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Так бывает. Со всеми. Кто-то из менеджеров не разобрался с табличками и поставил галочку не в том месте. Но события 20-21 февраля 2019 года вошли в историю, как "Легендарная щедрость от Фила Спенсера".

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Хронология

19 ноября 2018 г официальный аккаунт Microsoft объявил, что магазин Xbox Game Store и Microsoft Store на территории Российской Федерации переходит к расчетам в долларах США по курсу на день оплаты в рублях. Сворачивание розничного бизнеса и перевод части своих функций на местные ретейлеры. Пошло огромнейшее число слухов с разной интерпретацией. Основная точка зрения сводилась к волатильности местной валюты. Налоги и выручка со скачущим курсом крайне не удобна для крупного игрока рынка.

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Постепенно из официального магазина начали исчезать имиджевые продукты компании. Оформить подписку на Office 365 предлагалось у местного продавца, в обход головного представительства. Уже в первых числах декабря в Xbox Game Store ценник на часть игр представлялся в американских долларах, а часть в российских рублях.

Непонятная ситуация вводившая общественность в ступор. Крупнейшая в мире компания не может оформить свой внутренний магазин и сделать все по совести. Дальше - больше. Многие пользователи отмечали скачущий курс и резкие колебания. Иногда курс считался из расчета 30 рублей. Иногда доходил до 100 рублей. Сам такое подтвердить не могу, ибо подобные новости исходили из непроверенных источников. Но фактом оставался полные разнос и шатание.

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Три месяца продолжалась канитель с разными курсами, ценами и несостыковками. Один и тот же лот в магазинах Xbox и Microsoft Store мог стоить по-разному. Покупка через браузер и консоль так же происходили с разными эффектами. Пока не наступило 20 февраля 2019 года.

На профильных форумах пошел слух со скриншотами, что Microsoft перевела все игры в одну валюту, но курс считался 1 к 1: один российский рубль к одному доллару США. Буквально через пару часов начали появляться подтверждения и скриншоты данного недоразумения. Но была оговорка. Не все игры считались по такому курсу. На некоторые пересчет происходил правильно.

Новость разлетелась по всем пабликам и народ ринулся отовариваться. Но был небольшой нюанс. Буквально полгода назад в магазине Xbox Game Store одна из игр вышла с ценником в 0 рублей. И Microsoft отняла данную игру у части пользователей, а у другой части списала полную стоимость игры с привязанных карточек. Шум стоял сильный и по состоянию на февраль 2019 года еще не выветрился из инфополя.

Простой рецепт. Создать новый аккаунт. Накупить игр. Отвязать карточку. Один мой знакомый продавец аккаунтов сутки создавал и подтверждал такие аккаунты и создал более сотни лотов для перепродажи. Да и сам воспользовался ситуацией и приобрел несколько игр для пополнения личной библиотеки. Покопался сегодня в истории покупок и даже нашел чеки. Приятная ностальгия с указанием цены и лота.

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Ну... так как житель Беларуси, российских рублей в широком доступе не было и список покупок был небольшим. Всего на 225 рублей. Ну... или официально на 225 долларов США. Отложил аккаунт в сторону, чтобы не расстраиваться, если начнут отзывать покупки. Но нет. Игры до сих пор доступны и периодически устанавливаю что-то в минуты грусти и тишины. Если исходить из курса Банка России на февраль 2019, то при курсе 1 к 66 официальная скидка на все игры составила 98,5%. А с учетом стандартной распродажи, что в магазинах Xbox бывает каждый вторник, окончательная скидка стала 99%. Ни в Epic Games Store с учетом купонов, ни в PSN, ни в Steam столь жирных скидок никогда не было и вряд ли когда-то будут.

А если к получившейся скидке добавить тот момент, что пополнял баланс картой пополнения, купленной за 70% от номинала, то выхлоп получился отличным. Только мои возможности были ограничены. Знаю людей, которые взяли по 50 игр на все доступные средства. Зачем? А кто его знает... Жадность она такая. Надо брать, пока дают.

Сбои в магазинах

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Как это ни странно, они случаются регулярно. И у Nintendo, и у Sony, и у других крупных компаний 5-6 раз за год выскакивают игры по цене в 10-100 раз ниже официальной. Правда такие предложения длятся всего пару часов и если не в теме, то схватить удачу за хвост у вас не получится. Более того, многие компании отзывают подобные покупки и лишают человека радости.

Все имеющиеся пруфы выложил, кратенько поностальгировать о былых временах, а теперь от вас жду в комментариях свои небольшие истории об удачах в цифровых магазинах....







