манипуляций, когда конвертация нескольких подписок позволяла экономить существенные суммы. Для подавляющего числа стран данный манёвр не имеет никакого значения... Кроме Турции и России. В одной идет обвал национальной валюты, в другой действуют санкции и подписка официально не доступна. При повышении стоимости подписки, она актуализировалась по всем странам. В обычном случае повышение составило от 10 до 15%, но в Турции изменения превысили 400%.

Это не баг, это фича

В 2005 году плотно подсел на Lineage II ... Обычная игра у которой была изюминка: существовали пиратские сервера написанные умельцами. Официальная платная версия серьезно отличалась от самописной. Играл за самый редкий и не популярный класс Phantom Summoner. У одной из призываемых тварей был встроенный вампиризм. С баффом на вампиризм показатель автолечения вырастал до 80% (вместо 21%). Это был самый живучий монстр в игре. В PvP ни кто не мог его победить... хит поинтов не хватало. На вопрос, что за дела? Администрация отвечала: "Это не баг, это фича. У нас мало таких персонажей и фишка сделает их более привлекательными. Правда, фишку обнаружили абсолютно случайно." Аналогичная ситуация творится и с Microsoft. Многие считают, что в Xbox работают добрые самаритяне и раздают халяву всем на право и на лево.

PlayStation и Халява

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Под своими материалами часто вижу комментарии из разряда: "Купил подписку Xbox Game Pass Ultimate за 2 тысячи на год и в ус не дую. Xbox TOP и ничего ты не знаешь". Забавно такое слышать. Для начала стоит установить рамки. Я вещаю, исключительно, об официальной стороне вопроса. Все мои тезисы и речи идут из первоисточника без серых схем и манипуляций. Все мои доводы рассматривают позицию Microsoft. Если мы начнем вещать о различных выкрутасах, то поклонникам Xbox станет еще грустнее.

Как пример, у Sony до недавнего времени была подписка PlayStation Now. У сервиса был бесплатный пробный период на 2 недели. Любой желающий мог создать сотню аккаунтов и по мере необходимости активировать пробник. То есть, на синей платформе можно было бесплатно играть в 800+ игр безграничный период времени. Ни одна махинация на зеленой платформе и близко не стоит по уровню халявы. Вариантов "параллельного" импорта существует великое множество, только о них не говорят. Чем громче рекламируют уязвимость, тем больше людей ей стараются воспользоваться и тем скорее ее закроют.

Как пример, в июле 2023 года описывал способ бесплатно получить подписку для Xbox. Способ набирал популярность и Microsoft перекрыла лазейку к ноябрю того же года.

Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц





Региональные цены

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Вопрос с региональными ограничениями остро встал в феврале 2019 года, когда валюту платежа, для граждан России, изменили с российского рубля на доллар США. Для граждан шестой части суши цены на игры увеличились автоматически на 20-50%. Забавно, но три дня в магазине Microsoft творилась котовасия. Добрый Фил Спенсер раздавал игры с 95% скидкой.

Это не баг, это фича - вспоминаем Легендарную распродажу в Xbox Game Store

Именно в тот момент появилась эпическая фраза: "Xbox круче PlayStation, так как там можно поменять регион магазина в пару кликов и купить товар в любом регионе мира".

Бизнес процессы

Являюсь человеком с экономическим образованием и на все вопросы смотрю с точки зрения экономической целесообразности. Деньги любят счет, а за большие деньги - отправляют на Голгофу. Легкая смена региона магазина - это прямые финансовые потери. В свете некоторых особенностей - это огромные финансовые потери. Ни одна компания не захочет терять деньги на пустом месте. Легкая смена региона - это не фича Microsoft. Это баг, который они не могут устранить.

Steam

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Вопрос редко рассматривается, но в магазине дядюшки Габена можно поменять регион и поселиться в самом дешевом. Живу в Беларуси и у нас нет регионального магазина. Белорусь це Європа. Цены в Евро. Бедная страна платит за игры в 2,5 раза больше, чем соседняя Россия. Вот вам и регионалочка... Переезд в соседнюю страну обязателен. Вот только вам необходимо подтвердить ваш переезд физически. Вы должны оплатить игру с российской карты с IP находящегося в Российской Федерации. Простая условность, уничтожающая 90% попыток сменить регион. Простой механизм, что сокращает вероятность обмана системы.

Халява

Меня поражает скудоумие некоторых граждан. Люди почему-то думают, что чем больше у корпорации денег, тем она сильнее сорит деньгами. "Глубинному народу не понятно, что деньги не растут на дереве. Если где-то прибыло, значить откуда-то убыло". Может деньги у инвесторов печатаются в подвале?

Жадная Microsoft

И раньше была заметна жадность, но она не так сильно бросалась в глаза. Действия и шаги корпорации были легкими и непринужденными. С января 2021 года началась вакханалия и Фил Спенсер пошел во все тяжкие.

В январе повысили стоимость подписки Gold. Народ отделался легким испугом. Новая цена просуществовала один день.

В апреле 2022 года Microsoft пробует поднять стоимость подписки Xbox Game Pass, введя "семейную подписку". Официально разрешалось использовать подписку на 5 разных устройствах. Мало кто знает, но и без семейного тарифа, подписку можно использовать на 10 устройствах. Единственное отличие - в первом варианте на 5 устройствах одновременно, во втором на 10 устройствах последовательно (и на 2 одновременно)

Эксперимент посчитали неудачным и свернули через 2 месяца.





В октябре 2022 года Фил Спенсер развеял все опасения поклонников Xbox и заявил, что подписка Xbox Game Pass приносит прибыль корпорации. У нее все отлично и она развивается семимильными шагами.





Конец 22 и начала 23 года проходят под лозунгом: "сейчас мы не рассматриваем вопрос с повышением стоимости подписки". Лейб мотив, как мантра, повторялась из одного интервью в другое. Глава игрового подразделения и глава маркетингового отдела регулярно повторяли эту фразу.

За месяц до выхода Redfall из продажи исчезает "пробник" за 1 бакс. Уникальная ситуация. С одной стороны нам рассказывают, что в сервисе Microsoft игры от внутренних студий появляются в день релиза. С другой - перед релизом убирают из продажи пробник, чтобы пользователи не смогли поиграть в игру за 60 баксов по халявному пропуску. Day One релизы проходят регулярно, но пробник исчезает только перед играми от гиганта индустрии.

Но на этом уникальность не заканчивается. Фил Спенсер точно знал, что Redfall - это мусорный проект, от которого избавляются. Но вариант с 1 баксом все равно убрал.

Мы можем очень долго рассуждать об изменениях в политике Microsoft, но в 2023 году игровая платформа начала коллапсировать.

Фил Спенсер начинает закручивать гайки и выжимать все соки из имеющихся ресурсов. Вносятся несколько изменений в объединение нескольких подписок в более старшую. Появляется Ubisoft+, что значительно дороже, чем у конкурентов. Три раза "актуализируются" цены в Турции и Аргентине. Запрещается делать "подарки" в некоторых регионах. Повышается цена на игровые консоли. Массовый бан аккаунтов Microsoft. Изменяются правила в программе Rewards и уменьшаются призы в ней. Изменяются настройки "авто определения" региона. Ужесточаются условия приобретения (отоваривания) гифтов.

Июль 2023 года

Официально объявляется о повышении стоимости подписки по всему миру. Xbox победа в судебных слушаниях заглушает голос разума и поклонники Microsoft не замечают, что для них приготовила свежую баночку вазелина.

Многие не знают, но существует два рынка игровых консолей. Платежеспособный и прочие. Весь 2023 год скребли по сусекам среди малообеспеченных граждан. Там прикрыли лазеечку, тут перекрыли краник. Точечные репрессии и суета. Все эти телодвижения не касались основных рынков. Но летом 2023 года произошло неизбежное... Стоимость сделки по приобретению Activision Blizzard выросла с 67 млрд баксов до 75 млрд баксов. Затраты на оформление сделки приблизились к 2 млрд баксов. Такую несправедливость кто-то должен был компенсировать.

Почему пользователи Xbox любят свою консоль

Данный вопрос рассматривал в этом материале:

Почему в России любят Xbox, но покупают PlayStation

Но вкратце - из-за халявы. Халява есть и чувства к устройству теплые. Чем больше халявы, тем сильнее любовь. Тем сильнее потери Microsoft и тем сильнее она закручивает гайки. Глубинному народу почему-то не понятно, что самая богатая корпорация стала самой богатой, так как научилась изымать деньги у обычного народа. И сегодня Фил Спенсер снова продемонстрировал свое истинное лицо.

Но ведь это Electronic Arts инициализировала цепочку событий, а не Microsoft. Как ты так можешь наговаривать на любимую коробочку? Вы правы. Во всем виноват Эндрю Вилсон. Вот только цена выросла точечно в России и Турции, а не по всему миру, в 2 раза.

Послесловие

Интересно, что будут писать поклонники Xbox через год под моими постами. Какими терминами они будут оправдывать свою недальновидность. Когда-то писали, что вот выйдет Ждалкер 2, Redfall, Starfield и консоль, воскреснет, аки Феникс. Потом были томные речи о Call of Duty и прочих играх от Бобби Котика. О копеечной подписке. Самоуспокаивающиеся беливы. Сейчас регулярно ведутся речи о новом поколении консолей.

Освещал в этой теме:

О слухах про новую iXBOX, игровой консоли на базе процессоров intel

Регулярно находятся фантастические идеи. Для новичка они могут быть интересными, но идеи эти идут со времен Scalebound в 2016 году. Постоянно радужные и красивые истории.







