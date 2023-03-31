Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Это не баг, это фича - вспоминаем Легендарную распродажу в Xbox Game Store

Скидки на игры в 98%. Невиданная щедрость для жителей России в феврале 2019 года. Игровое сообщество гудело и шумело, наслаждаясь великодушием большой компании.
[ ] для раздела Блоги
+
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Так бывает. Со всеми. Кто-то из менеджеров не разобрался с табличками и поставил галочку не в том месте. Но события 20-21 февраля 2019 года вошли в историю, как "Легендарная щедрость от Фила Спенсера".

реклама

Хронология

19 ноября 2018 г официальный аккаунт Microsoft объявил, что магазин Xbox Game Store и Microsoft Store на территории Российской Федерации переходит к расчетам в долларах США по курсу на день оплаты в рублях. Сворачивание розничного бизнеса и перевод части своих функций на местные ретейлеры. Пошло огромнейшее число слухов с разной интерпретацией. Основная точка зрения сводилась к волатильности местной валюты. Налоги и выручка со скачущим курсом крайне не удобна для крупного игрока рынка.

рекомендации
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Постепенно из официального магазина начали исчезать имиджевые продукты компании. Оформить подписку на Office 365 предлагалось у местного продавца, в обход головного представительства. Уже в первых числах декабря в Xbox Game Store ценник на часть игр представлялся в американских долларах, а часть в российских рублях.

Непонятная ситуация вводившая общественность в ступор. Крупнейшая в мире компания не может оформить свой внутренний магазин и сделать все по совести. Дальше - больше. Многие пользователи отмечали скачущий курс и резкие колебания. Иногда курс считался из расчета 30 рублей. Иногда доходил до 100 рублей. Сам такое подтвердить не могу, ибо подобные новости исходили из непроверенных источников. Но фактом оставался полные разнос и шатание.

реклама

Три месяца продолжалась канитель с разными курсами, ценами и несостыковками. Один и тот же лот в магазинах Xbox и Microsoft Store мог стоить по-разному. Покупка через браузер и консоль так же происходили с разными эффектами. Пока не наступило 20 февраля 2019 года.

На профильных форумах пошел слух со скриншотами, что Microsoft перевела все игры в одну валюту, но курс считался 1 к 1: один российский рубль к одному доллару США. Буквально через пару часов начали появляться подтверждения и скриншоты данного недоразумения. Но была оговорка. Не все игры считались по такому курсу. На некоторые пересчет происходил правильно. 

Новость разлетелась по всем пабликам и народ ринулся отовариваться. Но был небольшой нюанс. Буквально полгода назад в магазине Xbox Game Store одна из игр вышла с ценником в 0 рублей. И Microsoft отняла данную игру у части пользователей, а у другой части списала полную стоимость игры с привязанных карточек. Шум стоял сильный и по состоянию на февраль 2019 года еще не выветрился из инфополя. 

Простой рецепт. Создать новый аккаунт. Накупить игр. Отвязать карточку. Один мой знакомый продавец аккаунтов сутки создавал и подтверждал такие аккаунты и создал более сотни лотов для перепродажи. Да и сам воспользовался ситуацией и приобрел несколько игр для пополнения личной библиотеки. Покопался сегодня в истории покупок и даже нашел чеки. Приятная ностальгия с указанием цены и лота.

реклама


Ну... так как житель Беларуси, российских рублей в широком доступе не было и список покупок был небольшим. Всего на 225 рублей. Ну... или официально на 225 долларов США. Отложил аккаунт в сторону, чтобы не расстраиваться, если начнут отзывать покупки. Но нет. Игры до сих пор доступны и периодически устанавливаю что-то в минуты грусти и тишины. Если исходить из курса Банка России на февраль 2019, то при курсе 1 к 66 официальная скидка на все игры составила 98,5%. А с учетом стандартной распродажи, что в магазинах Xbox бывает каждый вторник, окончательная скидка стала 99%. Ни в Epic Games Store с учетом купонов, ни в PSN, ни в Steam столь жирных скидок никогда не было и вряд ли когда-то будут.

А если к получившейся скидке добавить тот момент, что пополнял баланс картой пополнения, купленной за 70% от номинала, то выхлоп получился отличным. Только мои возможности были ограничены. Знаю людей, которые взяли по 50 игр на все доступные средства. Зачем? А кто его знает... Жадность она такая. Надо брать, пока дают.

Сбои в магазинах

реклама

Как это ни странно, они случаются регулярно. И у Nintendo, и у Sony, и у других крупных компаний 5-6 раз за год выскакивают игры по цене в 10-100 раз ниже официальной. Правда такие предложения длятся всего пару часов и если не в теме, то схватить удачу за хвост у вас не получится. Более того, многие компании отзывают подобные покупки и лишают человека радости.

Все имеющиеся пруфы выложил, кратенько поностальгировать о былых временах, а теперь от вас жду в комментариях свои небольшие истории об удачах в цифровых магазинах....



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.5 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

скидки xbox распродажа халява фил спенсер
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
12
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
28 марта 2023 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замминистра Украины пожаловался Германии на Россию – русские слишком быстро выпускают новые танки
37
В Украине рассказали о военнослужащем, из-за халатности которого ВСУ потеряло 90 тонн авиатоплива
14
В Пентагоне не верят в успех наступления украинской армии в 2023 году и опасаются союза РФ и Китая
14
Присоединение Саудовской Аравии к ШОС ускорит гонку за хорошие места в новом миропорядке
5
В сеть попали кадры с прилётом и последующей детонацией склада боеприпасов ТрО ВСУ
10
Уралвагонзавод модернизует 100 танков Т-34, чтобы они были сильнее «леопардов»
21
Китай выступил против размещения Россией ядерного оружия в Беларуси
14
Пригожин не подтвердил слухи о бегстве ВСУ из Бахмута
3
GIGABYTE рассказала о недорогих материнских платах на основе чипсета AMD A620 сокета AM5
2
AMD рассказала о возможностях чипсета A620 и стоимости доступных материнских плат
2
Предварительная сборка Windows 11 позволяет ставить бесплатные приложения из поиска
+
Netflix и Devolver Digital выпустили компьютерную игру Terra Nil
1
США никак не повлияют на председательство России в Совбезе ООН
2
Только 30% истребителей F-35 способны совершать боевые вылеты – в США ситуацию назвали критической
1
Италия запретит работу ChatGPT из-за опасений за безопасность данных
+
Трамп обязан явиться в суд 4 апреля по обвинению в финансовых махинациях
1
Американцы боятся остаться без нефти после запуска китайского «мегазавода» в Гуандуне
+
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
40
Украинский генерал рассказал о о стремлении ВС РФ взять в окружение Авдеевку
3
В Германии заявили, что больше не нуждаются в газе из РФ и смогут заполнить хранилища самостоятельно
8

Популярные статьи

Управляемые авиабомбы запускаемые с истребителей Су-35 ВКС РФ методично "калибруют" укрепрайоны ВСУ
17
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
89
О том как F-35 в Польше будут корректировать пуски дальнобойных ракет с МиГ-29 в небе Украины
19
Чешский генерал раскритиковал западное оружие, включая танки Leopard и турецкие БПЛА Байрактар
14
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
33
Провал гиперзвуковой программы ВВС США демонстрирует явную слабость
5
Так ли умен ChatGPT: проверяю самостоятельно
25
Об оперативной памяти ПК
14
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
11
1 апреля - День смеха или день дурака
12

Сейчас обсуждают

Алексей Носков
09:04
Из всей этой бессмысленной простыни текста мы должны сделать вывод, что автор морально постарел где-то к 99-му году? Или для чего это было написано? Да и athlon 64 x2 в 2003-м и 64 гига мозгов на 4770...
Апгрейды 1995-2015 и мои ощущения от них
Данил Золотухин
08:54
Имею ввиду вместо палит и прочей херни поставь норм производителей
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
Михаил
08:54
Сосать хохлы, сосать
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
Кертис Джексон
08:53
Помниться, ещё год назад зеля плакал я, что денег нет и надо 5 лярдов только на зп бюджетникам. А тут разгулялись. Танки с самолётами выпрашивают. Каким местом рассчитываться за них будут?
Замминистра Украины пожаловался Германии на Россию – русские слишком быстро выпускают новые танки
Данил Золотухин
08:53
А теперь сравни норм партнёров нвидиа, а не палит или подобную чепуху
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
Михаил
08:53
Команды хрюкать не давали
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
Михаил
08:52
А вы давно 51 штат США!
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
Михаил
08:49
Бей хохлов! Спасай Россию!!!
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
Алексей Вобленко
08:49
Хоть кто-то честно пишет про 3060. Обычно какой-то чудовищный хейт в её сторону. Сам её юзаю, доволен, играю в 2к.
GeForce RTX 3060 Ti vs GeForce RTX 3060 – стоит ли экономить 10 000р на покупке видеокарты NVIDIA
Инфлюэнсер
08:46
Ща там в аду этого демона пожарят с особым остервенением.
На Бахмутском направлении погиб украинский военнослужащий «Моджахед»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем